"Riace, Musica per l'Umanità", con intervista a Mimmo Lucano, anteprima del Libro a Milano 

Il Libro "Riace, Musica per l'Umanità" sarà disponibile in tutte le librerie dal primo Ottobre 2019

Libro "RIACE, MUSICA per L'UMANITA'" in anteprima e in esclusiva a MILANO Chiudi

A Milano Festa di Rifondazione che R-esiste

"Riace, Musica per l'Umanità" anteprima del Libro a Milano

Il Libro "Riace, Musica per l'Umanità" sarà disponibile in tutte le librerie dal primo Ottobre 2019

Sabato 22 giugno 2019 in anteprima e in esclusiva saremo a Milano in occasione della festa di Rifondazione Comunista Circoli di Milano Sud Ovest, in Cascina Monterobbio ore 18.30, con la presentazione in pubblico del libro Riace, Musica per l’umanità, a cura di Laura Tussi e Fabrizio Cracolici.

Il Libro Riace, Musica per l'Umanità sarà disponibile in tutte le librerie dal primo Ottobre 2019

Un libro che prende in esame il modello Riace sviluppandolo e declinandolo in varie esperienze musicali di note personalità della musica d'autore e della musica di impegno civile e sociale. Il Libro Mimesis Edizioni dal titolo Riace, Musica per l'Umanità presenta gli importantissimi contributi di Mimmo Lucano, padre Alex Zanotelli, Moni Ovadia, Vittorio Agnoletto, Daniele Biacchessi, Marino Severini, Renato Franchi e Gianfranco D’Adda, della cantautrice per la pace Agnese Ginocchio, Adelmo Cervi, gli ecopacifisti Alessandro Marescotti e Alfonso Navarra, Gianmarco Pisa e con le illustrazioni di Giulio Peranzoni e cover di Mauro Biani. Non potete mancare.

La Festa si terrà presso la CASCINA MONTEROBBIO, via S. Paolino, 5 MILANO