Pacifisti negli Stati Uniti

Queste sono alcune realtà di particolare rilievo nel panorama pacifista internazionale statunitense:

— Answer Coalition www.answercoalition.org

— Black Alliance for Peace www.blackallianceforpeace.com

— CodePink www.codepink.org

— Global Network Against Weapons & Nuclear Power in Space www.space4peace.org

— International Action Center www.iacenter.org

— Massachusetts Peace Action www.masspeaceaction.org

— Popular Resistance www.popularresistance.org

— Task Force on the Americas www.taskforceamericas.org

— United National Antiwar Coalition (UNAC) www.unacpeace.org

— U.S. Peace Council www.uspeacecouncil.org

— Women’s International League for Peace and Freedom – US www.wilpf.org

— World BEYOND War www.worldbeyondwar.org/it/

Ci soffermiamo su quest'ultima con cui stiamo collaborando.

World BEYOND War ha una traduzione in italiano e si presenta così:

World BEYOND War è stata fondata il 1° gennaio 2014, quando i co-fondatori David Hartsough e David Swanson hanno deciso di creare un global movimento per abolire l'istituzione della guerra stessa, non solo la "guerra del giorno". Se la guerra deve mai essere abolita, allora deve essere tolta dal tavolo come opzione praticabile. Così come non esiste una schiavitù "buona" o necessaria, non esiste una guerra "buona" o necessaria. Entrambe le istituzioni sono abominevoli e mai accettabili, indipendentemente dalle circostanze. Quindi, se non possiamo usare la guerra per risolvere i conflitti internazionali, cosa possiamo fare? Trovare un modo per passare a un sistema di sicurezza globale che sia supportato dal diritto internazionale, dalla diplomazia, dalla collaborazione e dai diritti umani, e difendere queste cose con azioni non violente piuttosto che con la minaccia della violenza, è il cuore di WBW (World BEYOND War). Il nostro lavoro include l'istruzione che dissipa i miti, come "La guerra è naturale" o "Abbiamo sempre avuto la guerra", e mostra alle persone non solo che la guerra dovrebbe essere abolita, ma anche che può effettivamente esserlo. Il nostro lavoro include tutta la varietà di attivismo non violento che muove il mondo nella direzione della fine di ogni guerra.