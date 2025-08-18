Incontro Trump-Putin, commenti di persone comuni a Kiev

“Parlando della situazione attuale posso dirti che sono passati tre anni e mezzo di guerra e direi che la maggior parte di noi è emotivamente esausta.

Molte persone si sentono tradite dal governo degli Stati Uniti e da Donald Trump.

È piuttosto difficile emotivamente vedere il presidente degli Stati Uniti d’America che stringe la mano a Vladimir Putin, che ha aggredito migliaia di civili e soldati. In questa storia Putin è il male supremo e il modo in cui Trump lo tratta ci lascia arrabbiati e devastati.

Le persone cercano di affrontare la situazione in modi diversi. Qualcuno si arrabbia e basta, molti giovani, come me, fanno volontariato o si arruolano nell’esercito per fare qualcosa invece di aspettare semplicemente la fine della guerra. La maggior parte lo fa per l’idea, non per soldi.

Anche quando vediamo stranieri venire in Ucraina per fare volontariato ci sentiamo subito meglio. Lo apprezziamo molto.”

Una ragazza molto simpatica e gentile in divisa militare

“La guerra ha avuto un impatto significativo sulla nostra vita quotidiana. Non ci aspettavamo che le cose cambiassero così. Col tempo, c’è l’opportunità di adattarsi a una situazione su cui non si ha alcuna influenza. Ora sosteniamo attivamente il nostro Paese e crediamo nella vittoria.

Per ora, restiamo a studiare in Ucraina per contribuire alla prosperità della nostra cultura.”

Due ragazze diciassettenni

“Al momento, il Paese è in preda al terrore più totale, vivere qui è davvero spaventoso, non si sa mai se ci si sveglierà vivi la mattina dopo; i numerosi razzi che colpiscono gli edifici residenziali sono davvero spaventosi. A causa del disordine nel Paese, purtroppo anche la corruzione sta crescendo. A essere sinceri, non crediamo nella fine della guerra.”

Un ragazzo e una ragazza di quindici anni.

“Crediamo che la guerra sia una cosa molto brutta, che uccide persone completamente innocenti e distrugge il nostro Paese. Tutto ciò che vogliamo è la pace sulla Terra.”

Due ragazze sedicenni.

“L’anno scorso mi sono iscritto all’università. La guerra ha sicuramente avuto un impatto negativo sull’istruzione nel nostro Paese. Studiare è davvero difficile.

A causa dell’ansia, dobbiamo interrompere le lezioni e andare nei rifugi, non dormiamo abbastanza a causa degli attacchi notturni. Stanno cercando di ottimizzare l’istruzione, ma è difficile e richiede tempo, motivo per cui la qualità dell’istruzione e l’indice di conoscenza generale dei bambini stanno diminuendo. Gli esami di ammissione nazionali sono più simili a una lotteria che a un vero e proprio test di conoscenza.”

Un ragazzo sui vent’anni.

“La situazione in Ucraina è critica in questo momento. l’Ucraina mi piace, ma la vita sta diventando sempre più dura. Il governo, purtroppo, non si preoccupa dei suoi cittadini e i deputati pensano solo a come far entrare più soldi nei loro portafogli. Hai paura che ogni allarme aereo sia l’ultimo della tua vita.”

Un ragazzo sui vent’anni.

“La sicurezza della famiglia è la cosa più importante. Voglio che la guerra finisca il prima possibile. A volte il morale è molto basso.”

Un papà

“La guerra è iniziata nel 2014 e naturalmente essere figli della guerra ha avuto un effetto molto negativo sul nostro stato psicologico. Naturalmente vogliamo che tutto finisca il prima possibile, che la situazione nel Paese si stabilizzi e che si possa vivere come prima. Questo è possibile solo se il mondo intero ci aiuta e ferma la minaccia per l’intera Europa.”

Cinque ragazzi diciannovenni, alcuni di Kiev altri di Dnipro.

“È molto triste che bambini e adolescenti debbano attraversare un periodo così difficile, con tutte queste esplosioni e attacchi nel loro Paese natale. Questo influisce negativamente sulla loro psiche e sulla salute mentale e fisica. Anche i bambini capiscono quanto sia importante apprezzare ogni minuto della loro vita. Speriamo in cieli sereni e in un futuro di pace e vittoria.”

Una ragazza di diciotto anni.

“Ultimamente tutto è poco chiaro, ci sono tante notizie diverse di cui sono già stanco, perché la maggior parte sono negative. Per non sentirmi male ho deciso di prestarvi meno attenzione e concentrarmi su ciò che posso influenzare, come le donazioni. Se parliamo ora della mia condizione generale, allora non è affatto buona“.

Un uomo sui trent’anni.

“Per quanto riguarda la guerra nel mio Paese, provo molto dolore e spero davvero che finisca presto. Vedo quanti problemi sta causando alla nostra società. Mio padre è in guerra e vedo come ciò influisca sul suo stato mentale.

Ha visto molte vittime e perso molti amici. La guerra ha un impatto profondo sullo stato mentale dei civili: molte donne hanno perso i mariti, le madri i figli e i figli i padri. Gli ucraini amano molto il loro Paese e fanno del loro meglio per vincere. A volte è difficile resistere emotivamente e le persone si stancano, ma abbiamo una fede e una speranza forti.”

Una ragazza

“La situazione nel mio Paese è molto preoccupante, perché la mia città, Kharkiv, viene bombardata ogni giorno.

Vorrei davvero che i nemici lasciassero le nostre terre ai confini del 1991 e che potessimo vivere come prima, pianificare, vivere una vita felice e non avere paura di morire ogni giorno.

Sono profondamente preoccupato per la situazione perché di recente è volato un drone vicino a casa mia e ha rotto le finestre. Voglio la pace, così che i miei parenti possano tornare a casa senza preoccuparmi per loro. Gloria all’Ucraina!”

Un ragazzo sui vent’anni.

“Purtroppo, l’estate che molti ucraini attendevano non si è rivelata calda e gioiosa, poiché ha visto il maggior numero di morti civili e un numero record di missili lanciati contro l’Ucraina.

Ciò che Trump sta cercando di fare ora è la stessa cosa che si tentò di fare con Hitler prima del 1939. Trump sta cercando di legittimare l’occupazione di una parte di un Paese indipendente da parte di un altro Paese. Non possiamo fare concessioni a occupanti e aggressori, perché ciò significherebbe che tali azioni sono normali e che tali tentativi si ripeteranno.”

Una ragazza

“Sì, questo incontro in Alaska è stato davvero una sorta di tradimento. Ucraina ed Europa devono unirsi per la pace e la difesa comuni. Dobbiamo parlare della nostra libertà e della nostra difesa. È importante che l’Ucraina venga ascoltata dagli altri leader europei. Trump è un ingenuo showman.”

Un uomo

“La situazione è davvero terribile e non vediamo l’ora che tutto finisca nel migliore dei modi.”

Una coppia giovane

“Penso che questo incontro sia davvero un tradimento nei confronti dell’Ucraina, ma sono fiducioso nella vittoria!”

Un giovane uomo.

“Questa guerra deve finire. Se vogliamo sconfiggere questo nemico, l’Europa deve intervenire e agire con più decisione, perché gli ucraini stanno esaurendo le loro forze.”

Un ragazzo

“L’incontro Trump-Putin è un completo tradimento dell’Ucraina. Amo l’Ucraina e credo nella vittoria del bene sul male.”

Una ragazza

“Vengo dalla regione di Lugansk, nel Donbass e la situazione in Ucraina mi ha colpito tanto, ne sono molto turbata. Ho dovuto lasciare la mia casa e ora vorrei la pace in tutto il mondo.”

Dasha

“L’unica cosa che si può chiedere alla guerra è che finisca.”

Un uomo