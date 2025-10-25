Il massacro di piazza Maidan in Ucraina nel 2014

Sulla base di ricerche estremamente dettagliate il libro conclude che ci furono gruppi armati di manifestanti del Maidan che occuparono postazioni da cui partirono i proiettili che colpirono sia i manifestanti sia i poliziotti.

“The Maidan Massacre in Ukraine. The Mass Killing that Changed the World” è l'ultimo libro del politologo ucraino-canadese Ivan Katchanovski, docente all’Università di Ottawa, pubblicato nel 2024 dalla collana accademica Rethinking Political Violence (Springer–Palgrave Macmillan).

È un testo open access — quindi liberamente leggibile e scaricabile — e si propone di fare ciò che spesso la politica e i media evitano: tornare alle prove, ai documenti, alle testimonianze dirette, per capire che cosa accadde davvero a Kiev tra il 18 e il 20 febbraio 2014.

Chi è Katchanovski

È un politologo ucraino-canadese, docente all’Università di Ottawa.

Ha lavorato anche al Davis Center di Harvard e alla Library of Congress negli Stati Uniti.

Nella prefazione del libro lui stesso scrive:

“Sono un sostenitore della democrazia liberale, dei diritti umani e della pace in Ucraina… fui uno dei primi a chiedere pubblicamente l’adesione dell’Ucraina all’Unione Europea.”

Quindi l'autore non si presenta affatto come un “filorusso”.

Piazza Maidan: un evento che cambiò la storia Piazza Maidan in fiamme Fonte: https://it.wikipedia.org/wiki/Rivolta_di_Kiev Chiudi

Il massacro di Maidan, con 74 manifestanti e 17 poliziotti uccisi e centinaia di feriti, fu l’episodio che determinò la caduta del governo di Viktor Yanukovych e aprì la strada a una nuova stagione politica in Ucraina.

Ma fu anche il detonatore di una lunga catena di conflitti: la guerra nel Donbass, l’annessione russa della Crimea e, infine, l’invasione su larga scala del 2022.

Per la maggior parte dell’opinione pubblica occidentale, si è trattato di una pagina chiara: un regime autoritario che reprime nel sangue una protesta popolare europeista.

Katchanovski invita invece a guardare più a fondo per verificare i fatti.

Un’indagine durata dieci anni

Il libro è il risultato di oltre dieci anni di ricerca indipendente.

L’autore ha analizzato:

più di 2.000 video e 6.000 fotografie del massacro;

1.000 ore di riprese processuali , con un’accurata “ricostruzione digitale” delle scene di sparatoria;

oltre 300 testimonianze dirette , tra manifestanti, giornalisti, feriti, medici, poliziotti e civili;

e perizie balistiche e mediche depositate nei tribunali ucraini.

Da questo lavoro emerge un quadro sorprendente: diversi colpi mortali non provenivano dalle linee della polizia Berkut (l'unità speciale di polizia antisommossa), ma da edifici sotto controllo dei manifestanti, come l’Hotel Ukraina e il Conservatorio Musicale.

Katchanovski riferisce anche le confessioni di quattordici uomini che si sono dichiarati “cecchini di Maidan”, i quali avrebbero sparato “per provocare una reazione”.

Molte di queste testimonianze, sottolinea l’autore, non furono mai incluse nelle indagini ufficiali.





Le “verità scomode”

Il cuore del libro è un interrogativo che va oltre l’Ucraina: chi controlla la narrazione della violenza politica?

E cosa accade quando una verità parziale viene elevata a mito fondativo?

Katchanovski sostiene che il massacro di Maidan potrebbe essere stato, almeno in parte, una provocazione armata o un’operazione sotto falsa bandiera, volta a delegittimare il governo e a innescare il cambio di potere.

Una tesi scomoda, certo, ma documentata con un apparato di prove, incroci e confronti degno di un’inchiesta giudiziaria.

Nel farlo, il politologo non risparmia nessuno:

critica il regime di Yanukovych per la corruzione e l’uso della forza;

accusa i governi post-Maidan di aver insabbiato parti delle indagini;

e riconosce l’illegalità dell’invasione russa del 2022, nata anche, a suo avviso, dal mancato chiarimento di quelle responsabilità iniziali.

La ricerca di Katchanovski non è “filorussa”, come alcuni l’hanno etichettata, ma contro-egemonica: un tentativo di riportare la discussione su un piano di fatti verificabili, con il coraggio di affrontare anche ciò che contraddice le versioni comode.

Chi erano i Berkut

Per capire il contesto, il libro ricostruisce anche il ruolo dei Berkut, i reparti speciali di polizia antisommossa creati nel 1992.

Il nome significa “aquila reale” — simbolo di potenza e vigilanza — e richiama il loro compito di difendere l’ordine pubblico.

Durante Euromaidan furono il braccio armato della repressione, accusato di brutalità e di uso eccessivo della forza.





Chi erano i cecchini

Una delle parti più controverse del libro è quella dei cecchini.