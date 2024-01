Per i diritti di Hannibal Gheddafi si muove anche Human Rights Watch

Il figlio di Muhammar Gheddafi è in carcere in Libano

Del caso di Hannibal Gheddafi, detenuto senza processo e senza accuse in Libano dal 2015, Peacelink si era già occupata con un appello all’ambasciata del Libano (https://www.peacelink.it/pace/a/49542.html).

E per i diritti di Hannibal Gheddafi (il quale mesi fa aveva condotto anche uno spossante sciopero della fame) si muove anche Human Rights Watch (Hrw), un’organizzazione internazionale specializzata in diritti umani che nel 2011 non si era certo schierata contro la guerra Nato alla Libia, culminata con l’assassinio del padre di Hannìbal, l’ex leader libico Muammar Gheddafi. In un recente comunicato, Hrw chiede alle autorità libanesi la fine di questa lunga “detenzione politica” dal suo arresto nel dicembre 2015. Non è un caso unico in Libano, dove secondo l’organizzazione l’80% dei detenuti non ha ancora avuto un processo. Riportiamo dunque qui di seguito il comunicato di Human Rights Watch (apparso in inglese qui: https://www.hrw.org/news/2024/01/16/lebanon-gaddafi-son-wrongfully-held-8-years )

Le Forze di sicurezza interna libanesi, che sovrintendono alle operazioni carcerarie, hanno preso in custodia Hannibal Gheddafi nel dicembre 2015, sostenendo che avesse un legame con la scomparsa di un imam sciita libanese, Moussa al-Sadr, e di due suoi compagni in Libia dopo una visita ufficiale nell'agosto 1978. Anche se Gheddafi aveva solo due anni nel 1978 e non ricopriva alcuna posizione ufficiale da adulto, le autorità libanesi lo hanno accusato di “omissione di informazioni e successiva interferenza nel crimine di rapimento’” dell'Imam Sadr, ha dichiarato uno dei suoi avvocati.



“La detenzione preventiva e arbitraria di Hannibal Gheddafi con accuse false mette in ridicolo il già teso sistema giudiziario libanese", ha dichiarato Hanan Salah, direttore associato per il Medio Oriente e il Nord Africa di Human Rights Watch. "Le autorità libanesi hanno esaurito da tempo ogni giustificazione per continuare a trattenerlo e dovrebbero far cadere le accuse e rilasciarlo".

Nel luglio 2023, Human Rights Watch ha scritto separatamente al direttore generale delle Forze di sicurezza interne libanesi, il maggior generale Imad Othman, e al giudice Zaher Hamadeh, l'investigatore giudiziario incaricato del caso, chiedendo informazioni dettagliate sullo stato giudiziario e di salute di Gheddafi, ma non ha ricevuto risposta.



L'avvocato di Gheddafi ha riferito a Human Rights Watch che il suo assistito ha intrapreso un lungo sciopero della fame per protestare contro la sua continua detenzione arbitraria e contro le condizioni di detenzione. Ha perso molto peso e ha avuto ripetuti ricoveri in ospedale. Le condizioni carcerarie in Libano sono pericolosamente peggiorate da quando il paese è scivolato in una grave crisi economica nel 2019. Servizi sanitari inadeguati, cibo insufficiente e di scarsa qualità e un grave sovraffollamento - che le autorità imputano all'aumento del tasso di criminalità, alla lentezza dei processi e all'incapacità di molti detenuti che hanno scontato la pena di pagare le tasse necessarie per il loro rilascio.

Uomini armati non identificati avevano rapito Gheddafi nel 2015 in Siria, vicino al confine con il Libano, dopo avergli fatto credere che sarebbe stato intervistato da un giornale. Invece, gli uomini lo avevano trasferito in Libano, poi torturato, chiedendo informazioni sulla scomparsa dell'Imam Sadr e anche un riscatto, secondo l'avvocato. Gheddafi aveva vissuto in Siria con la sua famiglia dopo essere fuggito dalla Libia all'inizio della rivolta del 2011 che rovesciò il regime del padre e dopo aver vissuto per qualche tempo in Algeria e Oman.

Le autorità libanesi alla fine del 2015 avevano liberato Gheddafi dai suoi rapitori ma, secondo quanto riferito, lo avevano arrestato e detenuto presso l'Information Branch delle Forze di Sicurezza Interna dopo che il giudice Hamadeh aveva emesso un mandato di arresto accusandolo di aver nascosto informazioni sulla scomparsa dell'Imam Sadr. Gheddafi è stato formalmente accusato nel 2016, a quanto pare perché sapeva dove Sadr era stato tenuto prigioniero tra il 1978 e il 1982. Gheddafi e il suo avvocato hanno negato questa accusa.



Nel dicembre 2015, le autorità libanesi avevano arrestato un ex membro di Hezbollah del Parlamento libanese, Hassan Yaacoub, per il suo presunto ruolo nel rapimento di Gheddafi. È figlio dello sceicco Mohammad Yaacoub, un collaboratore di Sadr scomparso con lui in Libia. Le autorità hanno rilasciato Yaacoub senza accuse nel luglio 2016.



Nel 2018, un tribunale ha inflitto a Gheddafi una condanna a 15 mesi di carcere in un caso separato per aver "insultato" la magistratura libanese e un divieto di viaggio di un anno.



La scomparsa di Sadr, il religioso di origine iraniana e popolare fondatore del partito politico sciita libanese e del gruppo armato Amal, ha causato una rottura nelle relazioni tra Libano e Libia. Muammar Gheddafi durante la sua vita aveva sempre sostenuto che Sadr e i suoi due compagni di viaggio, Yaacoub e un giornalista, Abbas Badreddine, avevano lasciato Tripoli nel 1978 su un volo per Roma, ma le autorità italiane avevano negato. I seguaci di Sadr hanno sempre accusato Gheddafi di aver fatto sparire e successivamente ucciso tutti e tre per divergenze sui pagamenti libici alle milizie in Libano.

Nel gennaio 2019, l'allora ministro della Giustizia libanese Selim Jreissati ha chiesto al capo dell'Ispettorato giudiziario, l'organo statale incaricato di supervisionare il sistema giudiziario e il lavoro dei giudici, di valutare la continua detenzione di Gheddafi, ma i risultati non sono stati resi pubblici. Anche le autorità libiche, nell'agosto 2023, hanno messo in dubbio la legalità della detenzione di Gheddafi e hanno affermato che le autorità libanesi dovrebbero rilasciarlo e permettergli di tornare in Siria dalla sua famiglia, ma le autorità libanesi non hanno risposto.



Secondo il diritto internazionale, la detenzione deve essere soggetta a un rigoroso processo, in particolare l'informazione della persona sui motivi dell'arresto, la tempestività con cui la persona viene portata davanti a un giudice e incriminata o rilasciata, la possibilità di ottenere una sentenza giudiziaria sulla legalità della detenzione, il diritto a un processo rapido o al rilascio e la regolare possibilità di contestare la legittimità di una detenzione a lungo termine. Il mancato rispetto di tali garanzie procedurali rende la detenzione arbitraria. Secondo il diritto internazionale, la detenzione preventiva dovrebbe essere l'eccezione, non la regola.

L'articolo 9 della Dichiarazione universale dei diritti umani recita: “Nessuno può essere sottoposto ad arresto, detenzione o esilio arbitrari". L'articolo 9 del Patto internazionale sui diritti civili e politici, che il Libano ha ratificato nel 1972, specifica che "nessuno può essere privato della propria libertà se non per i motivi e secondo le procedure stabiliti dalla legge".



"È comprensibile che la gente voglia sapere cosa è successo all'Imam Sadr", ha detto Salah. "Ma è illegale tenere qualcuno in detenzione preventiva per molti anni solo per la sua possibile associazione con il responsabile di un illecito".