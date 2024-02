Dalle donne kurde iniziative di solidarietà

Il 26 gennaio è stata presentata pubblicamente, presso la sede della Giunta regionale Toscana - Piazza del Duomo - Firenze, l'associazione UDIK “Unione donne Italiane e Kurde”. Durante l’iniziativa promossa dall’assessora Serena Spinelli, titolare della delega alla cooperazione internazionale, hanno partecipato cittadini ed un nutrito gruppo di enti del terzo settore.



Nel corso dell’incontro sono intervenuti i rappresentanti di diverse realtà associative ed istituzionali che hanno arricchito il dibattito e fornito sostegno alle iniziative intraprese.







Gulala Salih con Susanna Agostini (referente nella legislatura 2009/2014 per la cooperazione sanitaria e culturale tra Firenze e Kurdistan iracheno) ed Eleonora Mappa (vice presidente UDIK e responsabile di "Save the Children" per la Toscana e l'Emilia Romagna) Fonte: Roberto Del Bianco Chiudi

Stefania Saccardi, vicepresidente della Regione Toscana

Sen. Caterina Biti

Vania Bagni, presidente di ANPI Firenze

Laura Sostegni responsabile provinciale SPI CGIL

Marisa Grilli responsabile regionale SPI CGIL

Manfredi Lo Sauro, ARCI Toscana

Vogliamo ringraziare per i loro contributi:

Ringraziamo, inoltre, in modo particolare, tra gli ospiti, Alessandro Orsetti, padre di Lorenzo "Orso", combattente per la liberazione dall'ISIS della Siria e Kurdistan, Fuad Aziz, artista e Osama Rashid, presidente del centro interreligioso e interculturale di Firenze.



A seguito dell’iniziativa pubblica si è svolto un incontro operativo nel pomeriggio dove hanno partecipato l’assessora Alessandra Nardini, con delega alle pari opportunità. Durante questo incontro è stata espressa la volontà di sostenere UDIK ed i progetti a favore delle donne kurde, in particolare Women Together, programma di aiuto alle donne che hanno subito la mastectomia e che necessitano di reggiseni particolari e di protesi. Questo sostegno è l’ideale continuazione dell’impegno della Regione Toscana che storicamente ha collaborato con l’associazione Kurdistan Save the Children, nel corso della quale sono stati realizzati già dei progetti, nonché la collaborazione con l'Ospedale Pediatrico Meyer di Firenze.