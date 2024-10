Maysoon libera!

Non c'è bisogno di mura per essere in carcere: sei imprigionata quando sei discriminata per la tua appartenenza etnica, quando sei perseguitata per le tue opinioni, quando non puoi esprimerti liberamente, quando non puoi praticare la tua fede e quando non puoi parlare nella tua lingua.

Non ci sono parole per esprimere la profonda felicità per la notizia della scarcerazione di Maysoon Majidi. Leggo già su diversi siti e quotidiani alcuni commenti sulla notizia della “rimessa in libertà”. In realtà Maysoon non era mai stata libera, lei solo ora è libera. Quello che ha subito fino ad oggi, persecuzione e minacce in Kurdistan e il carcere in Italia, era il costo da pagare per la sua libertà.

Maysoon Majidi Fonte: UDIK Chiudi

Maysoon anche nella privazione della libertà ha sempre lottato per la difesa dei diritti delle donne in Iran, contro l’ingiustizia, la discriminazione e l’oppressione del popolo kurdo e per la sua terra, il Kurdistan.

Sono passati mesi lunghi, difficili e tristi per Maysoon a causa dell'ingiustizia che ha subito e delle accuse inventate. Sono stati mesi lunghi e tristi anche per chi si è occupato del suo caso. In questi mesi di lotta ho conosciuto delle persone meravigliose e generose del comitato FREE MAYSOON, che ha lottato per la libertà di Maysoon, senza nessuna aspettativa se non quella della sua libertà, come tanti politici che hanno sostenuto e creduto nella causa di Maysoon e i giornalisti che hanno seguito lo sviluppo del caso, dando spazio e voce alle notizie in vari siti e giornali.

Benvenuta Maysoon tra noi in libertà in Italia, il paese che ha accolto me, te e tante altre donne, il paese dove ho conosciuto anche io per la prima volta la libertà e, da donna libera, ho promesso di essere la voce per chi non ce l'ha, perché per me non c' è stata nessuna voce quando ero io in carcere.

Benvenuta nella libertà, cara compagna, come speriamo avvenga anche alla nostra patria, il Kurdistan.

Jin jyan azadi.

Gulala Salih, a nome dell'Unione Donne Italiane e Kurde