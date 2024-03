G7 Puglia 2024: il Contro-forum

Vogliamo mettere in evidenza le preoccupazioni riguardanti la militarizzazione dell'economia e la corsa al riarmo che sta caratterizzando le nazioni del G7. Sottolineiamo l'importanza degli obiettivi dell'Agenda ONU 2030 e la necessità di una lotta globale contro la povertà, la fame e le diseguaglianze, con un impegno per la sostenibilità e la giustizia ambientale.

We want to highlight concerns regarding the militarization of the economy and the arms race characterizing G7 nations. We underscore the importance of the goals of the UN 2030 Agenda and the necessity of a global fight against poverty, hunger, and inequalities, with a commitment to sustainability and environmental justice.

COORDINAMENTO REGIONALE CONTRO-FORUM DEL G7

Resoconto riunione del 04/03/2024



Comitati per la pace presenti:

Altamura, Bari, Brindisi, Foggia, Lecce, San Severo, Taranto



Associazioni presenti:

ANPI, CGIL, Emergency, Forum Terzo Settore, Mediterranea Saving Humans, Pax Christi, PeaceLink, Rete della Conoscenza, Unione Degli Studenti

Di seguito quanto stabilito:

1) Il contro-forum consisterà in un ciclo di 7 seminari su alcuni dei temi che saranno oggetto del vertice ufficiale del G7 e in un convegno finale di carattere generale;

2) I seminari si terranno uno per ogni provincia (due a Bari) con cadenza settimanale, nel periodo che va dal 29 aprile al 7 giugno;

3) Il convegno finale si terrà a Bari (presso Parco 2 Giugno) in uno dei tre giorni in cui si svolgerà il vertice ufficiale (13-15 giugno);

4) Argomento di ciascun seminario e relativa provincia ospitante:

- Ambiente e salute: BRINDISI;

- Intelligenza Artificiale: FOGGIA;

- Migranti: LECCE;

- Palestina: BARLETTA-ANDRIA-TRANI;

- Povertà, lavoro, spesa sociale: BARI

- Ucraina, corsa al riarmo, guerra nucleare: TARANTO;

- Scuola e università: BARI;

5) L’organizzazione dei seminari sarà a cura delle associazioni della provincia ospitante di concerto con il coordinamento regionale del contro-forum;

6) I seminari dovranno consentire anche la partecipazione da remoto;

7) Nei prossimi giorni sarà predisposta una pagina web dove saranno pubblicate (in italiano e inglese) tutte le principali informazioni relative al contro-forum.

