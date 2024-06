Fasano, capitale oggi e domani dell'opposizione al G7

Oggi e domani, nella città di Fasano in provincia di Brindisi, si terranno due importanti iniziative pubbliche per contestare i G7 che continuano ad investire nel riarmo, mentre nel mondo aumenta inesorabilmente la fame.

Queste manifestazioni segnano una chiara denuncia del fallimento dell'Agenda ONU 2030, che mirava a sradicare la povertà e la fame entro la fine del decennio. La scelta di investire in armamenti piuttosto che in politiche di sviluppo sostenibile dimostra una tragica miopia delle potenze mondiali e di quelle del G7 nello specifico.

PeaceLink sostiene tutte le iniziative di contestazione nonviolenta alle politiche economiche, militari e pseudoumanitarie dei G7. Attraverso l'azione pacifica e la protesta civile si può mobilitare la cittadinanza e creare un'opposizione attiva e forte alle politiche di riarmo.

Ogni gesto, ogni parola e ogni atto nonviolento che si oppone alla logica del riarmo è un passo avanti verso lo scopo. Occorre sottrarre consenso alla macchina di dominio militare che sta insanguinando il mondo, dall'Ucraina a Gaza.

I sondaggi dicono che abbiamo l'opinione pubblica con noi. Occorre però dare voce - con la comunicazione e con la presenza - a una domanda di pace ancora non espressa in tutta la sua ampiezza.

In quest'ottica, PeaceLink sta operando per dare la più ampia risonanza agli eventi per la pace e il disarmo. Grazie all'ausilio dell'Intelligenza Artificiale, stiamo traducendo le informazioni sulle iniziative in varie lingue, rendendole accessibili a un pubblico internazionale. Inoltre, stiamo rilanciando le iniziative di contestazione al G7 attraverso vari canali mediatici, incluse testate giornalistiche e agenzie stampa, per garantire che il messaggio raggiunga il maggior numero di persone possibile. La diffusione delle idee di pace e disarmo è fondamentale per creare una coscienza collettiva che si opponga alle politiche di guerra e di riarmo.

PeaceLink sta inviando un report dettagliato di informazione alle principali realtà internazionali che si battono per la pace e il disarmo. Tra queste, l'International Peace Bureau (IPB), Peace News, Transnational Strike, il coordinamento delle donne pacifiste americane CodePink e i veterani per la pace di Veterans for Peace. Collaborare con queste organizzazioni ci permette di creare una rete globale di sostegno e di azione, rafforzando il nostro impegno comune contro la guerra e l'aumento delle spese militari.

Le iniziative pubbliche di Fasano rappresentano un momento cruciale per ribadire il nostro no al riarmo e il nostro sì alla pace e alla giustizia sociale. PeaceLink continuerà a sostenere ogni sforzo nonviolento per la diffusione della comunicazione pacifista e la promozione della solidarietà internazionale.

Di fronte ai terribili pericoli di un'escalation militare devastante il momento di agire è ora.