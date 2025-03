Pacifisti a Bari il 29 marzo contro il piano di riarmo europeo

Oggi pomeriggio a Bari si svolgerà una manifestazione regionale pacifista per unire cittadini, associazioni e amministrazioni locali in un'unica voce contro il piano di riarmo europeo.

No al riarmo Fonte: Comitati pace Puglia Chiudi

Piazza Umberto dalle 16.30 si trasforma in uno spazio di incontro, mobilitazione e protesta.

Da qui parte il corteo, e cliccando qui si vede il percorso. Arrivo a Piazza del Ferrarese dove sarà letto un appello unitario.

Il messaggio al centro della mobilitazione è chiaro: "Il piano di riarmo europeo rappresenta una minaccia alla pace e comporterà conseguenze negative per i prossimi decenni". Le realtà promotrici denunciano come questo progetto stia canalizzando ingenti risorse pubbliche nella corsa agli armamenti, sottraendole a settori vitali come sanità, istruzione, ambiente e welfare.

Al contrario, come sottolineato durante gli interventi pubblici, “investire nei settori sociali e ambientali avrebbe un impatto ben più positivo sulla crescita e sul benessere dei cittadini”.

Percorso del corteo del 29.3.2025 a Bari (no al riarmo europeo) Fonte: https://www.facebook.com/comitatoperlapacediterradibari/posts/pfbid021ZyFqbV3mLsG2iN6d9FrFfn97kS61oTcVX6gHaFoaPke4z1i8UjvPeHHvW6YTmAzl Chiudi

Da qui l’appello per un’inversione di rotta, per una politica di sicurezza che metta al centro la dignità delle persone, la giustizia sociale e la difesa dell’ambiente, e non l’espansione degli arsenali.

A rafforzare la portata dell’iniziativa è stato l’ampio fronte di adesione: oltre cento sigle associative e nove amministrazioni comunali hanno fatto propria questa mobilitazione per la pace. Tra gli aderenti: PeaceLink, Agesci, ANPI, ARCI, Azione Cattolica, Comitato Articolo 11 – L’Italia ripudia la guerra, insieme alle Arcidiocesi di Bari-Bitonto e Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo. Sul piano istituzionale, hanno dato il loro sostegno i Comuni di Cassano delle Murge, Corato, Grumo Appula, Melpignano, Noicattaro, Rutigliano, San Giorgio Ionico, San Giovanni Rotondo e Terlizzi.

A sostegno della mobilitazione contro il riarmo è giunto anche un videomessaggio dell'attore Michele Riondino.

Marcia no riarmo (Bari 29.3.2025) Fonte: Gazzetta del Mezzogiorno Chiudi

La manifestazione di Bari non è un evento isolato: si inserisce in un contesto di mobilitazione in cui crescono le voci contrarie all’aumento delle spese militari e al riarmo generalizzato. La Puglia, con la sua storia di impegno per la pace e il disarmo, torna a essere un laboratorio civile di resistenza nonviolenta e di proposta alternativa.

In un momento storico segnato da nuovi rischi escalation è urgente che il mondo della società civile torni protagonista e faccia sentire la propria voce.

---

Per informazioni è possibile contattare gli organizzatori: retecomitatipacepuglia@gmail.com

Hanno aderito : AGESCI Puglia – AGESCI Zona Bari Centro – ANPI Puglia – Archivio per l’Alternativa Michele Di Schiena – Arcidiocesi di Manfredonia Vieste San Giovanni Rotondo – ARCI Circolo Hastarci Trani – ARCI “Oltre i confini” Bisceglie – ARCI Puglia – Associazione Alma Terra -Associazione delle Chiese Evangeliche Battiste di Puglia e Basilicata – Associazione PERIPLO ODV – AVS Puglia – Azione Cattolica di Puglia – Cantiere Democratico San Cesario di Lecce – Casa del Popolo (bottega di umanesimo socialista) – Centro Interdipartimentale di Ricerche sulla Pace dell’Università di Bari – Centro Studi Torre di Nebbia – CGIL Puglia – CNCA Puglia – Comitato a difesa del diritto internazionale in terra di Palestina – Comitato Articolo 11 L’Italia ripudia la guerra Bari – Comitato per la Pace di Altamura – Comitato per la Pace di Bari – Comitato per la Pace di Brindisi – Comitato per la Pace di Corato – Comitato per la Pace di Gioia del Colle – Comitato per la Pace di Manduria – Comitato per la Pace di Putignano – Comitato per la Pace di Ruvo di Puglia – Comitato per la Pace di Putignano – Comitato per la Pace di Taranto – Comunità palestinese di Puglia e Basilicata – Consorzio Meridia – Convochiamoci per Bari – Coordinamento Capitanata per la Pace – Coordinamento regionale pugliese degli uffici diocesani della Pastorale Sociale e del Lavoro – DEMOS Puglia – Donne In Nero Bari – EMERGENCY Puglia – Etnie APS ETS – Eugema ODV – Europa Verde Puglia – Forum delle Associazioni Familiari di Puglia – Frati Minori di Puglia e Basilicata – Giovani Comunisti Bari – Gruppo Educhiamoci alla Pace ODV Bari – Istituto Buon Samaritano Trani – La Giusta Causa – Legambiente Puglia – LIBERA Puglia – Libertiamoci – LUCA Libera Università di Cittadinanza Attiva – MASCI Movimento Adulti Scouts Cattolici Italiani Puglia – MEIC Movimento Ecclesiale di Impegno Culturale Bari e Puglia – Migrantes Arcidiocesi Bari-Bitonto – Missionari Comboniani Bari – Movimento 5 Stelle Puglia – Movimento Nonviolento Puglia – Movimento Politico Per l’Unità Puglia – Ordine Francescano Secolare di Puglia – Osservatorio contro la militarizzazione delle scuole e delle università Puglia – Osservatorio per la legalità e la difesa del bene comune Giovinazzo – Pace Terra Dignità Sezione campano-pugliese – PCI Puglia – PeaceLink – Provincia delle Puglie dei Frati Minori Cappuccini – Punti Pace Pax Christi Puglia – Radici Future Produzioni – Rete della Conoscenza Puglia – Rete delle donne costituenti Puglia – Rete Salento per la Pace – Rifondazione Comunista Puglia – Risorgimento Socialista Puglia – Salesiani Bari – Sindacato Studentesco Lecce – Sinistra Anticapitalista Puglia – Sinistra Italiana Puglia – Squola Senza Confini Penny Wirton ODV – Stella Maris Bari – Stella Maris Taranto – Sud Sud Equosolidale Lecce – Tavolo Laudato Si’ Arcidiocesi di Bari-Bitonto – Teatri di Pace Trani – UDU Link Bari – UDU Link Foggia – Unione degli Studenti Bari – Unione degli Studenti Puglia – USB Puglia – Venerdì Libertario – Zona Franka

---

Per chi vuole aggiungere la propria associazione al database associativo:

cliccare qui www.peacelink.it/associazioni