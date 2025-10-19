Gli statunitensi a Firenze protestano contro il tiranno alla Casa Bianca

“No Kings” in Florence Autore: Cesare Dagliana Fonte: https://www.pressenza.com/it/2025/10/no-kings-in-florence-le-foto/ Chiudi

Una folta partecipazione di residenti americani a Firenze ha animato questa mattina un presidio davanti all’ingresso del Comune di Firenze in Piazza della Signoria. Tutti rigorosamente con coloratissimi cartelli hanno protestato in concomitanza con altri presidi simili in varie città d’Italia e all’estero.

La sinistra americana si fa sentire contro il Presidente Donald Trump, visto come un tiranno e identificato come un nuovo re. “No Kings” risuona ora come nuovo slogan nelle piazze non solo americane.

Questo il comunicato stampa del movimento :

No Kings

COS’È? – Gli statunitensi a Firenze, insieme a turisti e a studenti USA, scenderanno in piazza sabato 18 ottobre per una manifestazione pacifica in solidarietà con le proteste in più di 2.500 città che si svolgeranno quel giorno negli U.S.A. e all’estero a Roma, Bologna, Milano, Venezia, Torino, Ottawa, Toronto, Vancouver, Londra, Parigi, Berlino, Dublino, Barcellona e tante altre città del mondo, contro il governo sempre più autoritario degli U.S.A. Si prevede la partecipazione di diversi milioni di persone alle proteste. Si invitano i cittadini italiani ed immigrati e tutte le realtà progressiste e democratiche a Firenze di unirsi a noi accanto al Palazzo Vecchio!

La mobilitazione rappresenta la seconda giornata “No Kings” (niente re) che già a giugno aveva visto la partecipazione di più di 5 milioni di persone negli USA e all’estero.

CHI ORGANIZZA? – La manifestazione a Firenze è organizzata dai gruppi progressisti Good Trouble Firenze e Women’s March Florence, gruppi composti da attivisti cittadini statunitensi.

Il 18 ottobre, gli statunitensi all’estero e i loro alleati si riuniranno pacificamente in tutto il mondo in solidarietà con milioni di persone che si mobiliteranno negli Stati Uniti per opporsi a Donald Trump e all’autoritarismo sempre più violento e corrotto della sua amministrazione, nell’ambito della giornata di azione “No Kings”. Queste manifestazioni internazionali sono organizzate da gruppi pro-democrazia al di fuori degli Stati Uniti, guidati da attivisti statunitensi, che stanno crescendo in numero e forza mentre Trump e i suoi compari intensificano la loro repressione con la violazione dei diritti civili e costituzionali del popolo USA e dei nostri fratelli e sorelle immigrati. Condanniamo la crescente militarizzazione della politica USA in patria e all’estero – no alla complicità USA con il genocidio in Palestina e alle minacce di intervento militare in Venezuela!

Il messaggio degli organizzatori è chiaro: l’amministrazione Trump e i suoi sostenitori non hanno e non hanno mai avuto un mandato per calpestare i nostri diritti costituzionali!

“Per molti americani residenti all’estero, i Paesi in cui vivono hanno subito un regime autoritario a memoria d’uomo, vedono le loro frontiere minacciate da Trump o Putin, o assistono all’ascesa dell’estrema destra”, afferma Mary Bythell, cofondatrice di Indivisible Abroad. “Questo aumenta la nostra urgenza di difenderci dagli abusi di potere perpetrati contro la popolazione nel nostro Paese”.

Sito organizzativo USA www.nokings.org

Good Trouble Firenze https://linktr.ee/goodtroubleFI

Women’s March Florence https://www.facebook.com/womensmarchflorenceitaly/