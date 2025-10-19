Gli statunitensi a Firenze protestano contro il tiranno alla Casa Bianca
La sinistra americana si fa sentire contro il Presidente Donald Trump, visto come un tiranno e identificato come un nuovo re. “No Kings” risuona ora come nuovo slogan nelle piazze non solo americane.
Questo il comunicato stampa del movimento :
No Kings
COS’È? – Gli statunitensi a Firenze, insieme a turisti e a studenti USA, scenderanno in piazza sabato 18 ottobre per una manifestazione pacifica in solidarietà con le proteste in più di 2.500 città che si svolgeranno quel giorno negli U.S.A. e all’estero a Roma, Bologna, Milano, Venezia, Torino, Ottawa, Toronto, Vancouver, Londra, Parigi, Berlino, Dublino, Barcellona e tante altre città del mondo, contro il governo sempre più autoritario degli U.S.A. Si prevede la partecipazione di diversi milioni di persone alle proteste. Si invitano i cittadini italiani ed immigrati e tutte le realtà progressiste e democratiche a Firenze di unirsi a noi accanto al Palazzo Vecchio!
La mobilitazione rappresenta la seconda giornata “No Kings” (niente re) che già a giugno aveva visto la partecipazione di più di 5 milioni di persone negli USA e all’estero.
CHI ORGANIZZA? – La manifestazione a Firenze è organizzata dai gruppi progressisti Good Trouble Firenze e Women’s March Florence, gruppi composti da attivisti cittadini statunitensi.
Il 18 ottobre, gli statunitensi all’estero e i loro alleati si riuniranno pacificamente in tutto il mondo in solidarietà con milioni di persone che si mobiliteranno negli Stati Uniti per opporsi a Donald Trump e all’autoritarismo sempre più violento e corrotto della sua amministrazione, nell’ambito della giornata di azione “No Kings”. Queste manifestazioni internazionali sono organizzate da gruppi pro-democrazia al di fuori degli Stati Uniti, guidati da attivisti statunitensi, che stanno crescendo in numero e forza mentre Trump e i suoi compari intensificano la loro repressione con la violazione dei diritti civili e costituzionali del popolo USA e dei nostri fratelli e sorelle immigrati. Condanniamo la crescente militarizzazione della politica USA in patria e all’estero – no alla complicità USA con il genocidio in Palestina e alle minacce di intervento militare in Venezuela!
Il messaggio degli organizzatori è chiaro: l’amministrazione Trump e i suoi sostenitori non hanno e non hanno mai avuto un mandato per calpestare i nostri diritti costituzionali!
“Per molti americani residenti all’estero, i Paesi in cui vivono hanno subito un regime autoritario a memoria d’uomo, vedono le loro frontiere minacciate da Trump o Putin, o assistono all’ascesa dell’estrema destra”, afferma Mary Bythell, cofondatrice di Indivisible Abroad. “Questo aumenta la nostra urgenza di difenderci dagli abusi di potere perpetrati contro la popolazione nel nostro Paese”.
Sito organizzativo USA www.nokings.org
Good Trouble Firenze https://linktr.ee/goodtroubleFI
Women’s March Florence https://www.facebook.com/womensmarchflorenceitaly/
Articoli correlati
Yona Roseman, 19 anni: “Israele sta commettendo un genocidio e noi dobbiamo opporci”Domenica prossima, 17 agosto, alle ore 10:00, al campo di arruolamento di Haifa, Yona Roseman, una ragazza di 19 anni di Haifa, rifiuterà di arruolarsi per protestare contro il genocidio a Gaza e probabilmente sarà processata e mandata in prigione.14 agosto 2025 - Mesarvot
Panama: "Peggio che durante la dittatura militare"Dirigenti sindacali del settore scuola analizzano la difficile situazione che vive il Paese20 giugno 2025 - Giorgio Trucchi
Repressione a Panama (+ video)Cresce la mobilitazione di ampi settori della società4 giugno 2025 - Giorgio Trucchi
Perù tra colpi di stato e corruzioneQuattro presidenti in due anni17 novembre 2020 - Giorgio Trucchi
Sociale.network