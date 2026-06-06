Una ordinaria follia
A un anno dalla sua morte, avvenuta nel 2023 a 92 anni, Daniel Ellsberg, ex consulente del Pentagono e conosciuto per la sua azione di whiteblower nello scandalo Pentagon Papers, lasciò al mondo questo appello multimediale. Ecco quanto viene descritto nella pagina del sito che ne propone la visione e la diffusione più vasta possibile:
"In questo documentario di 29 minuti, il famoso whistleblower Daniel Ellsberg fornisce un potente campanello d’allarme sulla minaccia globale rappresentata dalle armi nucleari e su come possiamo ridurre drasticamente il pericolo reale e presente di annientamento nucleare.
Prima di pubblicare i documenti top secret del Pentagono durante la guerra del Vietnam, Ellsberg era un pianificatore di guerra nucleare con accesso a informazioni riservate sulla strategia nucleare degli Stati Uniti.
Filmato un anno prima della sua morte, avvenuta all'età di 92 anni, Ellsberg parla con chiarezza e urgenza dei pericoli che affrontiamo, sottolineando: "Ho detto a lungo che fino al mio ultimo respiro farò quello che posso per rinviare ed evitare il rischio di una guerra nucleare".
Con i conflitti in corso che aumentano le tensioni nucleari e con la recente fine del nuovo trattato START che potenzialmente innesca una rinnovata corsa agli armamenti, An Ordinary Insanity è un film tempestivo per aiutare a mobilitare un’ampia preoccupazione e azione pubblica per il controllo degli armamenti e il disarmo nucleare."
Nella stessa pagina è fruibile il trailer del corto, la cui visione completa si raggiunge cliccando sul bottone "View film on screenings page" o direttamente su Youtube, dove è possibile anche l'attivazione dei sottotitoli in italiano.
Il trailer è anche qua sotto riportato:
"Ho sempre detto, fino all'ultimo respiro, che farò tutto il possibile per rimandare e scongiurare il rischio di una guerra nucleare"
Daniel Ellsberg (1931-2023) era un consulente del Dipartimento della Difesa, conosciuto negli anni '70 per la sua scelta di coscienza che face svelare informazioni segrete sulle bugie del governo degli Stati Uniti sulla guerra in Vietnam, note come Pentagon Papers.
Dopo tre anni nel Corpo dei Marines, Ellsberg divenne analista strategico presso la RAND Corporation e consulente del Dipartimento della Difesa e della Casa Bianca, specializzandosi in problemi di comando e controllo delle armi nucleari, piani di guerra nucleare e processo decisionale di crisi.
Dal 1965 al 1967 Ellsberg studiò la politica statunitense e i programmi di pacificazione in Vietnam. Convinto che la guerra del Vietnam fosse ingiusta e ingiocabile, fotocopiò uno studio top secret di 7.000 pagine sul processo decisionale degli Stati Uniti in Vietnam. Nel 1971, ispirato in parte dal coraggio di un obiettore di coscienza che rischiava il carcere, Ellsberg decise di rischiare l'ergastolo e fece trapelare i Pentagon Papers al New York Times e ad altri giornali.
Il governo accusò Ellsberg di 12 reati con una possibile condanna a 115 anni. Il caso fu archiviato nel 1973 quando gli investigatori del Watergate denunciarono la cattiva condotta criminale della Casa Bianca di Nixon contro Ellsberg, uno dei crimini che portarono all'impeachment e alle dimissioni del presidente Nixon.
Nei decenni successivi, Ellsberg fu oratore, studioso, scrittore e attivista di spicco sui pericoli dell’era nucleare, sugli interventi sbagliati degli Stati Uniti e sull’urgente necessità di denunce patriottiche. È stato arrestato più di 80 volte per atti di disobbedienza civile, principalmente per protestare contro le armi nucleari.
È autore di diversi libri, tra cui The Doomsday Machine: Confessions of a Nuclear War Planner (2017) e Secrets: A Memoir of Vietnam and the Pentagon Papers (2002). Una raccolta dei suoi saggi e altri scritti, Truth and Consequence, è stata pubblicata postuma nel 2026.
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E' morto Daniel Ellsberg, l'uomo che rivelò i segreti della guerra del VietnamDivulgando i Pentagon Papers fece scoprire le bugie della Casa Bianca sul Vietnam. Si era espresso anche contro l'intervento militare in Iraq e più di recente contro l'invio di armi all'Ucraina. Aveva 92 anni.16 giugno 2023 - Redazione PeaceLink
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