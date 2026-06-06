Una ordinaria follia

Chi era Daniel Ellsberg

Daniel Ellsberg (1931-2023) era un consulente del Dipartimento della Difesa, conosciuto negli anni '70 per la sua scelta di coscienza che face svelare informazioni segrete sulle bugie del governo degli Stati Uniti sulla guerra in Vietnam, note come Pentagon Papers.

Dopo tre anni nel Corpo dei Marines, Ellsberg divenne analista strategico presso la RAND Corporation e consulente del Dipartimento della Difesa e della Casa Bianca, specializzandosi in problemi di comando e controllo delle armi nucleari, piani di guerra nucleare e processo decisionale di crisi.

Dal 1965 al 1967 Ellsberg studiò la politica statunitense e i programmi di pacificazione in Vietnam. Convinto che la guerra del Vietnam fosse ingiusta e ingiocabile, fotocopiò uno studio top secret di 7.000 pagine sul processo decisionale degli Stati Uniti in Vietnam. Nel 1971, ispirato in parte dal coraggio di un obiettore di coscienza che rischiava il carcere, Ellsberg decise di rischiare l'ergastolo e fece trapelare i Pentagon Papers al New York Times e ad altri giornali.

Il governo accusò Ellsberg di 12 reati con una possibile condanna a 115 anni. Il caso fu archiviato nel 1973 quando gli investigatori del Watergate denunciarono la cattiva condotta criminale della Casa Bianca di Nixon contro Ellsberg, uno dei crimini che portarono all'impeachment e alle dimissioni del presidente Nixon.

Nei decenni successivi, Ellsberg fu oratore, studioso, scrittore e attivista di spicco sui pericoli dell’era nucleare, sugli interventi sbagliati degli Stati Uniti e sull’urgente necessità di denunce patriottiche. È stato arrestato più di 80 volte per atti di disobbedienza civile, principalmente per protestare contro le armi nucleari.

È autore di diversi libri, tra cui The Doomsday Machine: Confessions of a Nuclear War Planner (2017) e Secrets: A Memoir of Vietnam and the Pentagon Papers (2002). Una raccolta dei suoi saggi e altri scritti, Truth and Consequence, è stata pubblicata postuma nel 2026.