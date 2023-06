E' morto Daniel Ellsberg, l'uomo che rivelò i segreti della guerra del Vietnam

Protestano pubblicamente con un video

La controffensiva di Kiev è cominciata. Ed è andata male per gli ucraini. I sopravvissuti raccontano di essere stati usati come carne da cannone. Era stato raccontato loro che non avrebbero incontrato resistenze e invece sono stati bersagliati. Uno su tre non ce l'ha fatta a ritornare indietro.

9 giugno 2023 - Alessandro Marescotti