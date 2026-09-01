Addio a Enzo Bianchi
Perdiamo un maestro e un riferimento carissimo.
Ci ha insegnato a non fermarci alla superficie delle cose.
Il legame con Enzo Bianchi è cominciato nell'estate del 1981 durante alcuni giorni di sosta presso la sua Comunità di Bose. E ancora negli anni successivi, conciliando una salita al Monte Gran Paradiso, e diversi periodi alla Comunità di Taizé in Francia.
L'abbiamo incontrato qualche tempo fa al termine delle sue strepitose Lectio Magistralis per chiedergli di venire ai nostri seminari a Lugo di Romagna: "Invitatemi, scrivetemi e verrò, meglio in primavera".
A lui dobbiamo parte della nostra formazione nell'introdurci alla comprensione dei temi della contemporaneità con le mappe della spiritualità e della filosofia, che valicano i secoli e i millenni.
Indagare le molteplici dimensioni dell'umano e del divino, cercare il mistero nel quotidiano, procedere alla soluzione degli interrogativi lasciando scaturire altri interrogativi. Proporre la misericordia come pratica non solo di perdono individuale, ma di giustizia su vasta scala.
Le sue ultime invettive sono state contro i governanti inetti nel fermare le atrocità a Gaza.
Questo è stato il nostro Padre Enzo Bianchi a cui va il nostro dolore e il nostro grato pensiero.
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