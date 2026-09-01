Addio a Enzo Bianchi

Scheda tematica

In Italia, la bussola per la pace è l'articolo 11 della Costituzione, che ripudia la guerra come strumento di offesa e di risoluzione delle controversie. Ispiratori di questo percorso sono stati pensatori e attivisti come Gandhi, Aldo Capitini, don Lorenzo Milani, don Tonino Bello e tanti altri.

2 luglio 2026 - Redazione PeaceLink