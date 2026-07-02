La parola pace (dal latino pax) indica l'assenza di conflitti armati, ma nella sua accezione più profonda è sinonimo di giustizia sociale, rispetto dei diritti umani e assenza di violenza strutturale. Non è uno stato passivo, ma un atteggiamento che richiede la volontà attiva di dialogo e comprensione, ma anche di non collaborazione, resistenza e disobbedienza.

In Italia, la bussola fondamentale è l'articolo 11 della Costituzione, che ripudia la guerra come strumento di offesa. Ispiratori di questo percorso sono stati pensatori e attivisti come Mahatma Gandhi, Aldo Capitini (ideatore della Marcia per la Pace Perugia-Assisi), don Lorenzo Milani , don Tonino Bello e tanti altri. Attraverso la disobbedienza civile e la nonviolenza, hanno dimostrato che opporsi alla sopraffazione è possibile e doveroso.