Scheda tematica
Pace
In Italia, la bussola fondamentale per la pace è l'articolo 11 della Costituzione, che ripudia la guerra come strumento di offesa. Ispiratori di questo percorso sono stati pensatori e attivisti come il Mahatma Gandhi, Aldo Capitini, don Lorenzo Milani, don Tonino Bello e tanti altri.
2 luglio 2026
Redazione PeaceLink
1. Definizione
La parola pace (dal latino pax) indica l'assenza di conflitti armati, ma nella sua accezione più profonda è sinonimo di giustizia sociale, rispetto dei diritti umani e assenza di violenza strutturale. Non è uno stato passivo, ma un atteggiamento che richiede la volontà attiva di dialogo e comprensione, ma anche di non collaborazione, resistenza e disobbedienza.
2. Dalla Costituzione alla nonviolenza
In Italia, la bussola fondamentale è l'articolo 11 della Costituzione, che ripudia la guerra come strumento di offesa. Ispiratori di questo percorso sono stati pensatori e attivisti come Mahatma Gandhi, Aldo Capitini (ideatore della Marcia per la Pace Perugia-Assisi), don Lorenzo Milani, don Tonino Bello e tanti altri. Attraverso la disobbedienza civile e la nonviolenza, hanno dimostrato che opporsi alla sopraffazione è possibile e doveroso.
3. Cosa possiamo fare? (Media-attivismo e Azione)
La pace si costruisce con gesti concreti e con l'informazione critica.
- Verificare le fonti: resistere alla propaganda e informarsi con spirito critico per non farsi trascinare dall'odio.
- Impegno eco-pacifista: crediamo che la lotta per l'ambiente e per la pace siano connesse.
- Disarmo: sostenere le campagne per il disarmo e la riduzione delle spese militari.
4. Risorse didattiche e per la Scuola
L'educazione alla pace è una competenza fondamentale di cittadinanza globale. Su PeaceLink è possibile consultare una vasta Storia della Pace e della Nonviolenza in schede sintetiche. Per gli insegnanti, il network propone moduli di educazione civica, schede operative e laboratori per diffondere la cultura del dialogo nelle classi di ogni ordine e grado.
Parole chiave: pace
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