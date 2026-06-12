Manifestazione europea promossa da oltre 800 organizzazioni della società civile e sindacati. La coalizione contesta in particolare il piano "ReArm Europe", che prevede di mobilitare 800 miliardi di euro per gli armamenti, sottraendoli a settori come sanità, istruzione e protezione sociale.

La manifestazione europea di sabato 14 giugno a Bruxelles è un evento di grande portata.

Ecco un riepilogo delle informazioni chiave.

Categoria Dettaglio Titolo Welfare not Warfare (Welfare, non guerra) Data e ora Sabato 14 giugno 2026, a partire dalle ore 15:00 Luogo di ritrovo Stazione di Bruxelles-Nord (Brussels-North station) Organizzatori Coalizione europea Stop ReArm Europe e piattaforma belga Stop Militarisation Sostenitori Oltre 800 organizzazioni della società civile, sindacati e movimenti sociali a livello europeo Appuntamenti successivi Dalle 18:00, assemblea aperta alla Biblioteca Reale del Belgio (Keizerslaan 4)

Chi promuove l'evento

L'evento è promosso dalla coalizione europea Stop ReArm Europe, che coinvolge più di 800 organizzazioni della società civile, sindacati e movimenti sociali, in collaborazione con la piattaforma belga Stop Militarisation. L'International Peace Bureau (IPB) è uno dei membri attivi della coalizione, che si oppone al piano di riarmo dell'UE e della NATO.

Il contesto politico

La manifestazione si terrà a pochi giorni dal Consiglio Europeo del 18-19 giugno, durante il quale i leader dell'UE negozieranno il prossimo bilancio settennale (Quadro Finanziario Pluriennale 2028-2034). I promotori denunciano il rischio che questo bilancio venga riconfigurato per dirottare decine di miliardi di euro dalla spesa sociale a quella militare. La coalizione contesta in particolare il piano "ReArm Europe", che prevede di mobilitare 800 miliardi di euro per gli armamenti, sottraendoli a settori come sanità, istruzione e protezione sociale.

Il Programma della giornata a Bruxelles

Ritrovo e marcia : la mobilitazione inizierà alle 15:00 con un raduno presso la Stazione di Bruxelles-Nord . Da lì, i manifestanti si muoveranno in una marcia pacifica verso le istituzioni europee, con un percorso che prevede l'arrivo nella zona di Schuman, sede della Commissione Europea, intorno alle 17:00 .

Assemblea: dopo la marcia, a partire dalle 18:00, è prevista un'assemblea aperta presso la Biblioteca Reale del Belgio (Keizerslaan 4, vicino alla Stazione Centrale). Questo momento servirà a discutere e pianificare le prossime fasi della campagna di mobilitazione europea. Manifestazione a Bruxelles del 14 giugno 2026 Autore: IPB Fonte: IPB Chiudi

Un'iniziativa che coinvolge tutta l'Europa

Per tutto il mese di giugno, sono previste manifestazioni, incontri pubblici e azioni coordinate in Belgio, Paesi Bassi, Austria, Spagna, Finlandia, Germania, Italia e altri paesi europei. La manifestazione di Bruxelles è quindi il momento centrale di una mobilitazione diffusa e continuativa.

Cosa chiedono i promotori e come partecipare

La richiesta centrale è che il denaro pubblico venga investito nel welfare (stato sociale) e non nella guerra. I promotori chiedono di:

investire in sanità, istruzione, lavoro, transizione climatica e protezione sociale, non in armi e militarizzazione;

rispettare il diritto internazionale, la Carta delle Nazioni Unite e promuovere giustizia sociale e climatica;

dare priorità al dialogo sociale e alla diplomazia, unendo i popoli anziché dividerli:

perseguire il disarmo e il controllo degli armamenti come unica via per una pace duratura.

Per chi fosse interessato a partecipare o a organizzare un'azione nella propria città, il sito di riferimento per informazioni e aggiornamenti è stoprearm.org. È possibile contattare direttamente gli organizzatori all'indirizzo email action@stoprearm.org.