"Fermare la corsa alle armi nucleari", l'appello dei sindaci americani

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giugno 2026

Sindaci USA: guidiamo lo sforzo globale per fermare la corsa al nucleare

In un momento di forti tensioni tra le potenze atomiche, la Conferenza dei Sindaci degli Stati Uniti (USCM) ha chiuso i lavori della 94esima Assemblea annuale approvando all'unanimità una risoluzione dal titolo emblematico: "Esortare gli Stati Uniti a guidare uno sforzo globale per fermare e invertire la corsa agli armamenti nucleari". La USCM è l'associazione apartitica che rappresenta ufficialmente oltre 1.500 città americane con più di 30mila abitanti; le risoluzioni approvate in assemblea diventano di fatto la linea politica ufficiale dell'organizzazione. La proposta per la pace del 2026, promossa dal gruppo dei sindaci pacifisti, è stata presentata dalla prima cittadina di Beaverton (Oregon), Lacey Beaty, e sostenuta dai colleghi Larry Agran (Irvine, CA), Martha Guerrero (West Sacramento, CA), Adena Ishii (Berkeley, CA), Elizabeth Kautz (Burnsville, MN), Chris Koos (Normal, IL) e Barbara Lee (Oakland, CA).

4 luglio, marcia a Filadelfia con famiglie dei militari e veterani contro l'autoritarismo

Famiglie e veterani tornano in piazza per la terza azione nazionale di protesta contro la deriva autoritaria del governo. L'associazione "Military Families Speak Out" (MFSO) sta mobilitando oltre 500 persone per una storica marcia a Filadelfia il 4 luglio. Chi vive sulla propria pelle le conseguenze della guerra non ne può più di conflitti infiniti e operazioni militari illegali. La richiesta è chiara: cessino subito tutte le missioni in Medio Oriente e nei Caraibi. Basta stragi, riportiamo a casa i nostri soldati. Fatti sentire e fai contare la tua voce. Registrati qui per la marcia del 4 luglio. Per informazioni su ritrovo, programma e altre iniziative a Filadelfia, puoi chiamare, scrivere un sms o inviare una mail a mfsooc[at]earthlink.net (telefono: 562-833-8035).

Al governo: basta con le nuove capsule di plutonio per le bombe atomiche!

L'amministrazione americana intende potenziare la produzione dei detonatori al plutonio (le cosiddette "capsule") per le testate nucleari, sia al Los Alamos Laboratory in New Mexico che al Savannah River Site in Georgia. In seguito a un ricorso presentato da alcune associazioni di vigilanza civica, la National Nuclear Security Administration (NNSA), che dipende dal Dipartimento dell'Energia, è stata costretta ad aprire una revisione ambientale del progetto. Fino al 16 luglio c'è tempo per inviare osservazioni scritte. Questo kit di attivismo, realizzato dalla Union of Concerned Scientists, contiene tutto quello che serve. Non illudiamoci: l'obiettivo non è convincere la NNSA a cambiare idea (non accadrà in questa sede), ma piuttosto costruire un corpus di opposizione pubblica, dimostrare che il progetto preoccupa associazioni e cittadini, chiedere responsabilità ai decisori e gettare le basi per eventuali azioni legali future.

25 giugno, evento online: Lynda Williams smaschera la deregulation nucleare e i miliardari tecno-fascisti

Sei invitato all'appuntamento virtuale "Night With the Experts" del NEIS, intitolato "Il vomito sulle bombe". Ospite d'eccezione Lynda Williams, fisica, attivista, giornalista e artista performativa (nota anche come The Physics Chanteuse), che interverrà il 25 giugno alle 20:00 EDT (le 17:00 PDT). Lynda ha firmato inchieste fondamentali che denunciano la deregulation attuata dalla NRC e dal DOE in seguito agli ordini esecutivi di Trump. Nel suo intervento farà il punto della situazione: dall'arricchimento dell'uranio a Paducah al tentativo di DISA Technologies di estrarre uranio dai vecchi siti minerari in territorio Navajo, passando per i miliardari tecno-fascisti che costruiscono reattori modulari di piccola taglia (SMR) off-grid per alimentare i data center dell'intelligenza artificiale. Non mancherà il racconto della sua esperienza nel gruppo di lavoro delle Hawaii sulla fattibilità del nucleare e del suo one-woman show "Atomic Cabaret", che unisce musica e teatro per stimolare la mobilitazione politica.

Conferenza NPT 2026: i pareri degli esperti dopo il nulla di fatto

La Conferenza di revisione del Trattato di non proliferazione nucleare (NPT) si è conclusa il 22 maggio dopo un mese di lavori, senza riuscire a trovare un'intesa sul documento finale. È il terzo fallimento consecutivo. In un clima di crescente tensione geopolitica, rinnovata competizione atomica, programmi di modernizzazione sempre più accelerati e sfiducia tra le grandi potenze, la Conferenza ha messo in luce profonde fratture su disarmo, proliferazione, deterrenza e futuro stesso del regime NPT. Il disaccordo ha riguardato praticamente tutti i punti all'ordine del giorno. A chiusura dei lavori, il SANE Policy Institute canadese ha chiesto a un gruppo eterogeneo di esperti di rispondere a dieci domande sullo stato del Trattato, la diplomazia nucleare e le prospettive del disarmo.

Daniel Ellsberg e la minaccia nucleare: il documentario "Un'ordinaria follia"

È disponibile gratuitamente online (per la visione, la condivisione e per proiezioni pubbliche in convegni, scuole e serate di approfondimento) il documentario "Un'ordinaria follia", della durata di 28 minuti, che vede protagonista il famoso whistleblower Daniel Ellsberg. Prima di rendere pubblici i Pentagon Papers durante la guerra del Vietnam, Ellsberg era un pianificatore della guerra nucleare con accesso a informazioni top secret sulla strategia americana. Girato dalla regista candidata all'Oscar Judith Ehrlich un anno prima della sua scomparsa, il film lancia un grido d'allarme sulla minaccia globale rappresentata dalle armi atomiche e indica passi concreti per ridurre drasticamente il pericolo di annientamento.

Memorandum Usa-Iran: intesa fragile. Le risorse di UFPJ

I leader di Iran e Stati Uniti hanno firmato un Memorandum of Understanding, un accordo che apre la strada ai negoziati. L'intesa prevede il disgelo dello Stretto di Hormuz per alleggerire le pressioni sull'economia globale, permettendo all'Iran di esportare petrolio, ottenere uno sgravio parziale delle sanzioni e accedere ad alcuni fondi congelati. Restano però sul tavolo le ambizioni di Trump sui programmi nucleari e missilistici di Teheran e il sostegno iraniano ad alleati come Hezbollah. Il patto trova opposizione sia in alcune frange del governo iraniano, sia tra i partiti americani. Secondo Trita Parsi, chi oggi attacca l'accordo per un tornaconto politico di breve termine si ritroverà a condividere la responsabilità di una nuova guerra. Nel frattempo, il governo israeliano sembra determinato a far saltare il tavolo, proseguendo la guerra in Libano (proprio il cessate il fuoco in Libano è una delle richieste chiave dell'Iran).

Energia nucleare: un costo troppo alto. Rivedi il webinar

L'energia nucleare comporta costi economici, sanitari e ambientali enormi, e presenta rischi per la sicurezza senza paragoni con qualsiasi altra fonte. Eppure, i legislatori statali e federali continuano a spingere per incentivare il "nuovo nucleare" e persino per riaprire centrali dismesse come Three Mile Island. Il 1 giugno, Physicians for Social Responsibility National e la sua rete di sezioni locali hanno organizzato un simposio online di un'ora per spiegare perché si tratta di un investimento sbagliato e pericoloso. Tra i relatori, i dottori Philip Landrigan, Benjamin Sovacool e M.V. Ramana, con la moderazione della dottoressa Caren Solomon.

250 anni di resistenza: il nuovo manifesto di Syracuse Cultural Workers

Syracuse Cultural Workers, uno dei membri fondatori di UFPJ, ha realizzato un nuovo manifesto per celebrare i "250 anni di resistenza popolare". È disponibile per l'acquisto o come download gratuito per organizzazioni e attivisti che vogliano usarlo per promuovere eventi legati al 250° anniversario della Dichiarazione d'Indipendenza americana (non perderti le note di contesto su ogni immagine del manifesto). Sul catalogo online di Syracuse Cultural Workers trovi calendari, poster, magliette, cartoline, spille e adesivi su pace, resistenza e praticamente ogni tema progressista: acquistandoli sostieni chi costruisce questi movimenti. Inoltre, Syracuse Cultural Workers devolverà il 20% dei profitti generati da UFPJ per sostenere il nostro lavoro.

Conquista e annessione nel XXI secolo: le risorse UFPJ su Israele-Palestina

Dall'ottobre 2023, Israele ha occupato più terre che nei decenni precedenti: un'area pari a circa il 5% del territorio che aveva al momento della sua fondazione. Un'inchiesta di Al Jazeera rivela che le zone sotto controllo militare israeliano a Gaza, Libano e Siria si estendono ben oltre le linee di cessate il fuoco dichiarate. Il premier Netanyahu ha dichiarato pubblicamente di aver ordinato all'esercito di impadronirsi del 70% di Gaza, violando di fatto l'accordo di tregua dell'ottobre 2025. Due membri del Congresso americano, reduci da una visita in Cisgiordania, hanno affermato: "Quello che abbiamo visto sul terreno è chiaro: l'annessione della Cisgiordania sta avvenendo sotto i nostri occhi". Alcune ex alte cariche militari e governative israeliane hanno lanciato un allarme in una lettera aperta, denunciando che il governo sta chiudendo un occhio sul terrorismo dei coloni ebrei. Qui trovi altre risorse.

Guerra in Ucraina: la spirale dell'escalation. Le risorse UFPJ

A inizio giugno, i funzionari ONU hanno riferito al Consiglio di Sicurezza che la guerra in Ucraina ha raggiunto livelli di letalità mai visti dall'inizio dell'invasione russa del 2022, con "alcuni dei più estesi attacchi aerei" che hanno causato distruzioni e vittime civili. La risposta ucraina non si è fatta attendere: il più grande attacco di droni su Mosca dall'inizio del conflitto ha gravemente danneggiato la principale raffineria della città, provocando penurie di carburante. Il governo russo ha minacciato "massicci attacchi di gruppo su base regolare". I moscoviti, presi di mira, hanno espresso paura e impotenza, lamentando la mancanza di allarmi, informazioni e spazi sicuri per esprimere dissenso. Una pace duratura richiederebbe accordi tra più Stati, ma al momento non si vede alcun negoziato all'orizzonte.

Il concerto per il Primo Emendamento: rivedilo in streaming

Il 14 giugno, mentre Trump festeggiava gli 80 anni con un incontro di wrestling sul prato della Casa Bianca, il Committee for the First Amendment ha organizzato al The Town Hall di New York "Rise Up, Sing Out: Un concerto per il Primo Emendamento", un evento live di 90 minuti. Ad aprire le danze, Jane Fonda: "Resteremo uniti a difesa della libertà di espressione. Se attaccano uno di noi, attaccano tutti noi." Sul palco si sono alternate performance indimenticabili: Patti Smith con "People Have the Power", Bette Midler con "All You Fascists Bound to Lose", Rufus Wainwright con "Somewhere over the Rainbow" e Sasha Allen con "A Change Is Gonna Come". Oltre 1.500 feste di visione in tutti i 50 stati e nel Distretto di Columbia, e quasi un milione di persone collegate in streaming.

Sindacati Usa, una forza per la pace e la cooperazione internazionale

"Sebbene il movimento sindacale americano venga talvolta dipinto come bellicista e xenofobo, questa caricatura ignora i suoi ripetuti tentativi di affrontare il problema della guerra", scrive lo storico Lawrence Wittner. "Certo, ci sono stati momenti in cui i sindacati hanno sposato posizioni aggressive, ma per oltre un secolo importanti leader, attivisti e organizzazioni si sono spesi per un mondo più pacifico. E lo stanno facendo anche oggi." Wittner approfondisce il sostegno del mondo del lavoro organizzato alla pace nel suo ultimo articolo, "Il movimento sindacale statunitense come forza per la pace e la cooperazione internazionale".

La corsa al nucleare costa cara: 119 miliardi nel 2025

Secondo un nuovo rapporto della Campagna Internazionale per l'Abolizione delle Armi Nucleari, nel 2025 i nove Stati dotati di atomica hanno speso per i loro arsenali 16,8 miliardi di dollari in più rispetto all'anno precedente, per un totale di 119 miliardi di dollari, equivalenti a 3.768 dollari al secondo. Il primato dell'incremento spetta agli Stati Uniti (+12,4 miliardi), che con 69,2 miliardi di dollari hanno speso più di tutti gli altri Paesi nucleari messi insieme. La Cina si conferma al secondo posto (13,5 miliardi), seguita dal Regno Unito (12,6 miliardi). Tutti gli Stati nucleari stanno pianificando di tenersi stretti i propri arsenali per decenni, e molti hanno già diffuso proiezioni di spesa che parlano di decine o addirittura migliaia di miliardi di dollari per il prossimo decennio.

Back from the Brink: il podcast per immaginare un mondo senza nucleare

Se speri che un'arma atomica non venga mai più usata, ma fatichi a figurarti un mondo che ne sia completamente privo, il nuovo podcast "Back from the Brink" fa al caso tuo. Attraverso conversazioni con persone di ogni estrazione sociale impegnate a eliminare la minaccia nucleare, scopriremo come potrebbe essere quel mondo e come possiamo costruirlo insieme. Condotto dalla giornalista Ryann Blackshere Vargas, questa serie limitata di 7 episodi ti lascerà informato e carico di speranza. "Back from the Brink" è una coalizione di base statunitense di cittadini, organizzazioni e amministratori locali che lavorano per un futuro senza atomiche e per politiche nucleari più sensate e sicure.

UFPJ è una rete eterogenea di organizzazioni per la pace e la giustizia. Contatta il nostro Organizzatore Nazionale, George Friday, all'indirizzo info.ufpj[at]gmail.com