Libri per l'educazione alla pace
Una bibliografia sulla nonviolenza
Un'ampia varietà di proposte per la lettura e il confronto delle idee.
Sergio Paronetto
Fonte: Peppe Sini, La nonviolenza è in cammino
Primo Mazzolari
I piu' significativi testi di don Primo Mazzolari collegati al nostro argomento, pubblicati dalla casa editrice La Locusta di Vicenza, sono i seguenti:
- Tu non uccidere, 1955
- I giovani e la guerra, 1968 (le pagine sono tratte da "Adesso" del 15 settembre 1950)
- Impegno con Cristo, 1943
- La parola che non passa, 1954
- La parola ai poveri, 1960
- Della fede, 1961/1967
- Dietro la croce, 1942/1972
- Lettere della speranza, 1964
- Rivoluzione cristiana, 1967
A cio' e' bene aggiungere:
- La Chiesa, il fascismo e la guerra, Vallecchi, Firenze 1966
- Discorsi, Dehoniane, Bologna 1978
- Il coraggio del confronto e del dialogo, Dehoniane, Bologna 1979
Su Mazzolari e' uscito nel 2003 un libro con 14 interventi di Autori Vari, Mazzolari. Nella storia della Chiesa e della societa' italiana del Novecento, a cura di Arturo Chiodi, Edizioni Paoline, Milano 2003.
E' utile consultare la rivista "Impegno", rassegna di religione, attualita' e cultura, Edizioni della Fondazione don Primo Mazzolari, Centro di documentazione e ricerca, Bozzolo (Mantova). La rivista esce ormai da 15 anni.
Tonino Bello
Tra i piu' importanti testi di don Tonino Bello collegati all'argomento del libro ricordo:
- Alla finestra la speranza, San Paolo, Milano 1990
- Ad Abramo e alla sua discendenza, La Meridiana, Molfetta 1994, 2000
- Pietre di scarto, La Meridiana, Molfetta 1993
- Parole d'amore, La Meridiana, Molfetta 1992/1993
- Ti voglio bene, La Meridiana, Molfetta 1994
- Coraggio, non temere, Gribaudi, Milano 1994
- Il Vangelo del coraggio, San Paolo, Milano 1996
- Le mie notti insonni, San Paolo, Milano 1996
- La speranza a caro prezzo. L'utopia della pace, San Paolo, Milano 1999
- Manifesto di pace, Manni, Lecce 2001
- Non c'e' fedelta' senza rischio. Per una coraggiosa presenza cristiana, San Paolo, Milano 2000
- Benedette inquietudini, San Paolo, Milano 2001
- La teologia degli oppressi, Manni, Lecce 2003
- Vegliare nella notte, San Paolo, Milano 1995
Tra i molti studi su di lui, segnalo soltanto:
- AA. VV., Don Tonino. Vescovo secondo il Concilio, La Meridiana, Molfetta 2004
- Bettazzi, Luigi (a cura di), Don Tonino Bello, San Paolo, Milano 2001
- D'Elia, Alessandro, E liberaci dalla rassegnazione, La Meridiana, Molfetta 2000
- Marrone, Domenico, Don Tonino Bello e il suo messaggio. Linee portanti di un magistero profetico, San Paolo, Milano 2001
- Ragaini, Claudio, Don Tonino fratello vescovo, Edizioni Paoline, Milano 1994
- Winspeare, Edoardo, Don Tonino. Il volto del Sud, cortometraggio, La Meridiana, Molfetta 2003
La rivista di Pax Christi, "Mosaico di pace", costituisce un deposito itinerante del pensiero di Tonino Bello. Ad esempio, cfr. Servi dei Sogni. Don Tonino Bello a dieci anni dalla morte, numero speciale di "Mosaico di pace", n. 4, aprile 2003
Testimoni di pace
- Accattoli, Luigi, Nuovi martiri, 393 storie cristiane nell'Italia di oggi, San Paolo, Milano 2000
- Albesano, Segre, Valpiana (a cura di), Le periferie della memoria. Profili di testimoni di pace, Anppia e Movimento nonviolento, Torino 1999
- Altieri, Rocco, La rivoluzione nonviolenta. Biografia intellettuale di Aldo Capitini, edizione speciale di "Quaderni Satyagraha", Bfs Edizioni, Pisa 2003
- Aung San Suu Kyi, Libera dalla paura, Sperling & Kupfler, Milano 1996
Ernesto Balducci
- Balducci, Ernesto, Gandhi, Edizioni cultura della pace, Fiesole 1998
- Balducci, Ernesto, Giorgio La Pira, Edizioni cultura della pace, Fiesole 1986
- Bata', Carlo, L'Africa di Thomas Sankara. Le idee non si possono uccidere, Achab, Verona 2003
- Bertante, Alessandro (a cura di), Dieci storie di pace, Piemme, Casale Monferrato 2003
Luigi Bettazzi
- Bettazzi, Luigi, La sinistra di Dio, La Meridiana, Molfetta 1996
- Bettazzi, Luigi, Ateo a diciotto anni?, Rizzoli, Milano 1982
- Betto, Frei, Dai sotterranei della storia, Mondadori, Milano 1971
- Bonanate, Maria Pia, Donne che cambiano il mondo, Mondadori, Milano 2004
- Butturini, Emilio, La pace giusta. Testimoni e maestri tra '800 e '900, Editrice Mazziana, Verona 1999
- Calati, Benedetto, Sapienza monastica, in "Studia Anselmiana", Sant'Anselmo, Roma 1994
Helder Camara
- Camara, Helder, Rivoluzione nella pace, Jaca Book, Milano 1969
- Camara, Helder, Violenza dei pacifici, Massimo, Milano 1977
Aldo Capitini
- Capitini, Aldo, Le tecniche della nonviolenza, Linea d'ombra, Milano 1989
- Capitini, Aldo, Teoria della nonviolenza, Edizioni del Movimento Nonviolento, Verona 1980
- Capitini, Aldo, La nonviolenza oggi, Edizioni di Comunita', Milano 1962
Carlo Carretto
- Carretto, Carlo, Al di la' delle cose, Cittadella, Assisi 1983
- Carretto, Carlo, Il Dio che viene, Citta' nuova, Roma, 1984
- Comina, Francesco, Non giuro a Hitler. La testimonianza di Josef Mayr-Nusser, Paoline, Milano 2000
- Day, Dorothy, Una lunga solitudine. Autobiografia, Jaca Book, Milano 1984
Danilo Dolci
- Dolci, Danilo, Esperienze e riflessioni, Laterza, Bari 1974
- Dolci, Danilo, Inventare il futuro, Laterza, Bari 1972
- Donne in nero, Con la forza della nonviolenza, Centro Stampa, Roma 2002
- Einstein, Albert, Come io vedo il mondo, Newton Compton, Roma 2002
- Erasmo da Rotterdam, Chiama dolce la guerra chi non l'ha vista in faccia, Einaudi, Torino 1980
- Fagiolo D'Attilia, Miela e Zanini, Roberto Italo, 2Io sono nessuno". Vita e morte di Annalena Tonelli, San Paolo, Milano 2004
- Fallaci, Neera, Dalla parte dell'ultimo. Vita del prete Lorenzo Milani, Milano Libri, Milano 1974
- Ferro', Giovanni, Taita Proano. L'avventura di un vescovo tra gli indios dell'Ecuador, Edizioni Gruppo Abele, Torino 1998
- Galtung, Johan, Gandhi oggi, Edizioni Gruppo Abele, Torino 1987
Gandhi
- Gandhi, Mohandas Karamachand, Antiche come le montagne, Edizioni di Comunita', Milano 1979
- Gandhi, Mohandas Karamachand, La forza della verita', Sonda, Torino 1991
- Gandhi, Mohandas Karamachand, Teoria e pratica della nonviolenza, Einaudi, Torino 1996
- Gandhi, Mohandas Karamachand, Per la pace. Aforismi, a cura di Thomas Merton, Feltrinelli, Milano 2002
- Gandhi, Mohandas Karamachand, L'arte di vivere, Emi, Bologna 1987
- Germani, Gloria, Teresa di Calcutta, una mistica tra Oriente e Occidente, Paoline, Milano 2003
- Girardi, Giulio, Seminando amore come il mais. L'insorgere dei popoli indigeni e il sogno di Leonidas Proano, Icone, Roma 2001
- Girardi, Giulio, Riscoprire Gandhi. La violenza e' l'ultima parola della storia?, Anterem, Roma 1999
- Hillesum, Etty, Diario 1941-1943, Adelphi, Milano 1999
- Hillesum, Etty, Lettere 1942-1943, Adelphi, Milano 1990
Martin Luther King
- King, Martin Luther, La forza di amare, Sei, Torino 1967
- King, Martin Luther, Il fronte della coscienza, Sei, Torino 1968
- King, Martin Luther, Io ho un sogno, Sei, Torino 1993
- Lancisi, Mario e Zanotelli, Alex, Fa' strada ai poveri senza farti strada, Emi, Bologna 2003
- Lanfranco, Monica e Di Rienzo, Maria G. (a cura di), Donne disarmanti. Storie e testimonianze su nonviolenza e femminismi, Intra Moenia, Napoli 2003
- Lano, Angela, Quando le parole non bastano, Emi, Bologna 2003
Lanza del Vasto
- Lanza del Vasto, Giuseppe Giovanni, Che cos'e' la nonviolenza, Jaca Book, Milano 1978
- Lanza del Vasto, Giuseppe Giovanni, In fuoco e spirito, La Meridiana, Molfetta 1991
- Lanza del Vasto, Giuseppe Giovanni, Pellegrinaggio alle sorgenti, Jaca Book, Milano 1986
- La Pira, Giorgio, Il sentiero di Isaia, Cultura Editrice, Firenze 1979
- La Valle Raniero e Bimbi Linda, Marianella e i suoi fratelli, una storia latinoamericana, Feltrinelli, Milano 1983
- Lynch, Rosemary, Francescana e pacifista, Borla, Roma 1985
- Mandela, Nelson, Lungo cammino verso la liberta'. Autobiografia, Feltrinelli, Milano 1995
- Masina, Ettore, Oscar Romero, Edizioni Cultura della Pace, Fiesole 1993
- Mazzi, Enzo, Ernesto Balducci e il dissenso creativo, Manifestolibri, Roma 2002
- Menchu' Tum, Rigoberta, Rigoberta, i maya e il mondo, Giunti, Firenze 1997
- Mendes, Chico, Con gli uomini della foresta, Sonda, Torino 1989
Thomas Merton
- Merton, Thomas, Nessun uomo e' un'isola, Garzanti, Milano 1956
- Merton, Thomas, Emblemi di un'eta' di violenza, Garzanti, Milano 1971
- Merton, Thomas, Fede Resistenza Protesta, Morcelliana, Brescia 1969
Lorenzo Milani
- Milani, Lorenzo, L'obbedienza non e' piu' una virtu', Libreria Editrice Fiorentina, Firenze 1969
- Milani, Lorenzo, Lettere di don Lorenzo Milani priore di Barbiana, Mondadori, Milano 1970
- Monasta Gregorio, Don Lorenzo Milani. Amico e maestro, Colpo di fulmine, Verona 1997
- Mukagasana, Yolande, La morte non mi ha voluta, La Meridiana, Molfetta 1998
Jean-Marie Muller
- Muller, Jean-Marie, Strategia della nonviolenza, Marsilio, Venezia 1985
- Muller, Jean Marie, Simone Weil. L'esigenza della nonviolenza, Edizioni Gruppo Abele, Torino 1994
- Nanni, Antonio, Timonieri. Uomini e donne sulla rotta del terzo millennio, 4 voll., Emi, Bologna 1997-2000
- Ochoa, Armando Marquez, Lieto messaggio. Il catechismo del vescovo Oscar Romero, Emi, Bologna 2003
- Paoli, Arturo, Dialogo della liberazione, Morcelliana, Brescia 1970
- Paoli, Arturo, Della mistica discorde, La Meridiana, Molfetta 2002
- Pires, Jose' Maria, Dal centro alla periferia, Editrice Mazziana, Verona 1983
- Pontificia Facolta' Teologica dell'Italia Meridionale, Tra Cristo e Gandhi. L'insegnamento di Lanza del Vasto alle radici della nonviolenza, a cura di D. Albignente e S. Tanzarella, San Paolo, Milano 2004
- Potente, Antonietta, Gli amici e le amiche di Dio, Icone, Roma 2000
- Proano, Leonidas, Evangelizzazione e promozione umana nel Chimborazo, Jaca Book, Milano 1974
- Putz, Erna, Franz Jaegerstatter. Un contadino contro Hitler, Berti, Piacenza 2000
- Ribolini, Luca (a cura di), Il libro della pace, Societa' Editrice Vita, Milano 2004
- Riccardi Andrea e Bianchi, Enzo (a cura di ), Testimoni dello spirito, Paoline, Milano 2004
- Romero, Oscar Arnulfo, Diario. Dal 31 marzo 1978 al 20 marzo 1980, La Meridiana, Molfetta 1990
- Rossi, Leandro, Paulo Freire profeta di liberazione, Qualevita, Torre dei Nolfi (Aq) 1998
- Ruiz, Samuel, Giustizia e pace si baceranno, Edizioni Lavoro, Roma 1997
- Scivoletto, Angelo, Giorgio La Pira. La politica come arte della pace, Studium, Roma 2003
- Sella, Adriano, Sem terra. Vita e lotte dei contadini brasiliani, Monti, Saronno 2002
- Shiva, Vandana, Le guerre dell'acqua, Feltrinelli, Milano 2003
- Strada, Gino, Buskashi'. Viaggio dentro la guerra, Feltrinelli, Milano 2002
- Taha, Mahmoud Mohamed, Il secondo messaggio dell'Islam, Emi, Bologna 2002
Tiziano Terzani
- Terzani, Tiziano, Lettere contro la guerra, Longanesi, Milano 2002
- Terzani, Tiziano, Un altro giro di giostra, Longanesi, Milano 2004
- Tolstoj, Lev, Il Regno di Dio e' in voi, Manca-Publiprint, Genova-Trento 1991
- Turoldo David Maria e Balducci Ernesto, La terra non sara' distrutta: l'uomo inedito la salvera', Gribaudi, Milano 2002
- Tutu, Desmond, Non c'e' futuro senza perdono, Feltrinelli, Milano 2001
- Tutu, Desmond, Anche Dio ha un sogno, L'ancora del Mediterraneo, Napoli 2004
- Valentini, Natalino, Testimoni dello spirito, Paoline, Milano 2004
- Yunus, Muhammad, Il banchiere dei poveri, Feltrinelli, Milano 1999
- Zanda, Tomaso, Tortillas riso e erbe amare. Samuel Ruiz e il popolo del Chiapas, Emi, Bologna 2003
Alex Zanotelli
- Zanotelli, Alessandro, La morte promessa. A cura di Antonio Del Giudice, Publiprint, Trento 1987
- Zanotelli, Alessandro, Korogocho. Alla scuola dei poveri, Feltrinelli, Milano 2003
Etica e pedagogia di pace
- AA. VV., Educare alla pace. Alla ricerca di una possibile identita', Mazziana, Verona 1993
- AA. VV., Pace e globalizzazione, Emi, Bologna 2003
- Adinolfi, Isabella (a cura di), Diritti umani. Realta' e utopia, Citta' Nuova, Roma 2004
- Amnesty International, Il tempo dei diritti, Edizioni cultura della pace, Fiesole 1996
- Balducci, Ernesto e Grassi, Ludovico, La pace. Realismo di un'utopia, Principato, Milano 1985
- Balducci, Ernesto, Il cerchio che si chiude, Piemme, Casale Monferrato 2000
- Balducci, Ernesto, Pensieri di pace, Cittadella, Assisi 1985
- Bertante, Alessandro (a cura di), Dieci storie per la pace, Piemme, Casale Monferrato 2003
- Bianchi Giovanni e Diodato Roberto, Per una educazione alla pace, Piemme, Casale Monferrato 1987
- Bimbi, Linda (a cura di), Not in my name. Guerra e diritto, Editori Riuniti, Roma 2003
- Buber, Martin, Il principio dialogico e altri saggi, Paoline, Milano 1988
- Butturini, Emilio e Gecchele, Mario (a cura di), Scoutismo ed educazione alla pace, Mazziana, Verona 1998
- Centro Diritti Umani dell'Universita' di Padova e della regione Veneto (a cura di), Adotta un diritto umano, cd-rom con 22 progetti didattici e Abc diritti umani, cd-rom con 136 progetti didattici e altro per la formazione dei formatori, 2003
- Centro Diritti Umani dell'Universita' di Padova e della regione Veneto (a cura di), Codice internazionale dei diritti umani, 2002
- Colombo, Gherardo, Il vizio della memoria, Feltrinelli, Milano 1996
- Colombo, Giovanni, Persona e comunita', Citta' Aperta, Milano 2003
- Costituzione della Repubblica Italiana, edizioni varie
- Curci, Stefano, Pedagogia del volto. Educare dopo Levinas, Emi, Bologna 2002
- Dal Fiume, Giorgio, Educare alla differenza, Emi, Bologna 2000
- Degani, Paola e De Stefani, Paolo (a cura di), Diritti umani e pace. Materiali e proposte per l'educazione, Quaderni Universita' degli Studi di Padova, n. 4, 2001
- De Stefani, Paolo (a cura di), Raccolta di strumenti internazionali sui diritti umani, Quaderni Universita' degli Studi di Padova, n. 3, 2001
- Ebert, Theodor, La difesa popolare nonviolenta, Edizioni Gruppo Abele, Torino 1984
- Fornari, Franco, Psicoanalisi della guerra, Feltrinelli, Milano 1970
- Freire, Paulo, La pedagogia degli oppressi, Mondadori, Milano 1971
- Freire, Paulo, L'educazione come pratica della liberta', Mondadori, Milano 1973
- Fromm, Erich, Anatomia della distruttivita' umana, Mondadori, Milano 1975
- Galtung, Johan, Pace con mezzi pacifici, Esperia, Milano 2000
- Guzzi, Marco, Darsi pace. Un manuale di liberazione interiore, Paoline, Milano 2004
- Illich, Ivan, La convivialita', Mondadori, Milano 1978
- L'Abate, Alberto, Giovani e Pace. Ricerche e formazione per un futuro meno violento, Pangea, Torino 2001
- L'Abate, Alberto, Consenso, conflitto e mutamento sociale. Introduzione ad una sociologia della nonviolenza, Angeli, Milano 2000
- La Bella, Gianni, Peru'. Il tempo della vergogna, Emi, Bologna 2004
- Maalouf, Amin, L'identita', Bompiani, Milano 1999
- Mancini, Italo, L'ethos dell'Occidente, Marietti, Genova 1990
- Mancini, Roberto, Esistenza e gratuita', Cittadella, Assisi 1996
- Mancini, Roberto, Senso e futuro della politica. Dalla globalizzazione ad un mondo comune, Cittadella, Assisi 2002
- Martin, Brian, La piramide rovesciata. Per sradicare la guerra, La Meridiana, Molfetta 1990
- Masina Ettore, La speranza creativa. Sperare nel nuovo millennio, Monti, Saronno, 2004
- Miltenburg, Anke (a cura di), Incontri di sguardi. Saperi e pratiche dell'intercultura, Unipress, Padova 2003
- Morin, Edgar, I miei demoni, Meltemi, Roma 1999
- Nanni, Antonio, Educare alla convivialita', Emi, Bologna 1994
- Novara, Daniele, L'ascolto e il conflitto, La Meridiana, Molfetta 1993
- Novara, Daniele, Scegliere la pace. Guida metodologica, Edizioni Gruppo Abele, Torino 1989
- Palini, Anselmo, Le carte dei diritti, La Scuola, Brescia 2003
- Panikkar, Raimon, Pace e interculturalita', Jaca Book, Milano 2002
- Panikkar, Raimon, Pace e disarmo culturale, Rizzoli, Milano 2003
- Papisca, Antonio, Diritto e democrazia internazionale via della pace. A cura Di Pax Christi Italia, I Quaderni di "Mosaico di pace" n. 15, Termoli-Larino, dicembre 2003
- Patfoort, Pat, Costruire la nonviolenza, La Meridiana, Molfetta 1998
- Patfoort, Pat, Una introduzione alla nonviolenza, Edizioni del Movimento Nonviolento, Verona 1988
- Peace Research Institute in the Middle East, La storia dell'altro. Israeliani e palestinesi, Cooperativa Una Citta', Forli' 2003
- Peyretti, Enrico, La politica e' pace, Cittadella, Assisi 1998
- Peyretti, Enrico, Per perdere la guerra, Beppe Grande editore, Torino 1999
- Peyretti, Enrico (a cura di), Difesa senza guerra, una bibliografia storica sulle lotte nonarmate e nonviolente, in Annuario della pace, Italia maggio 2000 - giugno 2001, Fondazione Venezia per la ricerca sulla pace, Asterios, Trieste 2001
- Pontara, Giuliano, Guerra, disobbedienza civile, nonviolenza, Edizioni Gruppo Abele, Torino 1996
- Pontara, Giuliano, La personalita' nonviolenta, Edizioni Gruppo Abele, Torino 1996
- Portera, Agostino, Tesori sommersi. Emigrazione, identita', bisogni educativi interculturali, Franco Angeli, Milano 1997
- Reves, Emery, Anatomia della pace, Il Mulino, Bologna 1990
- Ricoeur, Paul, La persona, Morcelliana, Brescia 1998
- Ricoeur, Paul, Amore e giustizia, Morcelliana, Brescia 2002
- Ricoeur, Paul, Ricordare, dimenticare, perdonare, Il Mulino, Bologna 2004
- Rise', Claudio, Felicita' e' donarsi, Sperling & Kupfer, Milano 2004
- Sachs, Jonathan, La dignita' della differenza. Come evitare lo scontro delle civilta', Garzanti, Milano 2004
- Salio, Giovanni, Il potere della nonviolenza, Edizioni Gruppo Abele, Torino 1995
- Salio, Giovanni, Elementi di economia nonviolenta, Edizioni del Movimento Nonviolento, Verona 2001
- Sella, Adriano, La giustizia nuovo volto della pace, Monti, Saronno 2004
- Semelin, Jacques, La nonviolenza spiegata ai giovani, Archinto, Milano 2001
- Sharp, Gene, Politica dell'azione nonviolenta, tre volumi, Edizioni Gruppo Abele, Torino 1985-1997
- Sini, Peppe, Contro la guerra, in Annuario della Pace, Italia, maggio 2000 - giugno 2001, Fondazione Venezia per la ricerca sulla pace, Asterios, Trieste 2001
- Sturzo, Luigi, La Comunita' internazionale e il diritto di guerra, Opera omnia, Zanichelli, Bologna 1954
Cultura e teologia di pace
Offro una prima scelta di testi e documenti strettamente attinenti all'insegnamento cristiano e al messaggio magisteriale della Chiesa cattolica.
- Il Nuovo Testamento
- AA. VV., Pacem in terris impegno permanente. A cura della Cei, della Caritas e di Pax Christi, Monti, Saronno 2004
- AA. VV., Mai piu' la guerra. Per una teologia della pace, a cura di Valentino Salvoldi, La Meridiana, Molfetta 1998
- AA. VV., Un nome che cambia. La nonviolenza nella societa' civile, La Meridiana, Molfetta 1989
- Catechismo della Chiesa Cattolica, Libreria Editrice Vaticana, Citta' del Vaticano 1992
- Cavagna, Angelo e Mattai, Giuseppe (a cura di), Il disarmo e la pace, documenti del magistero, riflessioni teologiche, problemi attuali, Dehoniane, Bologna 1982
- Conferenza delle Chiese europee e Consiglio delle Conferenze Episcopali d'Europa, Charta Oecumenica, Strasburgo 2001
- Conferenza Episcopale Italiana, La verita' vi fara' liberi, Libreria Editrice Vaticana, Citta' del Vaticano 1995
- Conferenza Episcopale Siciliana, Per un discernimento cristiano sull'Islam, Paoline, Milano 2004
- Documenti. Il Concilio Vaticano II, Dehoniane, Bologna 1966
- Documenti ufficiali del Concilio Vaticano II, Enchiridion vaticanum, Dehoniane, Bologna 1976
- Nonviolenza? Solo nonviolenza, numero speciale dedicato alla nonviolenza nelle religioni di "Mosaico di pace", marzo 2004
- Di grande interesse sono anche i messaggi della Giornata mondiale della pace dalla sua istituzione ad oggi (tutti i testi sono disponibili nel sito: www.vatican.va):
Paolo VI
- La giornata per la Pace (1968, ma nell'originale senza titolo)
- La promozione dei diritti dell'uomo, via verso la Pace (1969)
- E' nostra missione insegnare agli uomini a riconciliarsi (1970)
- Ogni uomo e' mio fratello (1971)
- Se vuoi la Pace lavora per la giustizia (1972)
- La Pace e' possibile e doverosa (1973)
- La Pace dipende anche da te (1974)
- La riconciliazione via alla Pace (1975)
- Le vere armi della Pace al servizio dell'umanita' nuova (1976)
- Se vuoi la Pace difendi la vita (1977)
- No alla violenza, si' alla Pace (1978)
Giovanni Paolo II:
- Per giungere alla Pace educare alla Pace (1979)
- La verita', forza della Pace (1980)
- Per servire la Pace, rispetta la liberta' (1981)
- La Pace dono di Dio affidato agli uomini (1982)
- Il dialogo per la Pace una sfida per il nostro tempo (1983)
- La Pace nasce da un cuore nuovo (1984)
- La Pace e i giovani camminano insieme (1985)
- La Pace e' valore senza frontiere. Nord-Sud, Est-Ovest: una sola Pace (1986)
- Sviluppo e solidarieta': due chiavi per la Pace (1987)
- La liberta' religiosa condizione per la pacifica convivenza (1988)
- Per costruire la Pace, rispettare le minoranze (1989)
- Pace con Dio Creatore, Pace con tutto il creato (1990)
- Se vuoi la Pace, rispetta la coscienza di ogni uomo (1991)
- I credenti uniti nella costruzione della Pace (1992)
- Se cerchi la Pace, va' incontro ai poveri (1993)
- Dalla famiglia nasce la Pace della famiglia umana (1994)
- La donna educatrice di Pace (1995)
- Diamo ai bambini un futuro di Pace (1996)
- Offri il perdono, ricevi la Pace (1997)
- Dalla giustizia di ciascuno nasce la Pace per tutti (1998)
- Nel rispetto dei diritti umani il segreto della Pace vera (1999)
- Pace in terra agli uomini che Dio ama (2000)
- Dialogo fra le culture per una civilta' dell'amore e della Pace (2001)
- Non c'e' Pace senza giustizia, non c'e' giustizia senza perdono (2002)
- Pacem in terris: un impegno permanente (2003)
- Un impegno sempre attuale: educare alla pace (2004)
- Vinci il male con il bene (Rom. 12, 21) (2005)
- Agostino, Confessioni, Rizzoli, Milano 1958; Edizioni Paoline, Milano 2000
- Balducci, Ernesto, L'uomo planetario, Camunia, Brescia 1985
- Balducci, Ernesto e Carretto, Carlo, La santita' della povera gente, San Paolo - La Locusta, Milano-Roma 2004
- Barros, Marcelo, Giubileo per un nuovo tempo, Traccedizioni, Piombino 1998
- Bobbio, Norberto, Il problema della guerra e le vie della pace, Il Mulino, Bologna 1979
- Boff, Leonardo, La teologia, la Chiesa, i poveri. Una prospettiva di liberazione, Einaudi, Torino 1992
- Bonhoeffer, Dietrich, Resistenza e resa. Lettere e appunti dal carcere, Bompiani, Milano 1969
- Butturini, Emilio, La croce e lo scettro, Edizioni Cultura della Pace, Fiesole 1990
- Capovilla, Loris, Giovanni XXIII, Edizioni Storia e Letteratura, Roma 1970
- Casaldaliga Pedro e Vigil Jose' Maria, Spiritualita' della liberazione, Cittadella, Assisi 1995
- Chiavacci, Enrico, Dal dominio alla pace, La Meridiana, Molfetta 1993
- Degan, Alberto, "Il comportamento bello". Dentro l'impero lottando per la pace, Emi, Bologna 2004
- De Vita Roberto e Berti Fabio (a cura di), Pluralismo religioso e convivenza multiculturale: un dialogo necessario, Franco Angeli, Milano 2003
- Dossetti, Giuseppe, Il Vaticano II, Il Mulino, Bologna 1996
- Dupuis, Jacques, Verso una teologia cristiana del pluralismo religioso, Morcelliana, Brescia 2000
- Forte, Bruno, La guerra e il silenzio di Dio, Morcelliana, Brescia 2003
- Forte, Bruno, L'uno per l'Altro. Per un'etica della trascendenza, Morcelliana, Brescia 2003
- Gentiloni, Filippo, La violenza nella religione, Edizioni Gruppo Abele, Torino 1991
- Girard, Rene', Vedo Satana cadere come folgore, Adelphi, Milano 2001
- Girard, Rene', La violenza e il sacro, Adelphi, Milano 1980
- Girard, Rene', Il capro espiatorio, Adelphi, Milano 1987
- Goss-Mayr, Jean e Hildegard, La nonviolenza evangelica, La Meridiana, Molfetta 1991
- Haering, Bernhard, La contestazione dei nonviolenti, Morcelliana, Brescia 1969
- Haering, Bernhard, Nuove armi per la pace. Cio' che i cristiani oggi possono fare, Paoline, Milano 1984
- Howard-Brook, Wes e Gwyther, Anthony, L'impero svelato, Emi, Bologna 2001
- Lercaro, Giacomo, Quattro discorsi sulla pace, Centro editoriale San Lorenzo, Reggio Emilia 1987
- La Valle, Raniero, Pacem in terris. L'enciclica della liberazione, Edizioni cultura della pace, Fiesole 1987
- La Valle, Raniero, Prima che l'amore finisca. Testimoni per un'altra storia possibile, Ponte alle Grazie, Milano 2003
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Frammenti poetici
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- Dickinson, Emily, Poesie, Newton Compton, Roma 1992
- Dylan, Bob, Blues, ballate e canzoni, Newton Compton, Roma 1976
- Eluard, Paul, Poesie, Newton Compton, Roma 1974
- L'altro sguardo. Antologia delle poetesse del '900, Mondadori, Milano 2000
- Leopardi, Giacomo, Canti, Garzanti, Milano 1981
- Luzi, Mario, L'opera poetica, Mondadori, Milano 1999
- Luzi, Mario, Tutte le poesie, Garzanti, Milano 1996
- Machado, Antonio, Poesie scelte, Mondadori, Milano 2001
- Mengaldo Pier Vincenzo (a cura di), Poeti italiani del Novecento, Mondadori, Milano 1978, 1990
- Merini, Alda, Fiore di poesia. 1951-1997, Einaudi, Torino 1998
- Merini, Alda, Ballate non pagate, Einaudi, Torino 1995
- Neruda, Pablo, Poesie, Einaudi, Torino 1952
- Neruda, Pablo, Todo el amor, Passigli, Firenze 2004
- Quasimodo, Salvatore, Tutte le poesie, Mondadori, Milano 1973
- Salinas, Pedro, La voce a te dovuta, Einaudi, Torino 1979
- Turoldo, David Maria, O sensi miei. Poesie 1948-1988, Rizzoli, Milano 1993
- Turoldo, David Maria, Canti ultimi, Garzanti, Milano 1991
- Turoldo, David Maria, I salmi, Rizzoli, Milano 1996
- Ungaretti, Giuseppe, Poesie, Newton Compton, Roma 1992
- Walcott, Derek, Omeros, Adelphi, Milano 2003.
SEGNALAZIONI LIBRARIE
Riletture
- Simone de Beauvoir, Le deuxieme sexe, Gallimard, Paris 1949, 1976, 1989, 2 voll. per complessive pp. 416 + 672.
- Joanna Bourke, Le seduzioni della guerra. Miti e storie di soldati in battaglia, Carocci, Roma 2001, pp. 370.
- Franca Ongaro Basaglia, Salute/malattia, Einaudi, Torino 1982, pp. VI + 290.
- Edith Stein, L'empatia, Franco Angeli, Milano 1986, 2002, pp. 208.
- Simone Weil, La condizione operaia, Edizioni di Comunita', Milano 1952, Mondadori, Milano 1990, pp. 318.
Note: Fonte: Sergio Paronetto, La nonviolenza dei volti. Forza di liberazione, Editrice Monti, Saronno (Va) 2004, pp. 271-291]
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Bibliografia degli autori ricordati direttamente o indirettamente nel testo [Sergio Paronetto, La nonviolenza dei volti. Forza di liberazione, Editrice Monti, Saronno (Va) 2004], utile per approfondimenti personali, per riflessioni in gruppo, per ricerche scolastiche, per itinerari formativi divisi per aree tematiche.
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Bibliografia degli autori ricordati direttamente o indirettamente nel testo [Sergio Paronetto, La nonviolenza dei volti. Forza di liberazione, Editrice Monti, Saronno (Va) 2004], utile per approfondimenti personali, per riflessioni in gruppo, per ricerche scolastiche, per itinerari formativi divisi per aree tematiche.
Parole chiave: nonviolenza, educazione alla pace
Allegati
Primo MazzolariPeaceLink AI
Fonte: https://www.peacelink.it/chat138 Kb - Formato pdfDon Primo Mazzolari (1890–1959) è stato un sacerdote cattolico italiano, parroco di Bozzolo (Cremona) e Cicognara (Mantova), ma soprattutto una figura scomoda e profetica del Novecento.
Tonino BelloPeaceLink AI
Fonte: https://www.peacelink.it/chat134 Kb - Formato pdfAntonio "Tonino" Bello (1935–1993) è stato un vescovo cattolico italiano, vescovo di Molfetta, Ruvo, Giovinazzo e Terlizzi (Puglia). La sua figura è diventata un simbolo del pacifismo cristiano e della nonviolenza attiva in Italia e nel mondo.
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Gandhi, artigiano della nonviolenzaL'azione nonviolenta deve cercare la vittoria, ma il suo fallimento, sempre possibile, non le fa perdere senso: essa è di per se stessa una vittoria. "La natura stessa della resistenza nonviolenta - scrive Gandhi - è tale che i frutti del movimento sono contenuti nel movimento stesso".3 settembre 2026 - Jean-Marie Muller
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La difesa civile nonviolentaPer fare partecipare i cittadini alla difesa della società non basta voler immettere uno "spirito di difesa" nella popolazione civile, si tratta invece di preparare una vera "strategia di difesa" che possa mobilitare l'insieme dei cittadini in una "difesa civile" della democrazia.30 agosto 2026 - Jean-Marie Muller
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I principi della nonviolenzaLa nonviolenza è attivissima. Per supplire all'efficacia dei mezzi violenti moltiplica i mezzi nonviolenti. La nonviolenza è una lotta continua contro le situazioni circostanti. Contro imperialismo, tirannia, sfruttamento, invasione, il metodo della nonviolenza è di non collaborare al male.25 maggio 2021 - Peppe Sini
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