Una bibliografia sulla nonviolenza

"Il rapporto tra il fine e i mezzi è così inviolabile come quello tra l'albero e il seme"

L'azione nonviolenta deve cercare la vittoria, ma il suo fallimento, sempre possibile, non le fa perdere senso: essa è di per se stessa una vittoria. "La natura stessa della resistenza nonviolenta - scrive Gandhi - è tale che i frutti del movimento sono contenuti nel movimento stesso".

3 settembre 2026 - Jean-Marie Muller