Quasi il 70% dei morti della guerra di Gaza sono donne e bambini, dice l'ONU

Preoccupazioni per "crimini di guerra e altri possibili crimini di atrocità"

Gaza

L'Ufficio per i diritti umani delle Nazioni Unite ha condannato l'elevato numero di civili uccisi nella guerra a Gaza, affermando che la sua analisi mostra che quasi il 70% delle vittime verificate in un periodo di sei mesi erano donne e bambini.

L'agenzia ha detto che l'elevato numero era in gran parte dovuto all'uso da parte di Israele di armi con effetti su vasta area in aree densamente popolate, anche se alcune morti potrebbero essere state il risultato di proiettili erranti da parte di gruppi armati palestinesi.

Il rapporto ha affermato di aver trovato livelli "senza precedenti" di violazioni del diritto internazionale, sollevando preoccupazioni per "crimini di guerra e altri possibili crimini di atrocità".

Gaza: "L'analisi ha rilevato che circa il 44% delle vittime verificate erano bambini e il 26% donne".

Israele in passato ha detto che prende di mira Hamas e adotta misure per mitigare il rischio per i civili utilizzando munizioni precise.

La BBC ha contattato le Forze di Difesa Israeliane (IDF) per un commento in risposta al rapporto di venerdì.



L'agenzia delle Nazioni Unite ha dichiarato di avar verificato i dettagli di 8.119 persone uccise a Gaza da novembre 2023 ad aprile 2024.

La sua analisi ha rilevato che circa il 44% delle vittime verificate erano bambini e il 26% donne. L'età più rappresentata tra i morti era dai cinque ai nove anni.

Circa l'80% delle vittime è stato ucciso in edifici residenziali o alloggi simili, ha aggiunto l'agenzia.

Il rapporto ha affermato che i dati indicano "un'apparente indifferenza alla morte di civili e all'impatto dei mezzi e dei metodi di guerra".

Distruzioni a Gaza



Il ministero della salute di Gaza gestito da Hamas, le cui cifre l'ONU vede come affidabili, ha riportato un bilancio delle vittime di oltre 43.300 persone negli ultimi 13 mesi. Si ritiene che molti altri corpi rimangano sotto le macerie degli edifici bombardati.

Il ministero della salute ha detto di aver ottenuto dati demografici completi per la maggior parte di coloro che sono stati uccisi e ha riferito che i bambini rappresentano uno su tre di quel numero.

Il capo dei diritti umani delle Nazioni Unite Volker Türk ha dichiarato in una dichiarazione che "questo livello senza precedenti di uccisioni e lesioni di civili è una conseguenza diretta del mancato rispetto dei principi fondamentali del diritto internazionale umanitario".

Ha citato le leggi di distinzione, che richiedono alle parti in guerra di distinguere tra combattenti e civili, la proporzionalità, che vieta gli attacchi in cui il danno ai civili supera il vantaggio militare e le precauzioni negli attacchi.



Türk ha chiesto un "dovuto rendo di conto rispetto alle accuse di gravi violazioni del diritto internazionale".



L'IDF ha precedentemente detto alla BBC in risposta alle critiche che "continuerà ad agire, come ha sempre fatto, secondo il diritto internazionale".