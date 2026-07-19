Vuoi progettare un nodo di PeaceLink nella tua città?

Ti proponiamo una guida alla creazione dei nodi di PeaceLink. Leggi la guida, scrivi il tuo progetto e inviacelo. Diventa socio e costruisci una rete di contatti nella tua zona sfruttando la tecnologia per creare connessioni fra persone che credono nella pace, nell'ecologia e nella solidarietà.

Questa guida nasce da un'idea semplice: la comunicazione può diventare uno strumento di cambiamento quando mette in relazione le persone e aiuta a trasformare le buone idee in iniziative concrete.

PeaceLink, fin dalla sua nascita nel 1991, ha scelto di utilizzare la tecnologia per rafforzare la partecipazione, favorire la collaborazione tra associazioni e cittadini e dare visibilità a chi lavora ogni giorno per la pace, la giustizia sociale, la tutela dell'ambiente e i diritti umani. Ma nessuna piattaforma digitale può sostituire l'incontro tra le persone. Può soltanto renderlo più facile, più ricco e più efficace.

Per questo proponiamo la creazione dei nodi territoriali di PeaceLink.

Nodi di PeaceLink Autore: PeaceLink Fonte: PeaceLink

Un nodo è un gruppo aperto di persone che decide di prendersi cura delle relazioni nel proprio territorio, facilitando l'incontro fra associazioni, scuole, comitati, gruppi informali e cittadini. È un luogo dove le competenze si condividono, le idee prendono forma e le iniziative acquistano maggiore forza grazie alla collaborazione.

Questa guida offre alcune indicazioni pratiche per iniziare. Non propone un modello rigido: ogni territorio ha la propria storia, i propri bisogni e le proprie energie. L'obiettivo è fornire strumenti semplici che ciascuno possa adattare alla propria realtà.

Se nel tuo territorio non esiste ancora un nodo di PeaceLink, questa guida è anche un invito a crearne uno. Bastano poche persone disponibili a incontrarsi periodicamente, a promuovere gli strumenti della rete e a costruire collegamenti fra le realtà locali. Ogni nuovo nodo arricchisce l'intera comunità nazionale, perché rende visibili esperienze che altrimenti resterebbero isolate e permette di condividere conoscenze, campagne e buone pratiche.

Le reti nascono da piccoli gruppi che decidono di mettersi in cammino insieme. Anche un solo incontro può essere l'inizio di una nuova comunità.

Ti invitiamo quindi a leggere queste pagine, a sperimentare gli strumenti che PeaceLink mette gratuitamente a disposizione e, soprattutto, a coinvolgere altre persone. Se nella tua città, nel tuo quartiere o nella tua scuola senti il desiderio di costruire uno spazio di collaborazione per il bene comune, questo è il momento giusto per far nascere un nuovo nodo di PeaceLink.

Quando avrai maturato il tuo progetto di nodo territoriale scrivi un breve testo (non più di una pagina) inviacelo per email a questo indirizzo: info@peacelink.it