ILVA, il decreto dei giudici di Milano spiegato in maniera semplice

Per i magistrati, il diritto alla salute viene prima del diritto dell'impresa a continuare la produzione. Anche se lo stabilimento è autorizzato dalla pubblica amministrazione, questa autorizzazione non può cancellare il diritto delle persone a non essere esposte a rischi sanitari intollerabili.

In parole molto semplici: cosa dicono i magistrati di Milano sull'ILVA

La Corte d'Appello di Milano, in sostanza, dice questo:

Il fatto che l'ILVA abbia un'autorizzazione a produrre non significa che possa continuare a produrre in qualsiasi modo se esiste un rischio grave per la salute.

Per i magistrati, il diritto alla salute viene prima del diritto dell'impresa a continuare la produzione. Anche se lo stabilimento è autorizzato dalla pubblica amministrazione, questa autorizzazione non può cancellare il diritto delle persone a non essere esposte a rischi sanitari intollerabili.

La Corte considera quindi legittima l'azione dei cittadini di Taranto che hanno chiesto al giudice di intervenire non per ottenere un risarcimento, ma per cercare di impedire che continui l'esposizione della popolazione a un rischio per la salute.

1. L'ILVA non può limitarsi a dire: "Rispettiamo i limiti di legge"

Questo è uno dei passaggi più importanti.

La Corte dice che rispettare i limiti di emissione previsti dalla legge non basta automaticamente a dimostrare che non esiste un rischio per la salute.

I magistrati prendono in considerazione le Valutazioni di Danno Sanitario, cioè gli studi sanitari prodotti negli anni. Secondo la ricostruzione riportata nella sentenza, queste valutazioni hanno evidenziato nella zona vicina allo stabilimento eccessi di mortalità e di ricoveri rispetto alle zone più lontane, anche quando i limiti di legge per alcune sostanze non risultavano superati.

Per questo la Corte conclude che i limiti attualmente previsti per le polveri non sono sufficienti, da soli, a garantire l'assenza di un rischio sanitario grave.

2. Il problema del PM10 e del PM2,5

Secondo la Corte, l'AIA del 2025 ha un problema importante: per il PM10 e il PM2,5 prevede soprattutto di misurare e monitorare le emissioni.

Ma, secondo i magistrati, dopo tanti anni di studi e monitoraggi non si può continuare semplicemente a dire:

"Adesso misuriamo ancora e poi vediamo".

La Corte ritiene che si sarebbe dovuto arrivare a limiti di emissione adeguati alla situazione concreta dello stabilimento e a interventi precisi per ridurre il rischio.

Il ragionamento è molto semplice:

se sappiamo che una sostanza può essere pericolosa e sappiamo che esiste un rischio sanitario, non basta continuare a misurarla per anni; bisogna intervenire per ridurre drasticamente il rischio.

La Corte considera quindi illegittimo il meccanismo delle proroghe ripetute: secondo i magistrati, l'attività produttiva non può continuare indefinitamente mentre si continua a raccogliere dati senza fissare misure efficaci e tempi certi.

3. Il problema dell'amianto

Questo è un altro punto fondamentale.

La Corte d'Appello dà ragione ai cittadini su questo aspetto.

Nel precedente Piano ambientale del 2017 era prevista la rimozione totale dell'amianto. La nuova AIA del 2025, invece, non contiene una prescrizione che imponga la rimozione completa. Secondo la Corte, rimangono negli impianti oltre 2.000 kg di amianto, in particolare nei cosiddetti cowper.

La Corte considera problematico il fatto che la rimozione sia stata, di fatto, rinviata fino alla fine della vita degli impianti.

Il ragionamento dei magistrati è questo:

L'amianto è una sostanza riconosciuta come pericolosa. Nel 2017 era stata prevista la sua rimozione. La nuova AIA del 2025 non stabilisce un nuovo termine preciso per eliminarlo. La Corte di Giustizia dell'Unione europea aveva stabilito che, nel riesaminare un'autorizzazione, devono essere considerate tutte le sostanze inquinanti scientificamente note come nocive. Non si può continuare a rinviare indefinitamente gli interventi necessari.

Per questi motivi, la Corte d'Appello ritiene fondata la contestazione dei cittadini e modifica la decisione del Tribunale di primo grado.

4. La questione più importante: il rischio deve essere prevenuto

La parola chiave della decisione è precauzione.

La Corte ragiona così: quando esiste un rischio serio per la salute, non bisogna aspettare che il danno si manifesti pienamente prima di intervenire.

Nel caso dell'ILVA, secondo i magistrati, non è sufficiente dire:

"Non abbiamo dimostrato che ogni singola emissione abbia causato questa specifica malattia".

La causa esaminata non era infatti una causa per ottenere un risarcimento per singole malattie o morti. I cittadini chiedevano soprattutto di eliminare o ridurre il rischio prima che si trasformi in danno.

Questa distinzione è molto importante.

La Corte non sta dicendo, in questo provvedimento, che ogni singolo decesso a Taranto sia stato causato dall'ILVA. Sta dicendo qualcosa di diverso:

esiste un rischio sanitario sufficientemente serio da giustificare misure preventive e non è accettabile continuare a rinviare indefinitamente gli interventi.

5. Cosa significa tutto questo per l'area a caldo?

Il Tribunale di Milano aveva già ordinato la sospensione dell'attività dell'area a caldo a partire dal 26 agosto 2026, prevedendo però una serie di adempimenti che avrebbero potuto consentire il superamento della sospensione.

La Corte d'Appello interviene sulla decisione e, sul tema dell'amianto, rafforza la posizione dei cittadini, ritenendo fondata la loro richiesta relativa alla mancata rimozione totale dell'amianto.

Inoltre, conferma il punto fondamentale del ragionamento sul PM10 e PM2,5: non è sufficiente continuare a monitorare le polveri senza arrivare a limiti adeguati e a interventi concreti per ridurre il rischio sanitario.

La frase più semplice per riassumere il decreto

Se si dovesse spiegare a una classe di studenti, si potrebbe scrivere:

I magistrati dicono che l'ILVA non può continuare a produrre facendo semplicemente affidamento sull'autorizzazione ricevuta. Se gli studi mostrano un rischio serio per la salute, bisogna intervenire concretamente per ridurlo. Non basta continuare a monitorare l'inquinamento e rinviare le soluzioni. E, secondo la Corte, l'amianto ancora presente negli impianti non può essere lasciato senza una precisa prescrizione di rimozione.

Glossario in parole chiare

AIA – Autorizzazione Integrata Ambientale

È l'autorizzazione che stabilisce a quali condizioni un grande impianto industriale può funzionare, indicando anche le misure per limitare l'inquinamento.

Area a caldo

È la parte dello stabilimento siderurgico dove avvengono le lavorazioni principali ad alta temperatura, legate alla produzione dell'acciaio. È anche l'area più importante dal punto di vista delle emissioni pericolose.

Amianto (o asbesto)

Una sostanza minerale costituita da fibre molto resistenti. È stata largamente utilizzata in passato, ma è riconosciuta come pericolosa per la salute. La sua inalazione può provocare gravi malattie.

Amministrazione straordinaria

Una procedura prevista per grandi imprese in crisi. Serve a gestire l'impresa in una situazione particolare, cercando di amministrarne il patrimonio e l'attività secondo le regole stabilite dalla legge.

Azione inibitoria collettiva

È un'azione giudiziaria con cui si chiede al giudice di far cessare o impedire un comportamento dannoso, nell'interesse di una pluralità di persone. In questo caso i cittadini non chiedevano principalmente soldi come risarcimento, ma chiedevano di fermare o ridurre il rischio per la salute.

CGUE – Corte di Giustizia dell'Unione europea

È il tribunale dell'Unione europea che interpreta il diritto dell'UE. Nel caso ILVA ha stabilito principi importanti sul modo in cui deve essere valutato l'impatto dell'inquinamento sulla salute e sull'ambiente quando viene rilasciata o riesaminata un'autorizzazione.

Cowper

Un grande apparecchio utilizzato nel processo siderurgico per riscaldare l'aria destinata agli altoforni. Nel caso esaminato dalla Corte, sono indicati come uno dei luoghi in cui rimane amianto.

Disapplicare

Significa che il giudice, nel caso concreto che sta esaminando, decide di non applicare una determinata disposizioneperché la ritiene incompatibile con una norma superiore o con il diritto europeo. Non significa necessariamente cancellare quella norma per tutti.

Diritto alla salute

È un diritto fondamentale riconosciuto dalla Costituzione italiana. La Corte lo considera prevalente rispetto alla prosecuzione di un'attività industriale quando questa espone le persone a un rischio non accettabile.

Giurisdizione

È il potere di un determinato giudice di occuparsi di una controversia. In questo caso la Corte d'Appello stabilisce che il giudice ordinario può occuparsi della tutela del diritto alla salute dei cittadini anche se la vicenda riguarda un'attività industriale autorizzata dalla pubblica amministrazione.

Principio di precauzione

Significa, in parole semplici: se esiste un rischio serio per la salute o per l'ambiente, bisogna adottare misure preventive anche prima che si produca un danno irreversibile.

PM10

Particelle molto piccole presenti nell'aria, con diametro inferiore a 10 micrometri. Possono penetrare nell'apparato respiratorio.

PM2,5

Particelle ancora più piccole, con diametro inferiore a 2,5 micrometri. Possono penetrare più profondamente nell'apparato respiratorio e sono considerate particolarmente rilevanti per la salute.

Proroga

È lo spostamento in avanti di una scadenza. Nel provvedimento la Corte critica il ricorso a proroghe ripetute, perché possono consentire di rinviare continuamente gli interventi necessari.

Rischio sanitario

È la possibilità che una determinata esposizione, per esempio all'inquinamento, produca conseguenze negative sulla salute. Non significa necessariamente che ogni persona esposta si ammalerà, ma che esiste una probabilità di danno.

VDS – Valutazione di Danno Sanitario

È uno studio che analizza il possibile impatto sulla salute delle emissioni di un impianto industriale. Nel caso di Taranto, le VDS sono state utilizzate dai giudici per valutare il rischio associato alle emissioni dello stabilimento.

VLE – Valore Limite di Emissione

È la quantità massima di una determinata sostanza inquinante che può essere emessa secondo le regole stabilite dall'autorità competente.

Wind Days

Sono giornate in cui particolari condizioni di vento da Nord-Ovest possono trasportare le emissioni industriali verso le zone abitate. Nella documentazione esaminata dalla Corte sono considerate rilevanti per la valutazione dell'esposizione della popolazione.