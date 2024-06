Primo premio per le Secondarie di I grado all'I.C. "A. Manzoni" di Mottola

logo Autore: Virginia Mariani Fonte: web Chiudi Educazione civica, o come è stata chiamata per un tempo Educazione alla cittadinanza attiva, c'è sempre stata tra le materie sebbene in assoiazione più che altro con la Storia; attualmente è 'diluita' tra tutte le discipline e forse progetti come quello che vado a presentarvi brevemente agevolano nel concreto svolgimento di quelle famose 33 ore.

Proactive Training è un progetto che promuove l’educazione all’imprenditorialità e la creatività a scuola, attraverso un percorso di orientamento, di conoscenza di sé e delle proprie attitudini. L’iniziativa è portata avanti dalla rete di scuole GET e Confindustria Puglia all’interno del network StartNet, grazie al sostegno della Regione Puglia.

La classe a tempo prolungato IIF, con le docenti Beatrice Campanella, Vittoria Ludovico e Virginia Mariani, il 30 maggio mattina nell'Istituto "Marco Polo" di Bari è stata insignita del primo premio per il progetto "Go Cart! - mettiamo in moto il senso civico con sostenibilità e creatività", startup di riciclo della carta e produzione di prodotti per la valorizzazione del territorio e dell'ambiente. Il progetto, infatti, svolto durante il secondo quadrimestre, ha visto protagonisti gli studenti e le studentesse che hanno riciclato la carta, attraverso le fasi di triturazione poltiglia e finitura, e hanno realizzato oggetti originali come bibliettini augurali e partecipazioni, quadretti con piante tipiche della macchia mediterranea, segnalibri, cartoline e brochure su Mottola, orecchini a forma di foglia d'ulivo, etichette per olio, vino, pasta e tarallini. Fondamentale è stata la collaborazione con alcune aziende e associazioni del territorio come Stampa Sud Spa, Azienda agricola Pavone e con Pro Loco-MUDERC, così come il corso di formazione e gli incontri con esperti seguiti dalle docenti dedicati all'Ed. Finanziaria, all'imprenditoria e al marketing B2B e B2C che hanno guidato le fasi di lavoro.

Grande la gioia del Dirigente scolastico Luigi Sportelli e di tutta la comunità scolastica!

La trasmissione Co.Mò. di Telenorba domenica 9 giugno ha presentato il progetto e la giornata della premiazione.