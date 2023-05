Il 26 maggio alle ore 10:30 verrà presentato il progetto “Tappi… all’altezza”, che ha visto l'IC “A. Manzoni” vincere un finanziamento nell’ambito del bando nazionale Saper(e)Consumare.

Il progetto si è proposto di diffondere conoscenze e informazioni in tema di economia circolare, di riduzione della produzione di rifiuti, di riuso dei materiali, di raccolta differenziata e quindi riciclo, e parallelamente a ciò si è posto come obiettivo quello di far riflettere gli/le studenti sulla gestione del denaro in quanto legato a stili di vita basati su modelli di consumo consapevole anti-spreco, di sostenibilità ambientale e sociale.

Si è cercato di realizzare questo percorso didattico grazie all’ausilio di strumenti già in dotazione dell’Istituto e di altri acquistati perché vincitori del progetto premiato.

Dunque avviata la raccolta, i tappi di plastica diventano nuova materia prima, da triturare per ricavarne un filamento che nella stampante 3D dà vita a oggetti nuovi, degli originali portachiavi, da essere venduti in beneficenza.

Sway di presentazione dettagliata del progetto



All’incontro parteciperanno alcune classi, la Pro Loco Mottola, il CEA, Mottola Attiva, con gli interventi del Dirigente Scolastico Luigi Sportelli, dell’Assessora Maria D’Onghia, della prof. Virginia Mariani, dell’Arch. Angelo Vito Graziano del FabLab Poliba.