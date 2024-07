Vivere informati sul pianeta Terra

Presentazione del libro di Ester Cecere del CNR, ex Istituto Talassografico, di Taranto a Mottola

Come le scelte individuali possono fare la differenza

A Mottola (TA) la Chiesa evangelica battista presto inaugurerà la sua panchina viola, la panchina della rete Costruiamo gentilezza, anche perché da tempo è impegnata, anche sul versante del cammino ecumenico, nel portare avanti i valori della Pace, della Giustizia e della Salvaguardia del Creato con azioni concrete: per questo è anche un’ecocomunità in cammino.

Venerdì 5 luglio dunque, introdotto dal video Man , si è svolto un importante incontro, aperto alla cittadinanza e principalmente a chi ha voluto approfondire le tematiche e la conoscenza delle "buone pratiche", per ridurre al minimo nei comportamenti individuali e quotidiani ogni forma di inquinamento, grazie al libro “Viaggiare informati sul pianeta Terra", Scorpione Editrice.

Il libro raccoglie alcuni articoli scientifico-divulgativi pubblicati sul quotidiano Taranto-Buonasera nel biennio 2021-2022 e nasce dalla necessità di contribuire a fare chiarezza sul nostro rapporto con la natura e con l'ambiente che ci circonda, oltre le fake news. Conoscere e rispettare la posidonia, le oloturie, le meduse, o le ovature che possiamo trovare anche sulla spiaggia, capire l'importanza di non buttare l'olio esausto nel lavandino o di non eccedere con le creme protettive, così come l'imprescindibilità della raccolta differenziata sono stati alcuni degli aspetti presentati e approfonditi.

In una sempre rinnovata ottica di cura e gentilezza, con l'autrice Ester Cecere, ricercatrice e biologa marina, nonchè responsabile dell'Istituto Talassografico di Taranto, è stato dunque approfondito il concetto di biodiversità e rinnovato il nostro impegno nel rispetto della Regola delle 5 R che invita a compiere, appunto, cinque buone pratiche relativamente ai rifiuti: riduzione, riuso, recupero, raccolta differenziata, riciclo.

Di molto accresciuta è ora la conoscenza e la nostra consapevolezza affinché ci si impegni con coerenza a cambiare il personale stile di vita. Alla fine dell'incontro, molto partecipato anche per quanto riguarda le domande e gli interventi, è stato distribuito un decalogo per costruire insieme gentilezza, diffondendo buone e concrete pratiche di sostenibilità e di nonviolenza.

Inoltre, data la rilevanza del dare visibilità alle donne e al loro lavoro, su Wikibooks (e prossimamante su Wikipedia) sono state inserite le biografie dell'autrice Ester Cecere e della studiosa Irma Pierpaoli, ricordata durante la presentazione del libro per la sua passione nell'insegnamento e nella ricerca scientifica proprio a Taranto.

Pace, Giustizia e Salvaguardia del Creato

COSTRUIAMO GENTILEZZA

Ci sono molte azioni e gesti che possiamo mettere in atto nella vita quotidiana per contribuire a un mondo vivibile e pacifico. Ecco alcune idee:

Pratica la gentilezza: Essere gentili con gli/le altri/e, anche in piccoli modi, può creare un ambiente più pacifico e positivo.

Ascolta attivamente: Prenditi il tempo per ascoltare veramente gli/le altri/e, cercando di capire le loro prospettive e sentimenti; ascolta tutto l’ambiente circostante.

Risolvi i conflitti in modo costruttivo: Quando si verificano conflitti, cerca di affrontarli attraverso il dialogo aperto e il compromesso, anziché la violenza o l'ostilità; usa le parole con cura e cerca di evitare linguaggio aggressivo o offensivo nelle conversazioni.

Educa te stesso/a e gli/le altri/e: Informarsi sulle questioni globali e condividere queste conoscenze con gli/le altri/e può sensibilizzare ulteriormente e può promuovere una maggiore comprensione.

Fai volontariato: Contribuisci attivamente alla tua comunità o a organizzazioni di beneficenza per aiutare chi è meno fortunato/a e per rendere l’ambiente più vivibile e pulito.

Sii rispettoso/a dell'ambiente: Adotta un comportamento ecologico e sostenibile per contribuire a preservare la pace ambientale e il benessere del pianeta.

Rispetta la Regola delle 5R sui rifiuti: Riduzione, Riuso, Recupero, Raccolta differenziata, Riciclo. Stop, quindi, alla plastica monouso e all’usa e getta!

Promuovi la non violenza: Segui i principi della non violenza nelle tue azioni e nelle tue parole, cercando soluzioni pacifiche ai problemi; usa un linguaggio inclusivo e non sessista.

Crea connessioni con persone differenti: Cerca di fare amicizia e di connetterti con persone provenienti da differenti culture ed esperienze, per promuovere la comprensione interculturale in un ambiente accogliente e inclusivo nel rispetto di ogni differenza.

Condividi la positività: Diffondi messaggi positivi e ispiratori attraverso i vari canali di comunicazione e la tua cerchia di amici, amiche e familiari.

Ogni piccolo gesto di pace e tutela ambientale nella vita quotidiana può contribuire a creare un effetto a catena di sostenibilità e armonia nel mondo!

