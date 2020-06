Il Paese delle donne: rivista

Il Paese delle donne contiene e continua esperienze che vanno scoperte e poste in risalto come l’attivismo sui grandi temi della memoria, dalla legalità ai percorsi esistenziali e resistenziali, dalla pace ai diritti umani, da quando si sono emancipate a partire dagli anni caldi della contestazione.

L’associazione Il Paese delle donne e il giornale che nella sua versione online si chiama womenews.net sono nate da una redazione autogestita, diretta da Maria Pivetta, nel quotidiano “Paese Sera.” Alla chiusura del quotidiano, la redazione autogestita diede vita, nel 1987, a “Il Foglio de Il Paese delle donne”, cartaceo, a cadenza settimanale, poi a periodicità variabile, fino al 1997 quando nacque il “paesedelledonne-online” tra i primi prodotti telematici d’informazione di donne in Italia, oggi womenews.net.

L’associazione e il giornale da questa editato promuovono le politiche autonome delle donne, facendo proprie la Piattaforma di Pechino e le campagne mondiali per la difesa dei diritti umani e dell’ambiente. E’ attenta a tutti gli argomenti e alle tematiche che si esplicano nel mondo delle politiche autonome delle donne, collaborando con scuole e università impegnate su temi di vitale importanza per il vivere civile e per i diritti acquisiti nella nostra società che ancora troppo spesso risulta dominata da una politica maschile e intrisa da un pensiero unico, spesso patriarcale e maschilista.

L’associazione è socia fondatrice di “Affi - Associazione Federativa Femminista Internazionale” e di “ARCHIVIA -archivi, biblioteche e centri di documentazione delle donne”, ha sede presso la Casa internazionale delle donne di Roma, di cui ha sostenuto e condiviso l’iter costruttivo, e promuove, dal 2000, un Premio di scrittura femminile, diviso in cinque sezioni.