Tomaso Montanari rischia il carcere per il rifiuto di osservare il lutto nazionale: stiamogli vicini

Petizione “Esprimiamo solidarietà e consenso per la scelta odierna del Rettore Tomaso Montanari” https://chng.it/fK9WMLtcqW .

La morte di Silvio Berlusconi ha scatenato uno scenario da monarchia assoluta: beatificazione di giornali e televisioni mainstream, decisione del governo di indire il lutto nazionale (che non era stato dichiarato nemmeno per Giovanni Falcone e Paolo Borsellino), blocco dei lavori parlamentari, inchini delle opposizioni, che parlano di “umanità” e “rispetto per un protagonista della storia del Paese” e apprezzano il suo “sostegno alla causa europeista”. La presenza ai funerali di Stato in piazza Duomo a Milano di Elly Schlein dimostra ancora una volta quanto fosse illusoria la speranza di un cambio di rotta di un partito liberista e guerrafondaio.

Difficile credere che si stia parlando in questi termini elegiaci di un personaggio volgare e corrotto, incappato in innumerevoli guai giudiziari, con legami con la mafia e la P2, pronto a sdoganare i fascisti e guidato solo dall’interesse personale. Per fortuna, in questo teatrino ipocrita e surreale c’è stato qualcuno che ha ripreso l’immortale fiaba “Il re è nudo”, smascherando il servilismo di un coro degno della corte del Re Sole e dando voce all’indignazione di milioni di italiani che non si sentono affatto in lutto: il rettore dell’Università per Stranieri di Siena Tomaso Montanari si è rifiutato di esporre le bandiere a mezz’asta, come previsto dalle disposizioni della Presidenza del Consiglio.

Dalla dichiarazione di Tomaso Montanari: Berlusconi è stato il contrario esatto di uno statista, anzi il rovesciamento grottesco del progetto della Costituzione. Nessun odio, ma nessuna santificazione ipocrita. Ricordare chi è stato, è oggi un dovere civile. Per queste ragioni, [… dispongo] che le bandiere di Unistrasi non scendano. Ognuno obbedisce infine alla propria coscienza, e una università che si inchini a una storia come quella non è una università. – estratto della “Dichiarazione alla comunità” di Tomaso Montanari, Rettore dell'Università per Stranieri di Siena, pubblicato il 13 Giugno 2023 sul suo profilo social.



Un gesto coraggioso e purtroppo rimasto isolato, che ora rischia di costargli tre mesi di carcere o un’ammenda fino a 200 euro! E’ subito partita una petizione per esprimergli sostegno e solidarietà, che ha già superato le 166.000 adesioni. Firmarla e diffonderla è il minimo che si possa fare in un Paese dove ogni forma di dissenso, anche la più civile e nonviolenta, viene ormai repressa con brutalità.