L'Italia non ha rispettato la scadenza per la presentazione dei dati E-PRTR per il 2015 e non è inclusa nell'aggiornamento dei dati del Registro europeo, "The European Pollutant Release and Transfer Register (E-PRTR)", che fornisce dati ambientali facilmente accessibili sulle emissioni degli impianti industriali negli Stati membri dell'Unione europea e in Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Serbia e Svizzera.

Ciò si evince dall'articolo "Releases of pollutants to the environment from Europe's industrial sector - 2015" pubblicato dall'Agenzia europea per l'Ambiente e dalla homepage del sito ufficiale del Registro dove si legge il seguente messaggio: "Attention: No data available for Italy for the year 2015. Data was not reported by the required deadline". In merito la redazione di Peacelink ha contattato telefonicamente alcuni uffici del Ministero dell'Ambiente, compreso l'Ufficio Stampa, ma nessuno di questi ha saputo dare una risposta immediata. Ci è stato inoltre comunicato che saremo ricontattati per chiarimenti in merito.