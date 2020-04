Figlia,

vedo oltrepassare

cadaveri di fumo e

immense bare nella

tempesta.

Vedo,

alberi gridare un alleluja

al cielo mentre,

l'umana specie è chiusa

come un topo in cantina

a ruminare invocazioni

e benedizioni.

Vedo,

oratori consumati

strozzati da parole

di silenzio.

Vedo,

città fantasma

addivenire cartoline

in bianco e nero

venduti come

miglior prodotto

del made in Italy.

Cinesi, americani, europei,

figli dello stesso

mondo che rivendica

il diritto di esistere.

Come animali,

coltiviamo il gusto

di sopravvivere.

E mentre guardo, figlia

la coscienza degli uomini

violentata dalla pandemia

dell'egoismo, io non mollo

e lotto, per te piccola

farfalla dall'anima delicata

e dal cuore pregnante di

vita. E vittima di scariche

di sofferenza, martire

cucciola dei tempi moderni.

Io non ti lascio sola, e ancora

una volta correrò per te

verso la vittoria,

contro il demone

dell'ingiustizi a

pregando ad

alta voce il Dio

degli esseri speciali.