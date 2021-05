Osservatorio Mortalità

Un osservatorio della mortalità in una città consente di individuare in tempo reale l'esistenza di criticità in alcuni quartieri o in alcune aree della popolazione esposte a particolari fonti di inquinamento. I cittadini possono chiedere alle amministrazioni comunali i dati ed elaborarli.

E' una cosa purtroppo semplicissima: basta conteggiare i morti.

I sindaci potrebbero e dovrebbero porre attenzione alla mortalità nel proprio territorio per monitorare lo stato di salute dei cittadini. Hanno i dati per farlo, ma spesso non lo fanno.

Un osservatorio della mortalità in una città consente di individuare in tempo reale l'esistenza di criticità in alcuni quartieri o in alcune aree della popolazione esposte a particolari fonti di inquinamento. Se non lo fanno i sindaci lo possono fare i cittadini: contare i decessi disaggregandoli per anno, quartiere, sesso, età.

I cittadini possono infatti richiedere alle amministrazioni comunali i dati ed elaborarli. Sono open data. E averli è un diritto.

La fonte dei dati sulla mortalità si divide in due grandi gruppi:

1) mortalità per cause di morte (modelli D4 e D4 Bis) che ci consente di redigere studi epidemiologici e specifici su singole o plurime cause di morte;

2) mortalità su dati di anagrafe e stato civile comunali (Modelli D7A e D7B) che ci consente di redigere studi su quozienti, grezzi e specifici, di mortalità e determinare tavole di mortalità e speranza di vita.

L'osservatorio potrebbe essere prima sperimentato dai cittadini (mediante un rigoroso approccio di citizen science, con la collaborazione di esperti) e poi proposto ai sindaci.

L’osservatorio potrebbe, così, elaborare costantemente, e trasferire loro, oltre i risultati delle ricerche, le migliori metodologie e prassi per una sistematica analisi del fenomeno, che oggi è di fondamentale importanza conoscere, anche per le politiche che gli enti territoriali, la Regione ed il Governo devono attuare in questo territorio.

Un osservatorio così definito consente di avere un monitoraggio continuo, in real time, della situazione della mortalità nel comune. E' importante ricostruire le tavole di mortalità per aree suburbane omogenee dotando, quindi, le istituzioni ed i ricercatori di potenti ed aggiornati strumenti di analisi.

Fare un osservatorio mortalità, utilizzando le competenze degli statistici e degli epidemiologi, in collegamento con team di cittadini, è un esperimento di citizen science. A proporlo è stato in Italia in particolare il dott. Valerio Gennaro. Sull'osservatorio mortalità vi sono già esperienze. Cliccare qui.