I dati di mortalità disaggregati per sesso e per quartieri

E aggiunge: «Tre quartieri (Paolo VI, Tamburi e Borgo) soffrono di eccessi di mortalità sia nel confronto intra comunale che nel confronto regionale dove gli eccessi risultano peggiorati, in quasi tutto il periodo di riferimento (2011-2020), raggiungendo per gli uomini un elevatissimo livello del 68% di eccessi di mortalità al quartiere Paolo VI nell'anno 2019. Il confronto regionale dimostra che in questi quartieri permangono eccessi di mortalità, significativi per quasi tutto il periodo, con un trend di crescita superiore negli uomini».

Si allegano a questa pagina web i dati analitici della ricerca svolta da un epidemiologo, due statistici e un docente di igiene e prevenzione ambientale.

La metodologia con cui la ricerca è stata svolta è quella che PeaceLink aveva richiesto alle amministrazioni comunali fin dal 2017 (si veda la campagna sull'Osservatorio Mortalità).

