Nel solo 2019 a Taranto ben 181 morti in più nei quartieri esposti all'inquinamento

Un esempio di citizen science tramite gli open data

Un osservatorio della mortalità in una città consente di individuare in tempo reale l'esistenza di criticità in alcuni quartieri o in alcune aree della popolazione esposte a particolari fonti di inquinamento. I cittadini possono chiedere alle amministrazioni comunali i dati ed elaborarli.

28 dicembre 2018 - Redazione PeaceLink