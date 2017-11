“I giovedì della cittadinanza”

Calendario date

giovedì 16 novembre 2017 - Presentazione del libro "A scuola di cittadinanza attiva"

giovedì 23 novembre 2017 - Come si scrive un libro

giovedì 7 dicembre 2017 - Come si crea un sito web

giovedì 14 dicembre 2017 - Il giornalismo partecipativo: cos'è e come si promuove

giovedì 11 gennaio 2018 - Monitoraggio ambientale e citizen science

giovedì 18 gennaio 2018 - I diritti dei cittadini attivi

Orario e sede

Dalle 17 alle 19 presso il convento dei Francescani (San Pasquale, via Pitagora 32).

Iscrizioni

Le iscrizioni saranno raccolte online sul sito www.cittadinanza.cloud mediante Google Moduli. L’iscrizione è gratuita e potrà dare accesso alla piattaforma Easyclass su cui saranno condivisi i materiali didattici del corso.

Strumenti didattici

Gli incontri saranno strutturati come corso di formazione e verranno utilizzate a scopo didattico:

Mappe concettuali (Mind42, SimpleMind, FreeMind)

Software di condivisione (Google Drive, Dropbox)

Wordpress

Google Sites

PhPeace

Piattaforma didattica Easyclass

Hangout

Mail Chimp

Canva

Social network

Organizzazione

Il corso è promosso e ospitato dalla Parrocchia San Pasquale Frati minori.

Collaborazione di:

Genitori Tarantini

PeaceLink

Tutta mia la città

Wwf

CSV (Centro Servizi Volontariato) Taranto

Supporto tecnico coop. Euthink

Obiettivi del corso

Coinvolgere cittadini, associazioni e movimenti in un percorso di riflessione e un approfondimento delle tematiche della cittadinanza attiva con particolare riferimento alla tutela ambientale e della salute.

Promuovere la cittadinanza attiva sotto il profilo della

cittadinanza digitale

cittadinanza scientifica

cittadinanza europea

cittadinanza economica

cittadinanza globale

Frequenza

La frequenza del corso è gratuita.

Il corso può essere seguito a distanza mediante i materiali condivisi sulla piattaforma EasyClass. Potranno essere concordati alcuni momenti di formazione a distanza mediante Hangout.

Testo di riferimento del corso

“A scuola di cittadinanza attiva: le competenze chiave. Appunti per una cultura della partecipazione democratica”, ed. Streetlib

Attestato di partecipazione

Chi avrà frequentato il corso potrà richiedere un attestato di partecipazione.