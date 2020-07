Empowerment, sostenibilità ambientale e cittadinanza attiva

Oggi non ci sarà il seminario online di PeaceLink sulla cittadinanza attiva. Riprenderemo a settembre. Ma durante questa “vacanza” vogliamo risistemare il materiale discusso nei webinar in modo da proporre nelle scuole delle schede operative per un curriculum innovativo di educazione civica

Durante il periodo dell’emergenza coronavirus PeaceLink ha promosso un percorso di formazione alla cittadinanza attiva con seminari online settimanali.

Oggi non ci sarà il seminario online.

Ci prendiamo un periodo di pausa per risistemare tutto ciò che abbiamo fatto e vogliamo fare.

Riprenderemo a settembre.

A settembre rilanceremo i nostri seminari sulla cittadinanza attiva che abbiamo tenuto settimanalmente negli scorsi mesi ogni mercoledì; stiamo cercando di mettere a frutto il lavoro svolto per costruire un percorso di educazione civica di tipo nuovo, collegato all’educazione ambientale e all’Agenda ONU 2030, con schede per promuovere nelle scuole le competenze di cittadinanza in termini di empowerment individuale e sociale; tali schede le potremmo costruire assieme per poi proporle a settembre nei seminari online.

