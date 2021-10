Il Primo Follower

Come fanno alcune idee a trasformare la società? Come fanno alcune persone a trascinare sempre più followers nella loro "rivoluzione"? Il libro di Sergio fedele vuole essere un manuale per attvisti ambientali.

Nella prima parte si analizzano le rivoluzioni di successo (più o meno giuste), e coloro che nella storia in ambito politico, imprenditoriale, ecc... sono riusciti a raggiungere il successo, sviscerando le loro tattiche, il loro modo di comunicare. Nonosante sia molto interessante sotto il profilo storico e psicologico, la prima parte può apprire ad una prima lettura un po' troppo "manuale per il successo", ostico per chi, come me, è radicalmente antagonista e allergico ad ogni forma di potere. In realtà proseguendo la lettura ho compreso che non si parla di successo individuale, ma è l'invito ad un cammino corale, un cammino che per essere efficace deve essere agito su più livelli, come i cerchi concentrici dell'acqua: il livello di azione e coerenza personale, il livello di sensibillizzaione sociale e comunitaria, il livello di formazione degli attivisti, e infine, per chi se la sente, l'impegno politico (non necessariamente partitico). Questi 4 livelli sono fondamentali, perché non basta una coerenza personale per cambiare le cose (vivere come eremiti), ma è ugualmente deleterio impegnarsi socialmente e poi essere totalmente incoerenti con gli stili di vita. Anche se non si può fare tutto, bisogna almeno provarci.



Per questo, nella seconda parte del libro, si approfondiscono i motivi e la gravità della crisi climatica ed ecologica attuale e si suggeriscono alcune azioni concrete.

Dal reddito ambientale (interessante proposta di tassazione della CO2 e redistribuzione sotto forma di reddito individuale a tutti i cittadini, compresi i bambini), alla mobilità sostenibile (puntare sulle auto elettriche non basta, occorre ridurre le auto e migliorare la mobilità dolce e condivisa), dalle cooperative energetiche, alla necessità di portare efficienza energetica nei condomini.

Un manuale teorico e pratico davvero interessante, da divulgare ad attivisti, amministratori, politici.

Sergio Fedele è imprenditore nei trasporti ecologici, vive a Bologna, è volontario di Legambiente. Il suo blog www.sergiofedele.eu