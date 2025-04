Eirenefest Bergamo: libri, incontri e idee per seminare pace

La Comunità dell’Arca propone un’etica dell’obiezione di coscienza per i nostri tempi

Il cuore del libro è un messagggio semplice: non basta dire “no” alla guerra, serve praticare una via diversa. Una via che parta dalla lezione di Gandhi: la nonviolenza come atto costruttivo e non solo oppositivo. Una via seguita dalla Comunità dell’Arca, fondata da Lanza del Vasto.

17 aprile 2025 - Redazione PeaceLink