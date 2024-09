I bambini inaugurano l'edizione di Roma Autore: Giorgio Mancuso Fonte: https://www.pressenza.com/it/2024/09/questo-finesettimana-a-firenze-il-festival-del-libro-per-la-pace-e-la-nonviolenza-dedicato-alla-comunita-educante/ Chiudi

Il, nel suo settantesimo anniversario, luogo storico di attività sociali pacifiche, nonviolente, originalmente progettato nel dopoguerra dal Sindaco La Pira con una visione sociale dell’edilizia popolare attenta alla bellezza e alla vivibilità, ospiterà questa prima edizione dedicata a un tema cruciale del mondo odierno: le future generazioni e la loro educazione.

Il festival di svolgerà alla BiblioteCaNova, al Punto lettura “Luciano Gori”, alle Baracche Verdi, a Villa Vogel e nelle librerie del quartiere Farollo e Falpalà e Leggermente con un programma intenso di 50 eventi per grandi e piccini.

Interamente gestito da persone volontarie, il festival ha ricevuto la collaborazione del Comune di Firenze e del Quartiere 4 Isolotto Legnaia e vedrà la partecipazione di numerose personalità del mondo del pacifismo, dell’educazione, del giornalismo e della scrittura quali Marino Bartoletti, Daniela Bezzi, Luciana Breggia, Annabella Coiro, Gloria Germani, Sabina Langer, Cristina Lorimer, Vittorio Pallotti, Teresa Porcella, Claudio Pozzi, Anna Sarfatti, Alessandro Santoro, Angela Terzani, ed ospiti internazionali come Enrique Collado, Marcela Latorre, Jaqueline Mera e la collaborazione dei associazioni come la Piccola Scuola di Pace Gigi Ontanetti, CEMEA Toscana, Peace Run, La Marcia Mondiale per la Pace e la Nonviolenza, la Comunità delle Piagge e la Comunità dell’Isolotto. Sono media partners di questa edizione Pressenza, Left, Comune-Info, Mosaico di Pace, Radio Zero, Italia che Cambia, Sovranità Popolare.

I libri presentati durante il festival sono già disponibili presso le librerie di quartiere Leggermente e Farollo e Falpalà. Comprare libri nelle librerie indipendenti e di qualità aiuta la piccola editoria, il commercio di prossimità, la vivibilità dei nostri quartieri.