Decolla il primo di una serie di Festival del Libro per la Pace e la Nonviolenza

Il primo Eirenefest del 2025 da oggi a Bergamo Autore: Eirenefest Bergamo Fonte: https://www.pressenza.com/it/2025/04/a-bergamo-primo-eirenefest/ Chiudi

Il Festival si svolge all’interno della tradizionale Fiera dei Librai che ha accolto con entusiasmo l’idea di una sezione dedicata alla pace e alla nonviolenza della tradizionale fiera che unisce e fa lavorare insieme i librai di Bergamo da 66 anni. In fiera sarà possibile partecipare ai 7 eventi segnalati qui sotto ed acquistare una grande selezione di libri sulla pace e la nonviolenza nello stand apposito dedicato a questo. Pressenza è media partner di Eirenefest e membro del Comitato Promotore e seguirà tutti gli eventi.

Tutto è cominciato con la proposta della Fondazione Serughetti La Porta di Bergamo di organizzare una scuola della pace. In breve tempo è stata coinvolta una ventina di gruppi e associazioni e il 6 febbraio la scuola “Impariamo la pace. Scuola popolare di nonviolenza”, ha mosso i primi passi.

Per poter realizzare alcuni laboratori su metodi e azioni del pacifismo era stato previsto un limite di 50 iscritti, senza immaginare che la richiesta sarebbe arrivata da 90 persone.

Mentre il programma della scuola popolare di nonviolenza era in fase di costruzione, si è presentata anche l’opportunità di organizzare un’edizione locale di EireneFest. Di conseguenza, nella collaudata (siamo alla 66° edizione!) Fiera dei Librai bergamaschi – dal 19 aprile al 4 maggio sul centralissimo Sentierone – verrà allestita tra le diverse aree tematiche un’area specifica, con l’offerta di decine di titoli sulla pace e la nonviolenza, accompagnati da sette presentazioni-discussioni di novità.

EireneFest, come la Fiera dei Librai, non prevede iscrizioni e gli incontri sono aperti a tutte/i, senza necessità di prenotazione. In questo modo sono stati approntati due percorsi complementari (la scuola e il festival), che promuovono la cultura della pace, della convivialità, dei diritti umani e della nonviolenza.

In quest’epoca di conflitti armati si sente la necessità di una cultura che nasce dal confronto e che viene trasmessa anche attraverso i libri, poiché svolgono la funzione fondamentale: ci possono ispirare, consigliare e indirizzare verso un mondo con al centro l’essere umano, le sue idee, i suoi sentimenti e le sue azioni.

Esiodo nella Teogonia ha tratteggiato il ruolo della «fiorente Eirene, colei che dà significato ai travagli degli uomini mortali». La dea – figlia di Zeus – viene raffigurata da una giovane donna recante, in una mano, un ramoscello d’olivo con la cornucopia, simboli dell’abbondanza che solo la pace può donare. Per Euripide nelle Baccanti, Eirene è «la Dea che dispensa ricchezza e fa crescere i giovani».

Eirene è “antica come le montagne” e resta il punto di riferimento per la cultura della nonviolenza e l’aspirazione alla pace, per uscire dall’attuale preistoria e incamminarci verso una storia pienamente umana. Vi aspettiamo!