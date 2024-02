Poesie contro la guerra

Albio Tibullo (poeta romano, II a. C.) dalle “Elegie”



"Chi fu colui, che per primo inventò le terribili armi?"



Chi fu colui, che per primo inventò le terribili armi?

Quanto malvagio e feroce quello fu!

Allora nacquero le stragi a danno del genere umano,

Allora sorsero le guerre,

Allora venne aperta una via più breve alla terribile morte.

Eppure quell’infelice non ebbe alcuna colpa,

Noi abbiamo volto a nostro danno

Quello che egli ci aveva dato contro le bestie feroci.

Questo è colpa del ricco oro, e non vi furono guerre

Finché una tazza di legno di faggio era posta davanti ai banchetti.

Non vi erano fortezze, non bastioni,

E il pastore si addormentava senza preoccupazione tra pecore di vari colori.

Dolce sarebbe stata allora per me la vita, Valgio, e non avrei conosciuto

Le funeste armi, né avrei udito la tromba con il cuore palpitante.

Ora sono trascinato a forza a combattere,

E già forse qualche nemico produce dei dardi

Destinati a configgersi nel mio corpo.



-----



Francesco d'Assisi (poesia scritta fra il 1224 e il 1226)



"Laudato sii"



Altissimu, onnipotente bon Signore,

Tue so’ le laude, la gloria e l’honore et onne benedictione.



Ad Te solo, Altissimo, se konfano,

et nullu homo ène dignu te mentovare.



Laudato sie, mi’ Signore cum tucte le Tue creature,

spetialmente messer lo frate Sole,

lo qual è iorno, et allumeni noi per lui.

Et ellu è bellu e radiante cum grande splendore:

de Te, Altissimo, porta significatione.



Laudato si’, mi Signore, per sora Luna e le stelle:

in celu l’ài formate clarite et pretiose et belle.



Laudato si’, mi’ Signore, per frate Vento

et per aere et nubilo et sereno et onne tempo,

per lo quale, a le Tue creature dài sustentamento.



Laudato si’, mi’ Signore, per sor Aqua,

la quale è multo utile et humile et pretiosa et casta.



Laudato si’, mi Signore, per frate Focu,

per lo quale ennallumini la nocte:

ed ello è bello et iocundo et robustoso et forte.



Laudato si’, mi’ Signore, per sora nostra matre Terra,

la quale ne sustenta et governa,

et produce diversi fructi con coloriti flori et herba.



Laudato si’, mi Signore, per quelli che perdonano per lo Tuo amore

et sostengono infirmitate et tribulatione.



Beati quelli ke ‘l sosterranno in pace,

ka da Te, Altissimo, sirano incoronati.



Laudato si’ mi Signore, per sora nostra Morte corporale,

da la quale nullu homo vivente po’ skappare:

guai a quelli ke morrano ne le peccata mortali;

beati quelli ke trovarà ne le Tue sanctissime voluntati,

ka la morte secunda no ‘l farrà male.



Laudate et benedicete mi Signore et rengratiate

e serviateli cum grande humilitate.



-----



Trilussa



"Ninna nanna della guerra"





Ninna nanna, nanna ninna,

er pupetto vò la zinna:

dormi, dormi, cocco bello,

sennò chiamo Farfarello

Farfarello e Gujermone

che se mette a pecorone,

Gujermone e Ceccopeppe

che se regge co le zeppe,

co le zeppe d'un impero

mezzo giallo e mezzo nero.



Ninna nanna, pija sonno

ché se dormi nun vedrai

tante infamie e tanti guai

che succedeno ner monno

fra le spade e li fucili

de li popoli civili



Ninna nanna, tu nun senti

li sospiri e li lamenti

de la gente che se scanna

per un matto che commanna;

che se scanna e che s'ammazza

a vantaggio de la razza

o a vantaggio d'una fede

per un Dio che nun se vede,

ma che serve da riparo

ar Sovrano macellaro.



Chè quer covo d'assassini

che c'insanguina la terra

sa benone che la guerra

è un gran giro de quatrini

che prepara le risorse

pe li ladri de le Borse.



Fa la ninna, cocco bello,

finchè dura sto macello:

fa la ninna, chè domani

rivedremo li sovrani

che se scambieno la stima

boni amichi come prima.



So cuggini e fra parenti

nun se fanno comprimenti:

torneranno più cordiali

li rapporti personali.



E riuniti fra de loro

senza l'ombra d'un rimorso,

ce faranno un ber discorso

su la Pace e sul Lavoro

pe quer popolo cojone

risparmiato dar cannone!







-----



Giuseppe Ungaretti



"Veglia"



Un'intera nottata

buttato vicino

a un compagno

massacrato

con la sua bocca

digrignata

volta al plenilunio

con la congestione

delle sue mani

penetrata

nel silenzio

ho scritto

lettere piene d'amore



Non sono mai stato

tanto

attaccato alla vita



-----



Giuseppe Ungaretti



San Martino del Carso





Di queste case

non è rimasto

che qualche

brandello di muro



Di tanti

che mi corrispondevano

non è rimasto

neppure tanto



Ma nel cuore

nessuna croce manca



È il mio cuore

il paese più straziato





-----



Giuseppe Ungaretti



"Soldati"





Si sta come



d'autunno



sugli alberi



le foglie



-----



Giuseppe Ungaretti



"Fratelli"



Di che reggimento siete

fratelli?

Parola tremante

nella notte

Foglia appena nata

Nell'aria spasimante

involontaria rivolta

dell'uomo presente alla sua

fragilità

Fratelli.



(Mariano il 15 luglio 1916)





-----



Wilfred Owen



"Dulce et decorum est"



Piegati in due, come vecchi straccioni, sacco in spalla,

le ginocchia ricurve, tossendo come megere, imprecavamo nel fango,

finché volgemmo le spalle all'ossessivo bagliore delle esplosioni

e verso il nostro lontano riposo cominciammo ad arrancare.

Gli uomini marciavano addormentati. Molti, persi gli stivali,

procedevano claudicanti, calzati di sangue. Tutti finirono azzoppati; tutti ciechi;

ubriachi di stanchezza; sordi persino al sibilo

di stanche granate che cadevano lontane indietro.



Il gas! Il gas! Svelti ragazzi! - Come in estasi annasparono,

infilandosi appena in tempo le goffe maschere antigas;

ma ci fu uno che continuava a gridare e a inciampare

dimenandosi come in mezzo alle fiamme o alla calce...

Confusamente, attraverso l'oblò di vetro appannato e la densa luce verdastra,

come in un mare verde, lo vidi annegare.



In tutti i miei sogni, davanti ai miei occhi smarriti,

si tuffa verso di me, cola giù, soffoca, annega.



Se in qualche orribile sogno anche tu potessi metterti al passo

dietro il furgone in cui lo scaraventammo,

e guardare i bianchi occhi contorcersi sul suo volto,

il suo volto a penzoloni, come un demonio sazio di peccato;

se solo potessi sentire il sangue, ad ogni sobbalzo,

fuoriuscire gorgogliante dai polmoni guasti di bava,

osceni come il cancro, amari come il rigurgito

di disgustose, incurabili piaghe su lingue innocenti -

amico mio, non ripeteresti con tanto compiaciuto fervore

a fanciulli ansiosi di farsi raccontare gesta disperate,

la vecchia Menzogna: "Dulce et decorum est

Pro patria mori".



Link https://www.peacelink.it/storia/a/37633.html



-----



Bertolt Brecht



"La guerra che verrà"



Non è la prima. Prima

ci sono state altre guerre.

Alla fine dell’ultima

c’erano vincitori e vinti.

Fra i vinti la povera gente

faceva la fame. Fra i vincitori

faceva la fame la povera gente egualmente.



-----





Brecht



"Generale"



Generale, il tuo carro armato

Generale, il tuo carro armato è una macchina potente



spiana un bosco e sfracella cento uomini.

Ma ha un difetto:

ha bisogno di un carrista.



Generale, il tuo bombardiere è potente.

Vola più rapido d'una tempesta e porta più di un elefante.

Ma ha un difetto:

ha bisogno di un meccanico.



Generale, l'uomo fa di tutto.

Può volare e può uccidere.

Ma ha un difetto:

può pensare.





-----



Bertolt Brecht

"Quando la guerra comincia"



Forse i vostri fratelli si trasformeranno

e i loro volti saranno irriconoscibili.

Ma voi dovete rimanere eguali.

Andranno in guerra, non

come ad un massacro,

ad un serio lavoro. Tutto

avranno dimenticato.

Ma voi nulla dovete dimenticare.

Vi verseranno grappa nella gola

come a tutti gli altri.

Ma voi dovete rimanere lucidi.



-----



Bertolt Brecht



"Mio fratello aviatore"



Mio fratello era aviatore

Un giorno ricevette la cartolina.

Fece i bagagli, e andò via,

Lungo la rotta del sud.



Mio fratello è un conquistatore.

Il popolo nostro ha bisogno

Di spazio. E prendersi terre su terre,

Da noi, è un vecchio sogno.



E lo spazio che si è conquistato

È sui monti del Guadarrama.

È lungo un metro e ottanta

E di profondità uno e cinquanta…



-----



Bertold Brecht



"Il nemico"



Al momento di marciare

molti non sanno

che alla loro testa marcia il nemico.



La voce che li comanda

è la voce del loro nemico.



E chi parla del nemico

è lui stesso il nemico.



-----



Bertold Brecht



"Vogliamo la guerra"



Sul muro c’era scritto col gesso:

vogliamo la guerra.

Chi l’ha scritto

è già caduto.



-----



Bertolt Brecht



"Gli elmi dei vinti"



Ecco gli elmi dei vinti, abbandonati

in piedi, di traverso e capovolti.

E il giorno amaro in cui voi siete stati

vinti non è quando ve li hanno tolti,

ma fu quel primo giorno in cui ve li

siete infilati senza altri commenti,

quando vi siete messi sull’attenti

e avete cominciato a dire sì.



-----



Salvatore Quasimodo



"Uomo del mio tempo"



Sei ancora quello della pietra e della fionda,

uomo del mio tempo. Eri nella carlinga,

con le ali maligne, le meridiane di morte,

t’ho visto – dentro il carro di fuoco, alle forche,

alle ruote di tortura. T’ho visto: eri tu,

con la tua scienza esatta persuasa allo sterminio,

senza amore, senza Cristo. Hai ucciso ancora,

come sempre, come uccisero i padri, come uccisero

gli animali che ti videro per la prima volta.

E questo sangue odora come nel giorno

quando il fratello disse all’altro fratello:

«Andiamo ai campi». E quell’eco fredda, tenace,

è giunta fino a te, dentro la tua giornata.

Dimenticate, o figli, le nuvole di sangue

Salite dalla terra, dimenticate i padri:

le loro tombe affondano nella cenere,

gli uccelli neri, il vento, coprono il loro cuore.



-----



Primo Levi



"Se questo è un uomo"



Voi che vivete sicuri

nelle vostre tiepide case,

voi che trovate tornando a sera

il cibo caldo e visi amici:

considerate se questo è un uomo

che lavora nel fango

che non conosce pace

che lotta per mezzo pane

che muore per un sì o per un no.

Considerate se questa è una donna,

senza capelli e senza nome

senza più forza di ricordare

vuoti gli occhi e freddo il grembo

come una rana d’inverno.

Meditate che questo è stato:

vi comando queste parole.

Scolpitele nel vostro cuore

stando in casa andando per via,

coricandovi alzandovi;

ripetetele ai vostri figli.

O vi si sfaccia la casa,

la malattia vi impedisca,

i vostri nati torcano il viso da voi.



-----



Primo Levi



"Nulla rimane della scolara di Hiroshima"



Poichè l'angoscia di ciascuno è la nostra

ancora riviviamo la tua, fanciulla scarna

che ti sei stretta convulsamente a tua madre

quasi volessi ripenetrare in lei

quando al meriggio il cielo si è fatto nero.



Invano, perché l'aria volta in veleno

é filtrata a cercarti per le finestre serrate

della tua casa tranquilla dalle robuste pareti

lieta già del tuo canto e del tuo timido riso.



Sono passati i secoli, la cenere si è pietrificata

a incarcerare per sempre codeste membra gentili.



Così tu rimani fra noi, contorto calco di gesso,

agonia senza fine, terribile testimonianza

di quanto importi agli dei l'orgoglioso nostro seme.



Ma nulla rimane fra noi della tua lontana sorella,

della fanciulla d'Olanda murata fra quattro mura

che pure scrisse la sua giovinezza senza domani:

la sua cenere muta é stata dispersa dal vento,

la sua breve vita rinchiusa in un quaderno sgualcito.



Nulla rimane della scolara di Hiroshima,

ombra confitta nel muro dalla luce di mille soli.



Vittima sacrificata sull'altare della paura.



Potenti della terra padroni di nuovi veleni,

tristi custodi segreti del tuono definitivo,

ci bastano d'assai le afflizioni donate dal cielo.



Prima di premere il dito, fermatevi e considerate.



-----



Nazim Hikmet

"Nasceranno uomini migliori"



Nasceranno da noi

uomini migliori.

La generazione

che dovrà venire

sarà migliore

di chi è nato dalla terra,

dal ferro e dal fuoco.

Senza paura

e senza troppo riflettere

i nostri nipoti

si daranno la mano

e rimirando le stelle del cielo

diranno:

“com’è bella la vita!”.

Intoneranno

una canzone nuovissima,

profonda come gli occhi dell’uomo

fresca come un grappolo d’uva

una canzone libera e gioiosa.

Nessun albero

ha mai dato

frutti più belli.

e nemmeno la più bella

delle notti di primavera

ha mai conosciuto

questi suoni, questi colori.

Nasceranno da noi

uomini migliori.

La generazione che dovrà venire

sarà migliore

di chi è nato

dalla terra,

dal ferro e dal fuoco.





-----



Dario Bellezza



"Se viene la guerra"





Se viene la guerra

non partirò soldato.



Ma di nuovo gli usati treni

porteranno i giovani soldati

lontano a morire dalle madri.



Se viene la guerra

non partirò soldato.



Sarò traditore

della vana patria.



Mi farò fucilare

come disertore.





-----



Lennon



"Imagine"



Immaginate che non ci sia alcun paradiso

Se ci provate è facile

Nessun inferno sotto di noi

Sopra di noi solo il cielo

Immaginate tutta le gente

Che vive solo per l’oggi



Immaginate che non ci siano patrie

Non è difficile farlo

Nulla per cui uccidere o morire

Ed anche alcuna religione

Immaginate tutta la gente

Che vive la vita in pace



Si potrebbe dire che io sia un sognatore

Ma io non sono l’unico

Spero che un giorno vi unirete a noi

Ed il mondo sarà come una cosa unica



Immaginate che non ci siano proprietà

Mi domando se si possa

Nessuna necessità di cupidigia o brama

Una fratellanza di uomini

Immaginate tutta le gente

Condividere tutto il mondo



Si potrebbe dire che io sia un sognatore

Ma io non sono l’unico

Spero che un giorno vi unirete a noi

Ed il mondo sarà come una cosa unica



-----



Boris Vian



"Il disertore"





In piena facoltà

Egregio presidente

Le scrivo la presente

Che spero leggerà

La cartolina qui

Mi dice terra terra

Di andare a far la guerra

Quest'altro lunedì

Ma io non sono qui

Egregio presidente

Per ammazzar la gente

Più o meno come me

Io non ce l'ho con lei

Sia detto per inciso

Ma sento che ho deciso

E che diserterò.

Ho avuto solo guai

Da quando sono nato

I figli che ho allevato

Han pianto insieme a me.

Mia mamma e mio papà

Ormai son sotto terra

E a loro della guerra

Non gliene fregherà

Quand'ero in prigionia

Qualcuno mi ha rubato

Mia moglie e il mio passato

La mia migliore età

Domani mi alzerò

E chiuderò la porta

Sulla stagione morta

E mi incamminerò.

Vivrò di carità

Sulle strade di Spagna

Di Francia e di Bretagna

E a tutti griderò

Di non partire più

E di non obbedire

Per andare a morire

Per non importa chi.

Per cui se servirà

Del sangue ad ogni costo

Andate a dare il vostro

Se vi divertirà

E dica pure ai suoi

Se vengono a cercarmi

Che possono spararmi

Io armi non ne ho.





-----



Ndjock Ngana



"Il sangue"



Chi può versare

Sangue nero

Sangue giallo

Sangue bianco

Mezzo sangue?



Il sangue non è indio, polinesiano o inglese.



Nessuno ha mai visto

Sangue ebreo

Sangue cristiano

Sangue mussulmano

Sangue buddista



Il sangue non è ricco, povero o benestante.



Il sangue è rosso



Disumano è chi lo versa

Non chi lo porta.





-----



Gianni Rodari



"Promemoria"



Ci sono cose da fare ogni giorno:

lavarsi, studiare, giocare

preparare la tavola,

a mezzogiorno.

Ci sono cose da fare di notte:

chiudere gli occhi, dormire,

avere sogni da sognare,

orecchie per non sentire.

Ci sono cose da non fare mai,

né di giorno né di notte

né per mare né per terra:

per esempio, LA GUERRA.



-----



Gianni Rodari



"Filastrocca un po’ burlona"



Filastrocca un po’ burlona

per divertire qualunque persona:

se la salita fosse in discesa,

se la montagna stesse distesa,

se tutte le scale andassero in giù,

se i fiumi corressero all’insù,

se tutti i giorni fosse festa,

se fosse zucchero la tempesta,

se sulle piante crescesse il pane,

come le pesche e le banane,

se mi facessero il monumento…

io non sarei ancora contento.

Voglio prima veder sprofondare

tutte le armi in fondo al mare.



-----



Gianni Rodari



"Filastrocca corta e matta"



Filastrocca corta e matta,

il porto vuole sposare la porta,

la viola studia il violino,

il mulo dice: – Mio figlio è il mulino -;

la mela dice: – Mio nonno è il melone -;

il matto vuole essere un mattone,

e il più matto della terra

sapete che vuole? Fare la guerra!



-----



Gianni Rodari



"Dopo la pioggia"



Dopo la pioggia viene il sereno

brilla in cielo l’arcobaleno:

è come un ponte imbandierato

e il sole vi passa, festeggiato.

E’ bello guardare a naso in su

le sue bandiere rosse e blu.

Però lo si vede – questo è il male –

soltanto dopo il temporale.

Non sarebbe più conveniente

il temporale non farlo per niente?

Un arcobaleno senza tempesta

questa sì che sarebbe festa.

Sarebbe una festa per tutta la terra

fare la pace prima della guerra.





-----



Pablo Neruda



"Ode alla pace"



Sia pace per le aurore che verranno,

pace per il ponte, pace per il vino,

pace per le parole che mi frugano

più dentro e che dal mio sangue risalgono

legando terra e amori con l’antico

canto;

e sia pace per le città all’alba

quando si sveglia il pane,

pace al libro come sigillo d’aria,

e pace per le ceneri di questi

morti e di questi altri ancora;

e sia pace sopra l’oscuro ferro di Brooklin, al portalettere

che entra di casa in casa come il giorno,

pace per il regista che grida al megafono rivolto ai convolvoli,

pace per la mia mano destra che brama soltanto scrivere il nome

Rosario, pace per il boliviano segreto come pietra

nel fondo di uno stagno, pace perché tu possa sposarti;

e sia pace per tutte le segherie del Bio-Bio,

per il cuore lacerato della Spagna,

sia pace per il piccolo Museo

di Wyoming, dove la più dolce cosa

è un cuscino con un cuore ricamato,

pace per il fornaio ed i suoi amori,

pace per la farina, pace per tutto il grano

che deve nascere, pace per ogni

amore che cerca schermi di foglie,

pace per tutti i vivi,

per tutte le terre e le acque.

Ed ora qui vi saluto,

torno alla mia casa, ai miei sogni,

ritorno alla Patagonia, dove

il vento fa vibrare le stalle

e spruzza ghiaccio

l’oceano. Non sono che un poeta

e vi amo tutti, e vago per il mondo

che amo: nella mia patria i minatori

conoscono le carceri e i soldati

danno ordini ai giudici.

Ma io amo anche le radici

del mio piccolo gelido paese.

Se dovessi morire mille volte,

io là vorrei morire:

se dovessi mille volte nascere,

là vorrei nascere,

vicino all’araucaria selvaggia,

al forte vento che soffia dal Sud.

Nessuno pensi a me.

Pensiamo a tutta la terra, battendo

dolcemente le nocche sulla tavola.

Io non voglio che il sangue

torni ad inzuppare il pane, i legumi, la musica:

ed io voglio che vengano con me

la ragazza, il minatore, l’avvocato, il marinaio, il fabbricante di bambole

e che escano a bere con me il vino più rosso.

Io qui non vengo a risolvere nulla.

Sono venuto solo per cantare

e per farti cantare con me.



-----



Paul Éluard



"Il volto della pace"



La mia felicità è la nostra felicità

il mio sole è il nostro sole

noi ci dividiamo la vita

lo spazio e il tempo sono di tutti.

L’amore è al lavoro, egli è infaticabile.

Eravamo nel millenovecento diciassette

e conserviamo il senso

della nostra liberazione.

Noi abbiamo inventato gli altri

come gli altri ci hanno inventato.

Avevamo bisogno gli uni degli altri.

Come un uccello che vola ha fiducia nelle sue ali

noi sappiamo dove conduce la nostra mano tesa:

verso nostro fratello.

Colmeremo l’innocenza

della forza che tanto a lungo

ci è mancata

non saremo mai più soli.

Le nostre canzoni chiamano la pace

e le nostre risposte sono atti per la pace.

Non è il naufragio, è il nostro desiderio

che è fatale, e la pace inevitabile.

L’architettura della pace

riposa sul mondo intero.



-----



Talil Sorek



"Ho dipinto la pace"



Avevo una scatola di colori,

brillanti, decisi e vivi.

Avevo una scatola di colori,

alcuni caldi, altri molto freddi.

Non avevo il rosso per il sangue dei feriti,

non avevo il nero per il pianto degli orfani,

non avevo il bianco per il volto dei morti,

non avevo il giallo per le sabbie ardenti.

Ma avevo l’arancio per la gioia della vita,

e il verde per i germogli e i nidi,

e il celeste per i chiari cieli splendenti,

e il rosa per il sogno e il riposo.

Mi sono seduta,

e ho dipinto la pace.





-----





Li Tien Min



"La Pace"



Non importa chi tu sia,

uomo, donna,

vecchio o fanciullo,

operaio o contadino,

soldato, studente o commerciante;

non importa quale sia il tuo credo politico

o quello religioso

se ti chiedono qual è la cosa

più importante per l’umanità,

rispondi

prima

dopo

sempre:

la pace!



-----



Poesie raccolte da Alessandro Marescotti

a.marescotti@peacelink.org