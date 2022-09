Ogni nodo di questo reticolo può contenere un testo lungo o breve, anche un semplice aforisma come pure un intero libro linkato come PDF. Dentro ogni nodo del knowledge graph possiamo inserire un video. O un rimando a una pagina web. O a un intero sito.

Clicca su HyperPeace

E' un reticolo dedicato all'educazione alla pace.

E alla fine il risultato che otteniamo non è solo il knowledge graph, ossia il reticolo di tutto ciò che abbiamo trovato guidati dalla nostra voglia e curiosità di sapere, ma è soprattutto la competenza del saper trovare gli agganci giusti fra un argomento e altri tre o cinque o dieci.

Le connessioni si stabiliscono tecnicamente con parole chiave poste fra doppie parentesi quadre. Una volta scelte le parole chiave che permettono le connessioni allora il nostro reticolo si infittisce e può essere esplorato in modo nuovo, non più nella sua globalità ma nodo per nodo.