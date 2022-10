Lanciato un canale con oltre 70 video di personalità di spicco che sostengono Julian Assange

“Mi appello con forza alle associazioni di giornalisti…; non rimanete indifferenti; alzate la vostra voce e chiedete la liberazione di Julian Assange.” Così il Premio Nobel della Pace Esquivel in un appello del 1° luglio scorso. Alcuni giornalisti italiani engagé hanno ora raccolto quell'appello.

Il lancio della campagna "La mia voce per Julian Assange" presso la Federazione Nazionale della Stampa Italiana (FNSI) il 20 ottobre 2022. Da sinistra a destra: Stefania Maurizi, Vincenzo Vita, Alberto Negri. Autore: Patrick Boylan Fonte: FREE ASSANGE Italia, www.freeassangeitalia.it Chiudi

Una compagine di giornalisti italiani hanno fatto proprio l’appello del Premio Nobel della Pace Adolfo Maria Pérez Esquivel creando, in meno di quattro mesi, un canale YouTube che già vanta una settantina di video a favore di Assange, realizzati sia dai loro colleghi giornalisti, sia da personalità celebri: attori, artisti, scrittori, registi, attivisti per i diritti umani e figure istituzionali. Il canale s’intitola “La mia voce per Assange” ed è visibile qui

Giovedì scorso, 20 ottobre, la campagna “La mia voce per Assange” è stata presentata ufficialmente al pubblico presso la sede della Federazione nazionale della stampa italiana (FNSI). Presiedevano Vincenzo Vita di Articolo 21 e, da remoto, Grazia Tuzi, coordinatrice della campagna.

Il coraggio di denunciare crimini – anche se coperti da Segreto di Stato al solo scopo di tenerli nascosti e lasciar impuniti i colpevoli – dovrebbe essere un imperativo categorico per ogni giornalista, recita il comunicato distribuito alla presentazione. Perché ne dipende la libertà di stampa e, di conseguenza, il nostro #DirittoDiSapere ciò che fanno realmente i nostri governanti in nostro nome.

Assange ha avuto quel coraggio – e per questo è finito in prigione, mentre coloro che hanno commesso i crimini da lui denunciati rimangono liberi come fringuelli. Bisogna invertire questa scandalosa anomalia e il primo passo consiste nel farla conoscere al grande pubblico. “Per questo”, ha detto da remoto l’opinionista Gianni Barbacetto, bisogna superare la “timidezza dei giornalisti – anzi, forse si tratta di qualcosa di più della timidezza”. Per Vincenzo Vita si tratta di “silenzio omertoso”, un silenzio che rende il giornalista complice dei crimini che egli tace volutamente.

“Certo, sono i caporedattori e soprattutto le proprietà delle testate che decidono, in fin dei conti, ciò che viene pubblicato; ma sono i giornalisti che lo producono”, ha ricordato Patrick Boylan, presente per conto di PeaceLink, a margine della conferenza. “Pertanto, essendo la forza produttiva, i giornalisti possono e devono avere più voce nell’attribuzione degli spazi, sulle pagine di un giornale o in un telegiornale, così da poter informare adeguatamente il pubblico su casi importanti ma trascurati, come quello di Julian Assange. Tutto sta nella loro capacità di auto-organizzarsi e di rivendicare, anche a muso duro, maggiori poteri decisionali nelle loro redazioni.”

“Nessun giornalista ha subito ciò che ha subito Julian Assange in questi undici anni” ha esordito nel suo intervento Stefania Maurizi, la nota giornalista investigativa de Il Fatto Quotidiano che ha rinunciato ad un posto molto meglio remunerato presso La Repubblica per poter scrivere su Assange altrove e con meno vincoli. “Per esempio, gli USA e l’UK hanno orchestrato una enorme macchina del fango per calunniarlo e far perdere al pubblico qualsiasi empatia con lui”, ha spiegato Maurizi. “Ciò ha sicuramente contribuito al silenzio stampa sul caso Assange, durato anni”. Infatti, perché scrivere su un individuo screditato, che non interessa più il pubblico?

Eppure avremmo bisogno oggi, non soltanto di un Julian Assange libero di rimettere in moto il suo sito WikiLeaks, ma anche di 10, 100, 1000 Julian Assange per tenerci ben informati in tutti i settori. Perché i misfatti da scoprire e denunciare non sono soltanto quelli governativi, ma anche quelli che avvengono nelle aziende (per esempio le frodi alimentari), nell’esercito (come il nonnismo che uccide) e persino nella Chiesa (vedi la pedofilia diffusa). Chi viene a conoscenza di questi misfatti e non li denuncia, li farà subire ad altri. Ma per poterli denunciare pubblicamente e non rischiare il posto di lavoro, o peggio, ci vuole un sito che permetta di inviare comunicazioni crittografate che conservano l’anonimato di chi fa la denuncia. “WikiLeaks è stato il primo – e rimane il principale – sito di questo tipo”, ha concluso Maurizi; “ecco perché va difeso, insieme a chi l’ha creato”.

Alberto Negri è poi intervenuto per sottolineare, anche lui, quanto avremmo bisogno oggi dell’attività investigativa di Julian Assange e del suo sito WiliLeaks (il quale, dopo l’incarcerazione del suo co-fondatore va purtroppo a rilento).

Per dare un esempio delle informazioni che sono di pubblico interesse ma alle quali non abbiamo accesso, Negri ha paragonato l’attuale invasione e occupazione russa del Sud Est dell’Ucraina, all’invasione e occupazione statunitense (e italiana) dell’intero Iraq nel 2003. In entrambi i casi, senza autorizzazione ONU.

Dell’Ucraina di oggi e del conflitto in corso, i nostri giornalisti ci informano puntigliosamente, giorno dopo giorno, descrivendo tutti i crimini commessi dalle truppe occupanti russe – e anche quelli che non hanno commesso ma che sono stati attribuiti loro dal Presidente ucraino Zelensky.

Mentre nel secondo caso, cioè la guerra in Iraq consumatasi tra 2003 e 2011, i giornalisti hanno taciuto quasi completamente gli orrori commessi dalle truppe occupanti occidentali – come l’uso del vietatissimo fosforo bianco per bruciare vivi i ribelli e i civili rintanati nella città di Fallujah, assediata dai marines. Solo gli Iraq War Logs, rivelati da Julian Assange nel 2010 sul sito WikiLeaks, hanno fatto capire ai cittadini statunitensi e italiani quanto la nostra occupazione dell’Iraq non era una semplice missione di mantenimento della pace, bensì una guerra sporca, ancora più crudele e più violenta di quella attuale nell’Ucraina orientale.

Questa repentina presa di coscienza ha capovolto l’opinione pubblica rispetto alla presenza di truppe di occupazione in Iraq, da nettamente favorevoli a nettamente contrari, e ciò ha accelerato il loro ritiro.

Il Pentagono non ha mai perdonato ad Assange questo umiliante smacco.

Senza WikiLeaks o siti crittografati simili, ha concluso Negri, oggi come oggi rimaniamo all’oscuro di tante controinformazioni sul conflitto in Ucraina e sui retroscena nascosti. Controinformazioni che i whistleblower sarebbero invece disposti a rivelare, se fosse garantito loro l’anonimato. Ciò limita la nostra comprensione degli avvenimenti e ci impedisce di agire come cittadini informati.

Oltre agli interventi di Maurizi e Negri, hanno preso la parola durante il lancio del canale YouTube “La mia voce per Assange”, l’ex Procuratore di Torino Armando Spataro, il segretario della Federazione della stampa Raffaele Lorusso, il Presidente dell’Ordine nazionale dei giornalisti Carlo Bartoli, il portavoce di Amnesty International Riccardo Noury e, tramite videoregistrazione, il Presidente della FNSI Giuseppe Giulietti.

La campagna “La mia voce per Assange” viene sostenuta, oltre che dalla FNSI, dall’ANAC (Associazione Nazionale Autori Cinematografici), da Articolo 21, da AAMOD (Archivio Audiovisivo del movimento operaio e democratico) e dal gruppo FREE ASSANGE Italia.

E’ una delle numerose iniziative lanciate quest’autunno per rompere il silenzio intorno al caso Assange, tra cui:

– quella dello scorso 29 settembre al Nuovo Cinema Aquila di Roma, ovvero la serata “Il giornalismo non è un crimine: voci libere per Julian Assange”, organizzata da FREE ASSANGE Italia e moderata da Vincenzo Vita, con la partecipazione di una galassia di personalità celebri;

– quella dello scorso 8 ottobre a Londra, ossia una “catena umana” formata da oltre 10 mille attivisti venuti da tutto il mondo – tra cui Stella Assange e i suoi due bambini avuti con Julian – per circondare il Parlamento britannico e gridare che Julian Assange è un prigioniero politico e va pertanto liberato subito. Contemporaneamente, altri attivisti hanno formato catene umane davanti alla Casa Bianca a Washington e, in Australia, davanti alla casa del Primo Ministro Anthony Albanese;

– quella dello scorso 15 ottobre, cioè la maratona mondiale 24hAssange: 50 città in tutto il mondo collegate in streaming sul canale YouTube dell’agenzia di stampa Pressenza, per testimoniare la loro vicinanza a Julian Assange con discorsi appassionati, canti, balli, poesie, videoclip, sketch. Si può rivedere la maratona qui e le foto di molti singoli eventi tenutasi il 15 ottobre qui;

– e infine quelle tenutesi da attivisti locali in tantissime città lungo tutta la penisola e non soltanto in occasione della 24hAssange: si tratta di comizi e sit-in e conferenze e proiezioni di film a Cuneo, Padova (Ponte San Nicolò), Brescia, Firenze, Milano, Torino, Trieste, Treviso, Varese, Reggio Emilia, Roma, Livorno, Puianello, Como, Novara, Bologna, Napoli, Cagliari, Val di Susa, Faenza, Luino, Montebelluna, Venezia, Rovato, Trapani e, in programma per novembre-dicembre, in molte altre località come Perugia, Ostia, Reggio Calabria e, di nuovo, Novara.

Come Stefania Maurizi ama ripetere, per salvare Julian Assange “l’unico margine che esiste è quello di una forte pressione dell’opinione pubblica affinché le autorità americane e inglesi capiscano quanto impopolare sia questa decisione di estradarlo negli Stati Uniti e chiuderlo per sempre in una prigione. Una briciola ancora conta l’opinione pubblica.”

L’esplosione quest’autunno di iniziative popolari a sostegno di Julian, tra cui la campagna “La mia voce per Assange” lanciata giovedì scorso presso la FNSI, rappresenta forse l’inizio di quella vasta mobilitazione dell’opinione pubblica che Stefania Maurizi ha più volte auspicata.