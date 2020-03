Covit-19 Dalla Cina un annuncio: riconvertire si può

”Da oggi l'Italia ha un'economia da tempo di guerra. Nella Seconda Guerra, l'Italia entrò da Paese agricolo e ne uscì industriale. Questa trasformazione in questo momento non è prevista perché la guerra costringe a produrre beni di guerra”.

Dal 20 febbraio al 2 marzo secondo Mediamonitor, la società che ha monitorato 1.500 fonti di informazione, il termine “coronavirus” è stato citato oltre 185mila volte in abbinamento alla parola “contagio” con oltre 42mila, “economia” 18.072mila volte e “panico” 13.338mila. Sarebbe interessante sapere quante volte è stata associato alla parola guerra.

E’ storia che la guerra costringe a produrre armi per combattere la guerra.



Ma se è vero che siamo in una economia di guerra ma non in uno stato di guerra guerreggiata, tralasciando in questo articolo i guai provocati dalla semi-privatizzazione della sanità, lo smantellamento della medicina preventiva e della medicina del lavoro, e visto che il virus rappresenta un problema alla continuità sanitaria e quindi sociale, perché non produrre ciò che serve ai servizi utili alla popolazione?

In Cina non solo una fabbrica che produce pannolini e prodotti per bambini ha iniziato a produrre maschere per il viso, ma anche il produttore del nuovo jet da combattimento stealth J-20, Chengdu Aircraft Industry Group ha convertito una catena di montaggio. Il Sichuan Daily ha dichiarato che 258 ingegneri hanno ridisegnato in tre giorni una catena di montaggio con oltre 1200 componenti per cominciare a produrre dispositivi di protezione sanitaria individuale. Sempre secondo quanto riferito, oltre 2.500 aziende hanno iniziato a realizzare maschere, tra cui 700 aziende tecnologiche come quelle dei iPhone Foxconn, smartphone Xiaomi e Oppo.

A quando in Italia?

