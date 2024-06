La portaerei Cavour naviga verso il Pacifico per esercitazioni militari

Questa missione, richiesta dagli Stati Uniti come dissuasione verso la Cina, sembra chiaramente orientata contro Pechino. La presenza italiana in un'area marittima contesa tra Cina e Giappone non può che essere interpretata come un segnale a favore dell'alleanza con Tokyo e Washington.

La portaerei Cavour è partita dalla base navale di Taranto per una missione operativa di cinque mesi nella regione Indo-Pacifica. Questa operazione, che rappresenta un'inedita estensione fuori area delle missioni della NATO, ha sollevato non poche preoccupazioni riguardo alle implicazioni geopolitiche e al possibile coinvolgimento dell'Italia nello scontro crescente tra Stati Uniti e Cina. Mentre il governo italiano cerca di mantenere un profilo basso per non irritare Pechino, la realtà delle azioni militari sembra raccontare una storia diversa.

La missione e il contesto

Secondo Analisi Difesa, la missione del CSG Cavour è stata pianificata per rafforzare i legami con i principali Paesi dell'Indo-Pacifico e per consolidare il coinvolgimento italiano in una regione sempre più cruciale per le dinamiche geopolitiche globali. Durante questa missione, il gruppo navale italiano parteciperà a esercitazioni bilaterali e multinazionali, collaborando strettamente con le marine di Australia, Giappone e Stati Uniti.

L'importanza strategica della missione è evidenziata anche dalla presenza di altre unità navali come la fregata classe Bergamini Alpino (F 594) e la possibile temporanea assegnazione della fregata Numancia dell’Armada Española e dell'Aconit della Marine Nationale. Inoltre, la partecipazione dell'Aeronautica Militare Italiana alla grande esercitazione internazionale Pitch Black 2024 in Australia sottolinea ulteriormente l'impegno italiano nella regione.

Le implicazioni geopolitiche

Questa missione, richiesta dagli Stati Uniti come dissuasione verso la Cina, sembra chiaramente orientata contro Pechino. La presenza italiana in un'area marittima contesa tra Cina e Giappone non può che essere interpretata come un segnale a favore dell'alleanza con Tokyo e Washington. La questione delle Isole Senkaku, contese tra Cina e Giappone, rappresenta un ulteriore punto di tensione che potrebbe vedere l'Italia coinvolta in scenari complessi e potenzialmente pericolosi .

Le preoccupazioni di Roma

Il governo italiano, sotto la guida di Giorgia Meloni, sembra voler mantenere una certa cautela per evitare di irritare la Cina. Tuttavia, la partecipazione attiva dell'Italia a esercitazioni come RIMPAC e Pacific Dragon e la presenza del CSG Cavour nella regione Indo-Pacifica dimostrano un allineamento strategico sempre più stretto con gli Stati Uniti. Questo potrebbe avere ripercussioni significative sulle relazioni bilaterali tra Italia e Cina, specialmente considerando il crescente protagonismo di Pechino sulla scena internazionale.

Conclusioni

L'Italia si trova attualmente in una posizione delicata, stretta tra l'esigenza di rafforzare i propri legami con gli alleati tradizionali come gli Stati Uniti e la necessità di mantenere relazioni non conflittuali con una Cina sempre più influente. La missione del CSG Cavour nell'Indo-Pacifico è un chiaro segnale dell'impegno italiano nella regione, ma porta con sé implicazioni geopolitiche che non possono essere ignorate per il coinvolgimento italiano in questo scenario complesso e potenzialmente molto pericoloso.

