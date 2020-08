Il costo delle armi nucleari

"Un anno di costi nucleari? Cure ospedaliere per un milione e mezzo di pazienti di Covid-19".

Con un susseguirsi di suggestive quanto inquietanti immagini, Pax Christi International pone a confronto i dati delle spese militari connesse alla supremazia nucleare e quelle per curare l'umanità in questo difficile momento di pandemia dovuta al Covid-19.

In una giornata come quella odierna, in cui si rievoca Hiroshima, questo video merita di essere diffuso come occasione di riflessione e come stimolo a cambiare rotta nelle scelte politiche.