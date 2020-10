A un passo dalle 50 ratifiche

Con le ratifiche di oggi di Giamaica e Nauru sono infatti 49 gli Stati che hanno aderito al Trattato di proibizione delle armi nucleari: con la prossima ratifica si attiverà il percorso dell'entrata in vigore che si concluderà dopo 90 giorni. E ciò significherà per la prima volta l'esistenza

Un grande risultato degli Stati che hanno voluto sostenere l’iniziativa umanitaria e di disarmo nucleare promossa dalla società civile internazionale, a 75 anni dai bombardamenti atomici di Hiroshima e Nagasaki.

Dopo che arriviamo a quota 50 (senza l'adesione dell'Italia), e dopo l'entrata in vigore del Trattato che avverrà dopo 90 giorni, avremo una forte base giuridica internazionale decisa dall'ONU.

E' evidente che si aprirà un energico contenzioso in seno all'ONU con i paesi possessori di armi nucleari e i paesi, come l'Italia, che ospitano testate nucleari.

Sin da ora come movimento dovremmo rilanciare la campagna a sostegno del Trattato per far crescere la pressione dell'opinione pubblica internazionale nei confronti degli stati nuclearisti.