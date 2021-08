I Canadair sono assolutamente sproporzionati rispetto a quanto spendiamo per gli aerei da guerra

In Italia 716 aerei da combattimento ma solo 15 aerei per spegnere gli incendi

In questo momento in cui occorre spegnere gli incendi ci accorgiamo di come l'Italia spenda male i suoi soldi. Ecco i dati sconfortanti degli squilibri fra impegno militare e impegno civile