Denuncia contro la presenza di armi nucleari in Italia

Armi atomiche, un momento di pericolo senza precedenti

E' stato presentato l’aggiornamento annuale del doomsdyclock del Comitato per la Scienza e la Sicurezza del Bulletin of the Atomic Scientists. Il peggioramento della situazione mondiale a seguito soprattutto della guerra in Ucraina ha portato l’orologio a soli 90 secondi dall’ora fatale.

25 gennaio 2023 - Alessandro Pascolini