Dichiarazione di IPPNW al 2° Meeting degli Stati Parte del Trattato

IPPNW (International Physicians for the Prevention of Nuclear War)

Dr. Sally Ndung’u delivering remarks at the second Meeting of States Parties to the Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons Fonte: IPPNW Chiudi

Gentile Presidente, stimati Delegati e Colleghi,

Mi chiamo Sally Ndung'u, medico e specialista in sanità pubblica del Kenya. Grazie per questa opportunità di parlare a nome dei medici internazionali per la prevenzione della guerra nucleare. Essendo io stessa un professionista sanitario, ho l’obbligo morale e professionale di chiedere un futuro più sicuro e più sano senza armi nucleari.

Illustri delegati – A quasi 80 anni dall’inizio dell’era nucleare, siamo sopravvissuti non grazie a leader saggi, o a una solida dottrina militare, o a una tecnologia infallibile, ma grazie alla fortuna. E ora, gli eventi dell’ultimo anno hanno messo a nudo quanto sia profondamente pericoloso scommettere sulla sicurezza del mondo sulla speranza di una buona fortuna indefinita. Come professionisti medici, ci siamo impegnati a dedicare la nostra vita al servizio dell’umanità, ma la minaccia incombente di una guerra nucleare ci toglie la speranza di onorare questo impegno.

Delegati, in caso di guerra nucleare, qualsiasi tentativo da parte della comunità medica di offrire cure e cure alle vittime, compresi noi, sarà probabilmente inutile. Dobbiamo quindi concentrarci sulla prevenzione primaria garantendo che le armi nucleari non vengano mai più utilizzate. Il TPNW fornisce infatti un chiaro percorso legale e morale per sradicare questi strumenti di distruzione di massa indiscriminata.

Una nuova ricerca condotta dopo il Primo Incontro degli Stati Parte ha rivelato che una guerra nucleare sarebbe molto più catastrofica di quanto pensassimo in precedenza. In effetti, anche una cosiddetta guerra nucleare “limitata” o “regionale” sarebbe un evento su scala planetaria; mandando in crisi il clima, le catene di approvvigionamento alimentare globale e, probabilmente, l’ordine pubblico. Le conseguenti carestie e disordini porterebbero alla fame e alla morte di 2 miliardi di persone nei primi due anni. Anche nella mia regione, molto lontana dalle esplosioni nucleari, agli africani innocenti non verrebbero risparmiati questi orrori indiretti. Una guerra su larga scala tra Stati Uniti e Russia causerebbe un completo inverno nucleare e una carestia globale che ucciderebbe più di 5 miliardi di persone nei primi due anni.

Nonostante questi rischi devastanti, quasi inimmaginabili, tutti e nove gli stati dotati di armi nucleari continuano a:

– spendere ingenti somme di denaro per migliorare e ampliare i propri arsenali nucleari; investimenti che potrebbero altrimenti essere utilizzati per affrontare bisogni umanitari urgenti come l’accessibilità a una corretta alimentazione, servizi igienico-sanitari e assistenza sanitaria;

– violare gli obblighi in materia di disarmo previsti dall’articolo VI del TNP;

– e impegnarsi in attività destabilizzanti, tra cui lo svolgimento di due guerre violente, di cui una dove è stato minacciato in modo esplicito e credibile di utilizzare armi nucleari.

Illustri delegati,

Nell’agosto 2023, più di 150 importanti riviste mediche, tra cui The Lancet, British Medical Journal, New England Journal of Medicine e Journal of the American Medical Association hanno pubblicato un editoriale congiunto senza precedenti chiedendo misure urgenti per ridurre il crescente pericolo di guerra nucleare e che tutte le nazioni aderiscano al TPNW. Citando la particolare responsabilità della comunità sanitaria, l’editoriale esorta “le associazioni dei professionisti sanitari a informare i propri membri in tutto il mondo sulla minaccia alla sopravvivenza umana”. A questo proposito, anche le Nazioni Unite e le sue Agenzie Specializzate hanno un ruolo fondamentale da svolgere.

Nel 1980, il Segretario generale delle Nazioni Unite pubblicò uno studio completo sulle armi nucleari. Nel 1983 e nel 1987, l’Organizzazione Mondiale della Sanità pubblicò edizioni successive del suo storico rapporto “Effetti della guerra nucleare sulla salute e sui servizi sanitari”. Questi rapporti, pubblicati più di 30 anni fa, sono ormai obsoleti poiché da allora sono emerse molte nuove prove rilevanti.

Sebbene l’Istituto delle Nazioni Unite per la ricerca sul disarmo abbia pubblicato rapporti sulle armi nucleari e sul disarmo, pochissime altre agenzie delle Nazioni Unite si sono impegnate in questioni relative alle armi nucleari in modo sostanziale o continuativo. Eppure la guerra nucleare avrebbe profonde implicazioni per ogni sfera dell’attività umana.

Illustri delegati,

Quest’anno, la prima priorità individuata nella “Nuova agenda per la pace” del Segretario generale delle Nazioni Unite è l’eliminazione delle armi nucleari. Esortiamo pertanto tutti gli Stati parti del TPNW a sviluppare ed estendere il lavoro del gruppo consultivo scientifico adottando le seguenti misure in occasione del 2MSP:

(a) Sollecitare e sostenere l’Organizzazione Mondiale della Sanità a convocare un comitato internazionale di esperti per produrre un rapporto del 21° secolo sugli effetti della guerra nucleare sulla salute e sui servizi sanitari. Uno dei modi più efficaci per sostenere questo lavoro sarebbe che gli Stati fornissero i finanziamenti necessari;

(b) Sollecitare il Segretario Generale NU a produrre un nuovo rapporto globale sulle armi nucleari, con il contributo di tutte le agenzie competenti delle Nazioni Unite;

(c) Richiedere al gruppo consultivo scientifico TPNW di incoraggiare, assistere e, ove opportuno, contribuire a queste iniziative.

Illustri delegati,

Questo secondo incontro degli Stati parte del TPNW avviene in un momento di straordinario pericolo in cui il mondo sta camminando come un sonnambulo verso una catastrofe nucleare di portata inimmaginabile. È ora di svegliarsi, prima che il nostro incubo diventi realtà. Da questo Incontro deve emergere un chiaro appello all'azione che il mondo non può ignorare.

Grazie.