L'attacco con drone alla stazione radar Voronezh M nella città di Orsk, nella regione russa di Orenburg, ha suscitato una notevole preoccupazione tra gli analisti occidentali per il rischio di un'escalation che potrebbe portare a un conflitto nucleare.

L'Ucraina ha infatti "accecato" un radar russo dell'ombrello nucleare.

In realtà gli attacchi sono stati ben due, riferisce la Reuters. La traduzione in italiano la trovate nel campo note di questa pagina web.

Tali eventi, rivendicati dall'Ucraina come un nuovo record, rappresentano una pericolosa escalation nella guerra in corso, mettendo in evidenza la vulnerabilità delle infrastrutture strategiche russe e sollevando interrogativi sulla possibile risposta di Mosca.

Secondo le informazioni riportate da Silvana Palazzo su ilsussidiario.net, l'attacco è andato in profondità nel territorio russo per ben 1.800 chilometri, un traguardo significativo per l'intelligence militare di Kiev. Questa performance, definita "muscolare" da alcuni analisti, è vista come un segnale di allarme in chiave nucleare. L'attacco ha temporaneamente compromesso la capacità russa di individuare minacce nucleari in arrivo, aumentando ulteriormente il rischio di una risposta imprevedibile da parte del Cremlino.

Il sistema radar Voronezh-M è cruciale per la difesa nucleare russa, essendo in grado di rilevare missili da crociera e balistici a una distanza di 6.000 chilometri e di tracciare fino a 500 obiettivi. La sua distruzione mette a rischio la capacità della Russia di monitorare e rispondere adeguatamente a eventuali minacce strategiche, creando una situazione di pericolo estremo.

La dottrina militare russa interpreta tali attacchi come tentativi strategici di disarmare il deterrente nucleare del Paese, una mossa che può facilmente essere percepita come una minaccia esistenziale. Gli esperti sottolineano che una guerra nucleare può essere innescata quando si cerca di colpire il sistema di allarme precoce del nemico, un’azione che può essere vista come un preludio a un attacco nucleare.

In questo contesto, è fondamentale riflettere sul pericolo che comporta "accecare" i sistemi di difesa nucleare di una potenza mondiale. Qualsiasi azione che comprometta la capacità di rilevare e rispondere a minacce nucleari aumenta il rischio di una risposta automatica e devastante. La distruzione di radar chiave come il Voronezh-M non solo destabilizza l'equilibrio strategico, ma potrebbe anche innescare una catena di eventi imprevedibili che potrebbero sfociare in un conflitto nucleare.

«Le armi nucleari del nostro paese sono in stato di massima allerta», aveva detto Putin tre mesi fa.

Tese come le corde di un violino sono le situazioni che viviamo e basta poco perché tutto precipiti.

La situazione attuale richiede una riflessione profonda. Ogni passo verso l'escalation militare aumenta il rischio di conseguenze catastrofiche.

La comunità internazionale deve intervenire prima che sia troppo tardi ma varie nazioni europee stanno facendo l'esatto opposto dando disco verde all'Ucraina di colpire il territorio russo.