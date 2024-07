Videointervista ad Alessandro Marescotti

"Tornano gli euromissili, siamo davanti a una svolta epocale"

Sono annunciati come missili convenzionali ma il loro destino è quello di diventare nucleari in base alla logica per cui saranno installati: la deterrenza. Siamo solo all'inizio di una dinamica di escalation militare globale senza limiti e confini che toccherà anche lo scenario dell'Indopacifico.