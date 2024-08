La mailing list disarmo@peacelink.it Un focus costante sull'allarme euromissili Una mailing list è uno strumento di comunicazione online che permette a un gruppo di persone interessate a un determinato argomento di mantenersi in contatto. Ecco come utilizzare la mailing list sul disarmo di PeaceLink per restare in contatto con la campagna "No euromissili". Alessandro Marescotti 4 agosto 2024

La mailing list disarmo@peacelink.it si appresta a diventare un punto di riferimento per tutti coloro che desiderano approfondire la tematica degli euromissili e partecipare attivamente alla mobilitazione pacifista. Cos'è una mailing list? Una mailing list è uno strumento di comunicazione online che permette a un gruppo di persone interessate a un determinato argomento di scambiare informazioni, opinioni e documenti via email. Iscrivendoti alla mailing list disarmo@peacelink.it, riceverai direttamente nella tua casella di posta elettronica tutti i messaggi inviati dagli altri iscritti, tenendoti così aggiornato sulle ultime novità, gli eventi e le iniziative in programma. Cliccando su "iscrizione" ti verrà chiesto il tuo indirizzo email e il tuo nome e cognome. (1) Perché iscriversi? Informazione: riceverai notizie, analisi e approfondimenti sui rischi legati agli euromissili, sulle posizioni dei governi e delle istituzioni internazionali, e sulle iniziative promosse dalle organizzazioni pacifiste.

Partecipazione: potrai tenerti in contatto con gli altri attivisti e partecipare alle assemblee online che verranno annunciate con questa mailing list.

Mobilitazione: sarai sempre informato sugli eventi, le manifestazioni e le campagne di sensibilizzazione organizzate per denunciare i pericoli degli euromissili e promuovere il disarmo. Come iscriversi? Per iscriverti alla mailing list disarmo@peacelink.it clicca qui inserendo la tua email e il tuo nome e cognome. (2) Call to action Unisciti a noi per la campagna "No euromissili" e contribuisci a costruire un movimento per il disarmo nucleare.

Diffondi la mailing list disarmo@peacelink.it e invita i tuoi amici a iscriversi. (3)

Ricordati non solo di diffondere la mailing list ma di far firmare anche l'appello della campagna: www.peacelink.it/noeuromissili